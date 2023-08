Até o fim do ano, MS terá mais 139 profissionais do Mais Médicos atuando no Estado

Neste ano, investimentos e projetos do Governo Federal em Mato Grosso do Sul já superam R$ 45,8 bi. Além dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que somam R$ 44,7 bilhões, foram destinados R$ 1,1 bilhão para infraestrutura, habitação, saúde, educação, cultura, esporte, assistência social e agropecuária.

No âmbito da saúde, o destaque é o Programa Mais Médicos, que terá um adicional de 139 médicos até o fim do ano. De janeiro a julho, foram alocados mais oito médicos no Estado, que com os 189 profissionais que já atuam em Mato Grosso do Sul somam 197 médicos do programa. Ao fim de 2023, vão ser 328 profissionais em todo o estado, que devem atender a até 1,1 milhão de pessoas.

Além do investimento no Mais Médicos, o Governo Federal destaca as seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) que entraram em funcionamento no primeiro semestre deste ano, sendo 615 em funcionamento em todo o Estado.

A atenção primária à saúde recebeu 26 novas equipes, chegando a 710 equipes de saúde da família e 20 de atenção básica no estado.

Também foram liberados R$ 21,2 milhões em investimentos para 27 entidades filantrópicas de saúde de Mato Grosso do Sul, incluindo sete Santas Casas.

Os investimentos também englobam o projeto Brasil Sorridente, que neste ano já recebeu 12 novas equipes, que se juntaram às 561 que já atuavam no estado.

Assine o Correio do Estado.