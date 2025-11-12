Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFRAESTRUTURA

Aterro em obra de ponte no Rio Aquidauana gera polêmica

Isso acontece na região da obra da ponte sobre o Rio Aquidauana, que interligada a BR-419 à BR-262

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

12/11/2025 - 13h02
Continue lendo...

Imagens no mínimo curiosas têm dividido opiniões dos sul-mato-grossenses e internautas no geral, já que um vídeo de andamento de obra chama atenção para a ponte que está sendo construída cerca de 2 quilômetros acima da atual de concreto sobre o rio que dá acesso às cidades de Aquidauana e Anastácio. Isso porque o método escolhido e a quantia de terra usada acumula críticas e também defensores.

As imagens em questão foram publicadas no último dia 10, pelo perfil Edfly Drone, fazendo comentários sobre a "construção de uma ponte em que é preciso aterrar mais da metade do rio". 

Como bem narra o vídeo, isso acontece na região da obra da ponte sobre o Rio Aquidauana, que interligada a BR-419 à BR-262, o que traria desenvolvimento e melhor logística entre os municípios, mas segundo o material o método escolhido tem sido alvo de questionamentos. 

"Toneladas de terra foram jogadas dentro do Rio, para sustentar as máquinas e bases da ponte. Moradores e ambientalistas temem o impacto do aterramento, que sufoca um dos rios mais importantes de MS", diz. Confira: 

Porém, os próprios comentários da publicação já apontam que esses "questionamentos" não são tão unânimes assim, uma vez que entre educados e os mais desaforados, há quem aceite e inclusive tenta explicar sobre o método. 

"Essa terra vai sair, seu cavalo, isso é a ensecadeira para ficar mais fácil para se trabalhar", comenta Miguel Damião Pereira. 

Entre versos que extraem poesia do "sufocamento" do Rio, há ainda quem defenda a atual obra dizendo que até existiriam outros métodos de engenharia, com o custo tecnológico apontado como possível fator de escolha por Luiz Alves. 

Outros ainda tentam esclarecer que, dizendo que há uma espécie de "revezamento" na escolha dos lados a serem fechados para possivelmente facilitar a obra.

Antes disso, uma primeira gravação e postagem divulgada pelo escrivão de Polícia Judiciária e Jornalista, Ronaldo Regis, que datam do início de agosto, mostram essa "marcha" Rio Aquidauana adentro onde um pantaneiro que grava comenta sua preocupação com o impacto ambiental imediato. 

"Ou eles fazem a ponte ou aterram o Rio, uma coisa vai acontecer, pois já estão para lá do meio e o caminhão está andando dentro do rio quase. Será que não é crime ambiental?" questiona o responsável pelas imagens. 

Essa é uma das chamadas "obras de arte especiais" trabalhadas pelo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), sendo 13,5 quilômetros do contorno de Aquidauana que interligam a BR-419 até a BR-262, junto ao Sindicato Rural de Anastácio.

Vale lembrar, sendo de origem goiana, a construtora Caiapó é responsável por atuar, entre outras obras, na pavimentação da BR-419 e a construção do acesso sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho.

 

VIOLÊNCIA INFANTIL

Mãe é presa por agredir filha de 8 anos com chinelo, cinto e mãos

Com hematomas no rosto, pescoço e região dos olhos, menina conta sofrer agressões da mãe desde os 6 anos de idade

12/11/2025 12h00

Mulher é presa por agredir filha de 8 anos em Campo Grande

Mulher é presa por agredir filha de 8 anos em Campo Grande Divulgação

Continue Lendo...

Na última terça-feira (12), a Polícia Civil de Campo Grande prendeu uma mulher em flagrante por maus tratos a sua filha de 8 anos de idade. A prisão aconteceu no bairro Jardim São Lourenço, entre o Jardim Nova Era e o Jardim Itatiaia.

Com denúncia dos vizinhos, a informação chegou à polícia após os gritos da criança ecoarem pelo prédio com origem de um apartamento próximo. Segundo as informações, no local, a menina estava com marcas visíveis de agressão no rosto.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a mulher identificada pelas iniciais T.B.S. e de 40 anos, teria agredido a filha com chinelo, cinto e mãos. A vítima realizou exame de delito, que confirmou os hematomas no rosto, pescoço e próximo aos olhos.

Em depoimento, a criança contou que a mãe tinha histórico de agressões contra ela, de forma não isolada, a garota sofria desde os 6 anos de idade.

O avô da menina e pai da mulher confirmou que sabia sobre outras vezes que a mãe teria agredido a menina. Ele então solicitou formalmente medida protetiva para a neta.

Ainda de acordo com as investigações, na noite anterior às agressões, a mulher ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica, junto a medicamentos controlados e estava em casa, apenas ela e a filha.

Ao confessar a agressão, ela contou que teria agido de tal forma para ‘corrigir’ a filha, e que a intenção não estava em machucá-la, mas admitiu agir com excesso. 

Diante do artigo 136, do Código Penal, maus-tratos é qualificado quando a agressão é direcionada a menores de 14 anos. A pena teve mudança recentemente e varia entre 2 a 5 anos de reclusão.

  • Para casos de lesão corporal de natureza grave, a pena pode chegar até 7 anos, com mínimo 3.
  • Em casos que resulta a morte, a reclusão passa a ser de 8 a 14 anos, apenas pelos maus-tratos.

A mulher do caso está presa e aguarda audiência de custódia.

INTERIOR MS

Ex-prefeito e secretários são condenados por nepotismo no 'Vale dos Dinossauros'

MPMS apontou casos comprovados ligados ao ex-prefeito Gerson Serpa e seu vice, Jefferson Campos Zakimi

12/11/2025 11h30

Gerson Garcia Serpa disputou a eleição em Nioaque no ano de 2012, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Gerson Garcia Serpa disputou a eleição em Nioaque no ano de 2012, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) Reprodução/Montagem-Correio do Estado

Continue Lendo...

Prefeito durante o período entre 2013 e 2016, o ex-mandatário do Executivo de Nioaque foi condenado recentemente, junto de um corpo de secretários do município distante aproximadamente 184 quilômetros da Capital, pela prática conhecida como "nepotismo".

Conforme divulgado pelo Departamento de Comunicação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a ação da Promotoria de Justiça de do MPMS em Nioaque foi fundamental para conseguir a condenação, em sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nioaque. 

Como detalhado na ação cívil pública proposta pelo Ministério Público, o município conhecido como o "Vale dos Dinossauros" era palco de um esquema de contratações de familiares diretos e por afinidade de agentes políticos locais. 

"Mesmo após receber uma recomendação do Ministério Público para corrigir as irregularidades, o então prefeito manteve as nomeações, caracterizando, segundo a Justiça, o dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021)", cita o MPMS em nota.

Essa não é a primeira condenação recente por nepotismo em MS, como no caso contra o ex-prefeito da Cidade Branca de Corumbá, Marcelo Iunes (PP), acusado pela prática em uma situação em que o próprio reconheceu nomeação de parentes próximos em cargos comissionados e funções públicas, como: 

  • A cunhada, Marcelle Andrade Teixeira,
  • O irmão, Eduardo Aguilar Iunes 
  • O concunhado, Eduardo Alencar Batista

Entenda

Gerson Garcia Serpa disputou a eleição em Nioaque no ano de 2012, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), contra Hermenegildo Santa Cruz Neto e Valdir Couto de Souza Júnior, em uma corrida acirrada onde obteve 2.932 votos, diante de 2.890 e 2.629 respectivamente anotados pelos seus adversários. 

 Promotora de Justiça no caso, Mariana Sleiman Gomes detalhou que, entre os casos de nepotismo comprovados ligados ao ex-prefeito Gerson e seu vice, Jefferson Campos Zakimi, haviam nomeações de: 

  • Cônjuges, 
  • Cunhados
  • Filhos
  • Sobrinhos

Esses por sua vez eram nomeados em cargos e funções mais estratégicas, que iam desde diretores de departamento até secretários municipais, conduta essa que revelaria um "negócio de família", indo contra o princípio constitucional da impessoalidade. 

Comprometendo ainda a moralidade pública, condenados esses réus devem pagar multa civil equivalente a 12 vezes o valor da remuneração percebida à época. 

Além disso, ficam proibidos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais por quatro anos. "As penalidades de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, suprimidas pela nova lei, não foram aplicadas", diz o MPMS em complemento. 

Como reforça a sentença, com base na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, agora incorporada expressamente ao inciso XI do art. 11 da Lei de Improbidade, inclusive em sua forma cruzada o nepotismo configura "ato doloso de improbidade administrativa". 

"o MPMS reafirma sua atuação em defesa da moralidade e da probidade na gestão pública, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público", conclui.
**(Com informações da assessoria)

 

