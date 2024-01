Atrativo de Bonito é multado em R$ 180 mil por superlotação e crimes ambientais

educação

Mato Grosso do Sul vai ofertar 7.175 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superiorpelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), do total de bolsas de Mato Grosso do Sul, 6.326 são integrais e 849 parciais.

Essa é a edição com a maior oferta de bolsas desde a primeira do programa, em 2005.

A consulta detalhada, por curso, turno, instituição e local de oferta, pode ser realizada pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Inscrições

O período de inscrição para o programa será de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, também pelo Portal Único ao Ensino Superior.

As inscriçõesnoProunisão gratuitas.

No momento da inscrição, é preciso informar endereço de e-mail e número de telefone válidos; preencher dados cadastrais próprios e referentes ao grupo familiar; e selecionar, por ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência dentre as disponíveis, conforme a renda familiar bruta mensal per capita do candidato.

A divulgação do resultado ocorrerá em duas chamadas, sendo a primeira para o dia 6 de fevereiro e a segunda no dia 27 do mesmo mês.

As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as bolsas parciais, contemplaram os candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos.

Podem se inscrever candidatos que não tenham diploma de curso superior e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 ou 2023.

Além disso, os estudantes precisam ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsista integral.

É preciso ter obtido ainda uma nota mínima de 450 pontos na média aritmética das notas obtidas nas provas do Enem. O cálculo é feito a partir da soma das notas das cinco provas do exame e, depois, dividindo por cinco. Outra exigência é a de que o aluno não tenha tirado zero na redação.

Também podem participar do programa estudantes com deficiência e professores da rede pública.

País

Em todo o Brasil, são 402.092 bolsas para a primeira edição de 2024 do Prouni. Deste total, 304.638 são bolsas integrais e 97.454 parciais (50%).

São, ao todo, 15.482 cursos de 1.028 instituições participantes do programa.

A unidade federativa com maior número de vagas disponibilizadas é São Paulo. Das 103.282 vagas ofertadas para o estado, 81.069 são de bolsas integrais e 22.213 são para bolsas parciais, com desconto de 50%.

Minas Gerais vem em segundo lugar - 39.640 vagas – e, depois, aparecem o Paraná (35.572 bolsas), Rio Grande do Sul (27.297) e Bahia (21.905).

Os processos seletivos do Prouni ocorremduas vezes ao ano.