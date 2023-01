Avião apreendido com meia tonelada de cocaína em São Paulo é de empresário de MS

ESQUENTA SELETIVO

Ligas que realizam desfiles na Capital e na Cidade Branca, assim como a responsável pelos bloquinhos em Corumbá, são as três entidades selecionadas para dividirem a verba

Na manhã desta quinta-feira (19) o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou a disponibilização de R$ 1,6 milhão para o Carnaval no Estado, verba essa que será destinada para Campo Grande e Corumbá.

Conforme a Fundação de Cultura do Estado, recebem o investimento as ligas responsáveis pelos desfiles das escolas, tanto na Capital quanto na Cidade Branca - das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) e Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco).

Além delas, a terceira contemplada será a responsável pela promoção do carnavel de rua, a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Liblocc).

Vale destacar que as festividades de ambos os municípios ainda não foram oficialmente lançadas, com a folia de Campo Grande sendo divulgada somente amanhã, no Armazém Cultura, da Av. Calógeras, às 19h.

Já em Corumbá, conhecida pelo carnaval de escolas de samba mais representativo de Mato Grosso do Sul, o anúncio oficial será feito no último dia de janeiro, às 18h30, no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gómez, localizado no Porto Geral.

Importante frisar que alguns pontos, como a cidade de Dourados, famoso polo universitário do Estado, onde os blocos de carnaval costumam fazer sucesso, ficou de fora do investimento para a folia de 2023.

Fala das autoridades

Ainda que o dinheiro vá apenas para duas cidades, o atual governador apontou que o Governo não poderia ficar sem fomentar a folia em 2023.

“Investir em cultura é investir em inclusão, além disso, o Carnaval significa fomentar o turismo e a economia dos municípios”, afirmou Eduardo Riedel, conforme material publicado pela comunicação do Governo.

Também o diretor presidente da Fundação de Cultura, Max Freitas, fez questão de ressaltar os reflexos da festa em outros setores.

“O carnaval é uma festa que apoia o comércio local e aumenta o fluxo turístico nas cidades. O investimento na cultura e os recursos que a folia geram ficam para os municípios e para o Estado, além de podermos contribuir com este momento de lazer e acesso cultural para a população e festas cheias de atrações”, finalizou.

Assine o Correio do Estado