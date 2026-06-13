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COPA DO MUNDO

Chuva faz torcedores trocarem Cidade da Copa por bares da Capital

A Funesp esperava que milhares de pessoas optassem pela estrutura montada na Esplanada Ferroviária, mas a chuva deste sábado impediu que torcedores fossem ao local

João Pedro Flores

13/06/2026 - 18h00
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A chuva que atingiu Campo Grande, durante este sábado (13), deixou muitos torcedores brasileiros desconfiados de que ela pudesse voltar na hora do jogo do Brasil contra Marrocos, pela Copa do Mundo. Isto porque a estrutura da Cidade da Copa, instalada na Esplanada Ferroviária, contava com menos de 100 pessoas até por volta das 17h.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes, esperava que milhares de pessoas pudessem comparecer ao evento, porém a chuva quebrou a expectativa. A estrutura conta com praça de alimentação, feira criativa, espaço para crianças, telão de alta definição para transmissão da partida, banheiros, equipe de segurança, etc. Também serão disponibilizadas cadeiras para idosos e gestantes, além de espaço reservado para pessoas com deficiência (PCDs).

Apesar do medo da chuva estragar a festa, alguns torcedores optaram por assistir o jogo da Seleção Brasileira em bares. Foi o caso da Suelen Araújo, que parou no bar Balaio, localizado na esquina da 14 de julho com a General Melo. Animada com o início da Copa do Mundo e a estreia do Brasil, ela acredita no hexa. 

"O Brasil vai ganhar hoje com dois gols do Vini Júnior, meu palpite é 3 a 1 para o Brasil. Estou confiante que o hexa virá. Esse ano nós vamos ganhar o hexa. A gente é brasileira, a gente tem que confiar no nosso time no Brasil. Se a gente não confiar, ninguém vai poder confiar por nós".

No Bar Mercearia, tradicional por transmitir jogos de futebol no dia a dia, Vitor Abreu até acredita que o Brasil possa ganhar a Copa do Mundo, mas não aparentou estar tão esperançoso nisso.

"Não sei se o Brasil tá jogando tão bem assim. Mas a gente está acreditando. Na Copa de 2002 o Brasil ganhou e a gente não estava acreditando. Mas é isso, a gente tem que ter esperança", disse Vitor. Para o jogo contra o Marrocos, ele acredita que irá ganhar e seu palpite é no placar de 2 a 0, com gols de Vinícius Júnior e Endrick.

Expectativa dos bares

Já os estabelecimentos buscam ter um lucro acima do normal em jogos do Brasil. O gerente do Bar Mercearia, Jorge Vieira, espera que a chuva não atrapalhe o movimento do local e que hoje haja aumento nas vendas de petiscos e bebidas. Sua esperança é que o tempo continue tranquilo, para que o público possa aproveitar.

 Bar Mercearia é tradicional por transmitir jogos de futebol / Foto: Gerson Oliveira

Apesar do jogo da Seleção, não houve programação diferente ou um combo especial para os torcedores, mas ele acredita que a fidelidade do público e a tradição do Mercearia levem as pessoas ao estabelecimento. 

"A gente trabalha sempre com o mesmo sistema de trabalho. Então, tanto é que o bar é um local de esporte, então isso ajuda um pouco para a gente trabalhar mais em cima disso aí". Ele trabalha no Mercearia há 16 anos e relata que o local sempre trabalhou com o esporte.

A proprietária do bar Balaio, Elise Costalonga,  também espera um público grande e, para isso, investiu fortemente na divulgação, com programação especial e combos para os clientes.

Balaio abriu recentemente, há cerca de dois meses, e já é uma das opções do público para ver os jogos da Seleção / Foto: Gerson Oliveira

"Colocamos o telão, a gente já comandou o pessoal aqui, a galera está gostando bastante. Hoje, tem promoção de caipirinha em dobro durante o jogo, então enquanto a bola estiver rolando vai ter caipirinha. A gente também vai dar um narguilé na compra de um baldinho de cerveja. E após o jogo vai ter samba com o grupo Samba Caos", disse a proprietária.

Nos outros jogos também manterá a programação de samba junto e vai abrir a "casa" antes dos jogos para o público fazer o famoso esquenta.

"No jogo que o Brasil vai jogar às 20h30, a gente vai ter um esquenta com samba e depois do jogo vai terminar com samba de novo. E aí a gente vai modificando as promoções" disse Elise.


 

SAÚDE

Doenças raras: cartilha reúne orientações sobre direitos dos pacientes

Estima-se que mais de 13 milhões de pessoas tenham algum tipo de doença rara no Brasil

13/06/2026 15h32

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guia detalha os direitos garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro em diversas áreas fundamentais para a subsistência e para a inclusão do paciente. 

guia detalha os direitos garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro em diversas áreas fundamentais para a subsistência e para a inclusão do paciente.  Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Com o objetivo de informar, orientar e promover o acesso às garantias fundamentais aos cidadãos que convivem com doenças raras, a Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) lançou a Cartilha de Direitos das Pessoas com Doenças Raras.

Segundo a entidade, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas tenham algum tipo de doença rara no Brasil. Como enfrentam jornadas complexas, que envolvem diagnósticos tardios e tratamentos de longa duração, o desconhecimento das leis torna-se uma barreira adicional.

Destinada a pacientes, familiares, cuidadores, advogados, profissionais de saúde e gestores públicos, o guia detalha os direitos garantidos pelo ordenamento jurídico brasileiro em diversas áreas fundamentais para a subsistência e para a inclusão do paciente. 

Por exemplo, na área da saúde, são apresentadas orientações sobre: atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), acesso aos exames genéticos e aos diagnósticos complexos, fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo e direito ao tratamento fora do domicílio.

Na educação, o documento aborda a consolidação do modelo de educação inclusiva; a obrigatoriedade de oferta de recursos de acessibilidade e as adaptações curriculares; a proibição de cobrança de valores adicionais em mensalidades de instituições privadas e a implementação do Plano Educacional Individualizado, entre outros.

No âmbito previdenciário, a cartilha apresenta os caminhos para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de benefícios aos segurados do INSS, como aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio por incapacidade temporária.

Além das garantias federais, como a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), o manual aborda legislações estaduais e municipais fluminenses relevantes, mas ainda pouco difundidas entre a população em geral.

A cartilha também detalha os canais práticos para a denúncia de violações e a defesa ativa de direitos, orientando o cidadão sobre como acionar a Defensoria Pública, o Ministério Público, as Ouvidorias do SUS e a própria Câmara de Resolução de Litígios em Saúde (CRLS/RJ).

A presidente da Comissão da Pessoa com Doença Rara, da OAB-RJ, Sybelle Drumond, diz que o diagnóstico de uma condição rara costuma vir acompanhado de isolamento e muitas dúvidas.

“Um dos grandes obstáculos para pacientes e seus familiares é o desconhecimento. Esse guia é um chamado para que a sociedade e as instituições vejam o paciente raro não com invisibilidade, mas com plenos direitos”, afirmou a advogada.

Para o coordenador do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal (Iname), Gabriel Guimarães, entidade que representa pacientes e familiares de pessoas que vivem com Atrofia Muscular Espinhal (AME), a cartilha é importante tanto para pacientes e familiares quanto para instituições e governo.

“A maior dificuldade das famílias é a informação. Na AME, muitas pessoas não conhecem a doença e falta diagnóstico. Essa iniciativa da OAB se junta a uma série de iniciativas da associações para disseminar informações sobre doenças que afetam uma parcela significativa da população”, disse Guimarães.

A AME é uma doença rara e degenerativa que afeta os neurônios motores na medula espinhal. Pode causar fraqueza muscular progressiva, atrofia e pode comprometer funções básicas como locomoção, deglutição e respiração.

 

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BLOQUEIOS

Copa do Mundo e festas juninas interditam trânsito na Capital

Confira os trechos que estarão fechados na região central e outros pontos de Campo Grande

13/06/2026 15h00

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Cidade da Copa bloqueia as ruas na região da Esplanada

Cidade da Copa bloqueia as ruas na região da Esplanada Divulgação / Prefeitura de Campo Grande

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Neste sábado (13), diversas ruas de Campo Grande terão por bloqueios temporários, devido a eventos da Copa do Mundo e festas juninas. As interdições abrangem desde grandes concentrações de torcedores no Centro até celebrações comunitárias nos bairros. 

A estreia da Seleção Brasileira altera de forma significativa o centro da Capital hoje. A Cidade da Copa, na Esplanada Ferroviária, terá o fechamento da Avenida Mato Grosso, no trecho entre a Rua 13 de Maio e a Avenida Ernesto Geisel, das 16h às 23h.  

Haverá bloqueios também nos cruzamentos da Rua 14 de Julho com a Doutor Temístocles. Como rotas alternativas, os condutores podem utilizar as ruas 13 de Maio e Maracaju.

Outros pontos da cidade organizam estruturas de telão para os moradores, a exemplo da Rua Willian Maksoud, que ficará interditada das 17h às 23h30. 

Festas juninas

As festas juninas também estão inseridas nesta intensa programação de hoje. A região central terá um arraial na Praça do Rádio, juntamente com a transmissão do jogo do Brasil. O bloqueio neste trecho segue até as 23h59 de domingo (14).

Para evitar congestionamentos e facilitar o deslocamento, os motoristas devem planejar suas rotas com antecedência. Veja a relação das demais vias interditadas neste fim de semana e os desvios recomendados: 

Eventos da Copa do Mundo 

  • Rua Travessa Prof. Antônio Lopes Lins: Fechada entre Antônio Maria Coelho e Maracaju (7h às 23h59). Desvio: Ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju. 
  • Rua Prefeito Albino Coimbra Filho: Fechada entre Pitimbú e Gaudilei Brum (A partir das 18h). Desvio: Ruas Pitimbú e Gaudilei Brum. 

Festas Juninas

  • Rua Itapirapuã: Fechada entre Jatobá e Piriá (17h às 23h). Desvio: Ruas Jatobá e Piriá. 
  • Rua Carabinari: Fechada entre Nhambunda e Mapuera (16h às 23h59). Desvio: Ruas Nhambunda e Mapuera. 
  • Rua Vinte e Três de Outubro (nº 67): Fechada na altura da Rua Paraisópolis (17h às 23h59). Trânsito restrito a acesso local. 
  • Rua Barão de Melgaço: Fechada entre Pedro Celestino e Imigrantes (13h às 23h59). Desvio: Ruas Pedro Celestino e Imigrantes. 
  • Avenida dos Cafezais: Fechada entre Oliverio Rodrigues da Luz e Castoriana Rodrigues da Luz (18h às 23h30). Desvio pelas mesmas vias transversais. 
  • Rua Dulcinópolis (nº 399): Fechada entre Mônaco e Av. Pôr do Sol (18h às 22h30). Desvio: Ruas Mônaco e Av. Pôr do Sol. 
  • Rua Quarenta e Oito: Fechada entre Vinte e Seis e Cinquenta e Nove (8h às 23h59). Desvio pelas transversais citadas. 
  • Rua Carnaúba: Fechada entre Carmélias e Girassol (7h às 23h59). Desvio: Ruas Carmélias e Girassol. 
  • Rua Lindóia (nº 662): Fechada entre Dona Julia Serra e Prof. Henrique Cirilo Correa (8h às 23h59). Desvios pelas vias adjacentes. 

Eventos Religiosos, Culturais e Sociais 

  • Rua Francisco Barbato: Fechada entre Piedade e Sacramento no sábado (9h às 23h). Desvio: Ruas Juiz de Fora e Alice Nunes Zampiere. 
  • Rua Nove de Julho: Fechada entre Manoel Vieira de Almeida e General Alcoforado no sábado (16h às 23h59). 
  • Rua Lydia Bais: Fechada entre 15 de Novembro e 7 de Setembro no sábado (a partir das 5h30). 
  • Rua José Bonifácio: Fechada entre Dom Pedro II e Benjamin Constant no sábado (16h às 23h). 
  • Rua Itacurú (nº 140): Rua sem saída com acesso restrito a moradores locais no sábado (7h às 18h). 
  • Rua Juruena: Fechada entre Eng. Roberto Mange e Av. Bandeirantes no sábado (12h às 23h59) para evento cultural. 
  • Rua Jornalista Valdir Lago: Fechada entre Arq. Vila Nova Artigas e Áurea Barbosa Pereira no domingo (16h às 23h30) para a 3ª Edição da Paquera Flash Back. 

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