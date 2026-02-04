Avião com quase meia tonelada de cocaína pousa em fazenda de influencer

Aeronave pousou em fazenda no Pantanal e foi abandonada com R$ 28,8 milhões em cocaína - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma aeronave carregada com quase meia tonelada de cocaína realizou pouso em uma propriedade rural em Porto Murtinho, no último sábado. O influenciador Firmino Cortada, que tem mais de 2,2 milhões de seguidores nas redes sociais, afirmou que a fazenda é de propriedade da sua família e que o caseiro foi surpreendido com o pouso no local.

Conforme a Polícia Militar, a equipe de Força Tática do 11º BPM recebeu informação sobre uma aeronave suspeita e deslocou-se imediatamente até a fazenda, com apoio do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), onde foi encontrada a aeronave boliviana, de prefixo CP-298.

Após averiguação, foram encontrados no interior do avião 16 pacotes de pasta base de cocaína, que totalizaram 477 quilos da droga. Também foi apreendido um aparelho de GPS.

A polícia estimou o valor do entorpecente apreendido em aproximadamente R$ 23,8 milhões.

Piloto e possíveis ocupantes da aeronave abandonaram o avião e não foram identificados nem localizados até a publicação desta reportagem. Não há informações sobre o que motivou o pouso forçado.

Diante dos fortes indícios de tráfico internacional de drogas, a Polícia Civil foi acionada, mas a ocorrência acabou direcionada à Polícia Federal de Ponta Porã, que ficará responsável pela investigação em razão da competência para apuração do fato.

Toda a pasta base e o aparelho de GPS apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal, enquanto a aeronave permaneceu na propriedade rural, sendo informado que as medidas necessárias para sua remoção serão adotadas pelos órgãos competentes.

Avião estava carregado com 477 quilos de cocaína (Foto: Divulgação / Polícia Militar)

Fazenda de influencer

O Influenciador campo-grandense Firmino Cortada, famoso nas redes sociais e com milhões de seguidores, publicou no Instagram um vídeo onde afirma que o caso aconteceu na fazenda de seu pai.

"Pousou um avião com carga de droga na fazenda. Eu estava acordando e o meu me liga, falando que o caseiro ligou e disse que abandonaram a carga e fugiram", disse.

Firmino explica que a pista de pouso da propriedade é homologada, mas há muitos anos não pousa nenhum avião no local, sendo mantida para possíveis emergências.

Ao notar que a aeronave voava baixo e depois pousou na pista, o caseiro foi até o local averiguar, mas encontrou apenas o avião abandonado e carregado com drogas, sem nenhum ocupante, e entrou em contato com o proprietário, o pecuarista Firmino Miranda Cortada Filho.

"O avião tem bandeira da Bolívia e ficou no pátio da fazenda", disse o influencer. "O Pantanal tem época de estiagem e já teve roubo de gado [na fazenda], mas isso nunca tinha acontecido", contou na postagem.