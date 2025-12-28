Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Babá e criança são arrastadas por motorista de aplicativo

O episódio ocorreu devido a um desacordo sobre o pagamento. Na madrugada deste domingo (28), o motorista arrancou com o veículo e arrastou a mulher e a criança de 2 anos

Laura Brasil

28/12/2025 - 16h00
Uma mulher de 29 anos e a criança sob seus cuidados foram arrastadas por um motorista de aplicativo na madrugada deste domingo (28), em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

A vítima relatou à polícia que solicitou uma corrida por aplicativo do bairro Água Boa até a Vila Cachoeirinha, com retorno, para buscar a criança de 2 anos no local de trabalho da mãe, segundo informou o site Dourados News.

Na volta, devido a um desentendimento envolvendo o pagamento, a mulher pediu que o filho trouxesse o dinheiro.

Nesse momento, o motorista se alterou, acelerou o veículo e a mulher, que estava com a criança no colo, acabou sendo arrastada pela rua.

O motorista de aplicativo deixou o local levando o celular da vítima e sem prestar socorro.

 

 

Em diligências, a Polícia Civil conseguiu localizar o suspeito na Avenida Marcelino Pires. O homem, de 54 anos, foi preso em flagrante.

A mulher e a criança sofreram escoriações pelo corpo e precisaram receber atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
 

PERIGO

Rodovias de MS registram 14,5 mil condutores sem CNH este ano

Condutores sem carteira é uma das principais justificativas do governo federal pela mudança nas regras para obtenção do documento

28/12/2025 14h30

Detran-MS flagrou mais de 14,5 mil condutores sem CNH nas rodovias em 2025

Detran-MS flagrou mais de 14,5 mil condutores sem CNH nas rodovias em 2025 Gerson Oliveira / Correio do Estado

As rodovias de Mato Grosso do Sul estão recheadas de motoristas sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Pelo menos, é o que dizem dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), que flagrou mais de 14,5 mil condutores sem o documento este ano nas estradas do Estado.

Levantamento feito pelo grupo de Gerência Especial de Fiscalização e Patrulhamento Viário (GPAV) também mostra que cerca de 41 mil veículos foram abordados e mais de 40 mil bafômetros - procedimento que mede a concentração de álcool no ar exalado para fiscalizar motoristas.

Porém, dentre as infrações que mais preocupam as autoridades de trânsito sul-mato-grossenses, o levantamento cita: falar ao celular dirigindo, manusear o celular enquanto dirige, ultrapassar em faixa contínua e transportar crianças de modo que não estejam em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Com quatro unidades operacionais pelo território (Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Naviraí), Ruben Ajala, gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, fez um balanço deste ano e já projetou como serão os próximos 365 dias.

"Nós verificamos que foi muito positivo o nosso trabalho onde conseguimos ampliar o nosso leque de atuação no estado e isso está corroborando para uma nova unidade operacional em 2026 que vai ser em Nova Andradina. Vamos continuar o trabalho árduo de educação e fiscalização para que garanta a vida das pessoas nas vias públicas", disse.

Mais números

De acordo com o portal de estatísticas do Detran-MS, de 2021 até agora, foram identificados 68.882 motoristas dirigindo sem CNH no Estado, sendo 23.201 somente em Campo Grande.

A cerca de três dias para a virada do ano, já foram registrados 15.893 motoristas sem CNH (6.040 na Capital), dados semelhantes aos do ano passado, com 16.718 motoristas em Mato Grosso do Sul e 5.816 na Capital.

CNH do Brasil

Entre as principais justificativas para a mudança na legislação está o número de condutores flagrados sem o documento e a quantidade de pessoas aptas a terem a CNH que não conseguem em razão do alto preço do processo, que conta com exames, taxas e provas.

As novas medidas anunciadas pelo governo federal tornam o documento mais barato e acessível, cortando até 80% dos custos do processo para tirar a carteira. Uma das novas determinações é a retirada da obrigatoriedade da autoescola, o que levantou debates entre especialistas de trânsito.

Além disso, as aulas teóricas serão gratuitas e disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes. Sobre as aulas para a prova prática, serão 2 horas-aula antes eram 20 horas-aula , e candidato vai ter o poder de escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou preparações personalizadas.

A União também editou uma medida provisória (MP) que beneficia motoristas que não cometem infrações, tirando a necessidade de pagar taxas de renovação do documento. Portanto, a renovação agora será feita automaticamente e sem custos.

Em Mato Grosso do Sul, a retirada da obrigatoriedade para pagamento das taxas de renovação significa uma economia de quase R$ 380 para o condutor sem atividade remunerada e de cerca de R$ 576 para os que a exercem.

Para Rudel Trindade, diretor-presidente do Detran-MS, a nova legislação trará um impacto positivo.

"Eu acho que isso [as mudanças] vai favorecer muita gente. A gente tem acompanhado principalmente a questão dos motociclistas. A grande maioria dos motociclistas que se acidentam fatalmente não tem CNH. Esse fato de o cidadão não ter CNH por conta de custo e burocracia é injusto. Então, acho que isso vai beneficiar", disse.

Segundo divulgação do órgão, com base nos dados da a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desde o dia 9 de dezembro, quando o Diário Oficial da União publicou a Resolução nº 1.020 do Contran, Mato Grosso do Sul possui 21,3 mil requerimentos pelo aplicativo CNH do Brasil.

Detalhando os requerimentos, 79,2% são para categoria AB (motocicletas e carros), 17,7% para categoria B (carros de até 3,5 mil kg e com capacidade para até 8 passageiros), e 3% para categoria A (veículos motorizados de duas ou três rodas, como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos).

Inclusive, dia 23, duas semanas depois do lançamento da CNH do Brasil, foi divulgado o primeiro habilitado dentro dos novos moldes em MS, trata-se de Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos.

Cidades

Vereador que destruiu isopor de vendedor ambulante diz que "perdeu a cabeça"

Por meio das redes sociais, o parlamentar lamentou o ocorrido e alegou que "perdeu a cabeça" por ter envolvido sua família

28/12/2025 13h44

O vereador Elinho Jr. (PP) publicou, por meio das redes sociais, um vídeo neste domingo (28) após se envolver em uma confusão com um vendedor ambulante e quebrar o isopor do trabalhador em Corumbá, município localizado a 426 quilômetros de Campo Grande.

No fim da tarde de sábado (27), um vendedor publicou um vídeo nas redes sociais no qual alega que a proprietária de um comércio, esposa do vereador, teria supostamente proibido que ele vendesse salgados no local.

Instantes depois, o vereador Elinho aparece nas imagens dizendo: “Tem que filmar eu, que sou o dono”. Em determinado momento, ele chama o ambulante de “porcaria”.

Enquanto o trabalhador começa a se afastar, o isopor acaba sendo destruído pelo parlamentar.

O episódio ocorreu na Rua Delamare, em frente a um comércio da família do vereador. Segundo o site Diário Corumbaense, consta no boletim de ocorrência que o homem que registrou as imagens teve de deixar o local após ser expulso.

Já o vereador informou que foi chamado pela esposa porque o vendedor estaria filmando a loja e publicando vídeos nas redes sociais.

No Instagram, Elinho afirmou que poderia ter agido de outra forma e chegou a pedir desculpas, justificando que a situação ocorreu por “ter mexido com a família dele”.

“Quero aqui falar com calma e verdade sobre tudo o que aconteceu ontem na frente da minha empresa. Em um momento de raiva, gente, perdi a cabeça. Errei na forma como agi, eu assumo isso, mas antes do vídeo começar a ser gravado houve ofensas direcionadas à minha esposa. E quando mexe com a família da gente, a emoção fala mais alto. A gente age errado. Ainda assim, eu sei que deveria ter agido diferente. Por isso, peço desculpas pela minha reação. Não é assim que eu acredito que as coisas tenham que se resolver, mas aconteceu. Como sou homem, trabalhador, pai de família e sempre vivi respeitando as pessoas, é isso que quero dizer a vocês. E não é esse episódio que define quem eu sou, como conduzo minha vida. A situação já foi resolvida com o vendedor ambulante, foi tudo tratado da melhor maneira possível, mas senti a necessidade de vir aqui esclarecer tudo o que aconteceu”, disse o vereador.

Assista ao vídeo
 

 

 

