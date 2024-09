Em meio a estiagem, bairros enfrentam falta de água em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em meio ao calorão, tempo seco e nuvem de fumaça, moradores de algumas regiões de Campo Grande podem ter que lidar com mais um problema: a falta de água. Em alguns locais, moradores relatam que já tem sofrido o desabastecimento desde o fim de agosto.

A concessionária Águas Guariroba informou, em nota, que uma oscilação de energia elétrica ocorrida nesta sexta-feira (13), em Campo Grande, pode afetar o abastecimento de água na Capital.

Diante do tempo que o sistema de abastecimento da concessionária de água leva para retomar a distribuição, pode ocorrer baixa pressão[...]. É recomendado que os moradores pratiquem consumo consciente", explicou a concessionária.

As principais regiões afetadas são a dos bairros:

Coophasul,

Coronel Antonino,

Noroeste,

Carandá Bosque

Dahma.

Outras localizações, como Maria Aparecida Pedrossian, Coophasul, Taveiropólis e Nova Campo Grande, também podem sofrer impacto.

O problema desta sexta foi identificado pela equipe técnica da Águas Guariroba, que acionou a concessionária de energia elétrica, a Energisa, e foi informada que a oscilação foi ocasionada pela saída de um circuito de alta tensão do sistema de subtransmissão.

No entanto, um morador da Vila Carvalho disse ao Correio do Estado que enfrenta racionamento desde o dia 20 de agosto, com alguns períodos sem água. Ele notou que das 7h às 10h a situação é normal, mas, a partir disso, a água fica fraca e a caixa não enche.

O morador diz já ter feito reclamações e aberto chamados junto à concessionária, mas sempre é informado que a região está passando por uma manutençaõ emergencia na rede.

Em uma das mensagens enviada ao consumidor, a resposta é de que "devido ao período de estiagem e aumento da temperatura, o consumo em nossa cidade está elevado, causando baixa pressão e falta d'água em diversos pontos da cidade".

Segundo a Águas Guariroba, há um trabalho realizado 24 horas que o abastecimento da Capital não seja afetado neste período de estiagem.

"Com duas captações superficiais e 154 poços profundos, o sistema de abastecimento hídrico é capaz de atender toda a população e está preparado para operar em períodos de baixo índice pluviométrico", concluiu a concessionária.

Caso algum campo-grandense tenha algum problema relacionado ao abastecimento, pode entrar em contato através do número 0800 642 0115 (SAC e WhatsApp), site www.aguasguariroba.com.br e aplicativo Águas APP.

Estiagem

Mato Grosso do Sul e Campo Grande enfrentam uma longa estiagem, com vários dias sem chuva e temperaturas altas, além da baixa umidade relativa do ar.

Aliado a essas condições climáticas ruins, também há uma fumaça densa encobrindo a cidade, causada por incêndios registrados em vários estados do Brasil e países da fronteira.

A expectativa é que a chuva chegue no fim de semana, mas as prababilidades são baixas.

As últimas atualizações do Climatempo indicam que o calor não deve dar trégua aos campograndenses. E, muito menos, chuva. Com temperaturas de até 38ºC no sábado, a única previsão de chuva para a Capital é no domingo à noite. No entanto, com apenas 1.2mm de chuva.

De acordo com a previsão, as chuvas devem voltar, possivelmente, somente na próxima semana. Contudo, ainda com um volume abaixo do desejado. De outro modo, apesar de um baixíssimo volume de chuvas, a umidade segue a mesma e deve seguir aumentando.