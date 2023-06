Com estoque abaixo do necessário, Hemosul faz apelo por doação de sangue

BEBIDA TÍPICA

O projeto é de autoria do deputado Junior Mochi e foi aprovado nesta quinta (29) na Assembleia Legislativa

Foi aprovado em sessão ordinária desta quinta-feira (29), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto que declara o tereré patrimônio cultural e imaterial de Mato Grosso do Sul. O projeto é de autoria do deputado Junior Mochi (MDB).

“Fica declarado o Tereré como patrimônio imaterial e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, reconhecendo a sua importância histórica, cultural e social para a população sul-mato-grossense", afirma o texto.

De acordo com o deputado Junior Mochi, a ideia da projeto surgiu após o parlamentar descobrir que a bebida já é considerada patrimônio cultural no Paraguai e no município de Ponta Porã.

“É importante salientar que quando você transforma algo em patrimônio imaterial e cultural, você reconhece que esse algo faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e não tem nada mais presente, mais característico no dia a dia usado pelo sul-mato-grossense do que o tereré”, explicou o deputado.

Além disso, em sua justificativa, o deputado afirma que o consumo da bebida envolve aspectos sociais, culturais e históricos, fortalecendo a identidade coletiva do povo sul-mato-grossense. “Essa bebida gelada, compartilhada em roda de conversa, é mais do que uma simples tradição, é um símbolo de união, amizade e acolhimento”, destaca Mochi.

O tereré é uma bebida típica do Paraguai que foi incorporada à cultura sul-mato-grossense. O consumo é uma prática social que promove a integração, confraternização e amizade. Além disso, possui relevância histórica e cultura estando presente na vida cotidiana dos sul-mato-grossenses há muitas gerações.

Em 2020 o tereré foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). A promoção da candidatura do tereré junto à UNESCO se deu pelo Paraguai e teve início em março de 2019, com o apoio de diversos setores envolvidos, sendo aprovada pela Comissão de Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, chefiada pela Secretaria Nacional da Cultura daquele País.

Outros projetos

Além do projeto do deputado Junior Mochi, foi aprovado o Projeto de Lei n. 109/2023, do deputado Jamilson Name (PSDB), que denomina como Antero de Moraes o trecho da rodovia MS-472, entre o município de Bela Vista e a Ponte do Piripucu.

Já o Projeto de Lei n. 31/2023, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que cria a Campanha Estadual da Saúde Bucal da Pessoa Idosa, que ressalta a importância do cuidado bucal na terceira idade para prevenir os possíveis casos prejudiciais à saúde, segue para sanção do Poder Executivo.

Assine o Correio do Estado