Baixo índice de aprovação pode fechar 70 autoescolas em Mato Grosso do Sul

Uma portaria do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) pode encerrar as atividades de cerca de 70 Centros de Formação de Condutores (CFC’s) em Mato Grosso do Sul.

Os índices disponíveis na plataforma do departamento de trânsito estadual, elencam os últimos 12 meses de testes realizados pelas mais de 250 autoescolas de Mato Grosso do Sul.

“Conforme art 20 da Portaria DETRAN MS ‘N’ nº 91 de 17 de dezembro de 2020, e art.49 da Resolução nº 789/20, do Conselho Nacional de Trânsito, o CFC deve apresentar índice mínimo de aprovação igual ou superior a 60%, sob pena de não renovar o credenciamento anual. "

No mesmo período do último ano, os índices indicavam 25 autoescolas, valor 176% menor do que o deste ano.

Na ocasião, O Detran-MS destacou ao Correio do Estado que realiza acompanhamento mensal, calculando o percentual de aprovação do CFC considerando o número de alunos que realizaram a prova e os aprovados.

Segundo a pasta, caso o CFC apresente um índice de aprovação inferior a 60% em três meses consecutivos, a autoescola é convocada a apresentar um plano pedagógico para melhoria do desempenho.

Caso o baixo rendimento persista por mais três meses, a equipe da autoescola é convocada para uma atualização, feita de forma personalizada, do mesmo modo que o Detran assiste as aulas ministradas pela empresa e prepara a atualização focando nos pontos a serem melhorados.

