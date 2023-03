Banco do Brasil prorroga inscrições de concurso até esta segunda-feira (6)

O Banco do Brasil prorrogou pela segunda vez as inscrições para o concurso público com 6.000 vagas de escriturário. O novo prazo, no entanto, é mais curto e termina às 23h59 desta segunda-feira (6). Para participar, o candidato deve se inscrever no site cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 50.

Do total de postos, 4.000 são para contratação imediata e 2.000 para cadastro de reserva. O salário oferecido é de R$ 3.622,23. As exigências são ensino médio e 18 anos completos na data da posse.

Das vagas imediatas, 2.000 são para agente comercial e 2.000 para tecnologia da informação, para o cargo de agente de tecnologia. Os demais postos são para cadastro de reserva, sendo mil oportunidades para cada uma das áreas.

O banco oferece ainda, além do salário inicial de R$ 3.622,23 para jornada de 30 horas semanais, auxílio de R$ 1.014,42 para alimentação ou refeição mais uma cesta-alimentação de R$ 799,38.

As chances de trabalho são nas agências do banco nos estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

Quem fizer parte da área tecnológica poderá receber mais de R$ 7.000 no futuro. Para isso, precisará passar por treinamentos internos e promoções. Haverá treinamento inicial por três meses, logo após a aprovação.

Depois, será possível passar para a faze dois, com salário de R$ 6.075,55, também para 30 horas semanais. Após 90 dias, poderá ocupar o cargo de assessor três da área, com salário de R$ 7.254,40 pela mesma carga horária semanal. Outra vantagem é a possibilidade de trabalho remoto híbrido.

COMO SE INSCREVER NO CONCURSO DO BANCO DO BRASIL 2023

A inscrição é totalmente online, no site da Cesgranrio. É preciso criar senha de acesso. Para se inscrever, será preciso informar o CPF e, depois, a senha. É possível criá-la ao acessar este link e clicar em "Não possuo cadastro". O candidato deve ler as regras e concordar com elas. Depois, vá em "Avançar". O sistema pede o número do CPF e o CEP.

Para efetivar a inscrição, também será necessário informar o número do RG. O candidato precisa ainda conhecer as regras do edital e aceitá-las. A inscrição só é efetivada após o pagamento da taxa por meio de boleto bancário ou Pix. Para pagar por Pix, a chave do candidato deve ser seu CPF. Outras chaves não serão aceitas.

A partir do dia 19 de abril, será possível confirmar a inscrição. O candidato precisa fornecer as seguintes informações: nome, sexo, cargo e nome de relacionamento, local onde irá trabalhar, cidade da prova e demais informações. Se houver erros, eles poderão ser corrigidos no site.

COMO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e de redação estão previstas para serem realizadas no dia 23 de abril. No dia 24 deverá haver a divulgação do gabarito.

A avaliação terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 questões) de conhecimentos específicos, de caracteres eliminatório e classificatório, totalizando cem pontos. Cada questão terá cinco alternativas (A; B; C; D e E) e uma única resposta correta.

O QUE FAZ UM ESCRITURÁRIO

Orienta clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil Realiza análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia Prepara correspondências Prepara processamento de documentos e atualização de registros Atendimento aos clientes Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda Executa tarefas burocráticas padronizadas Executa aplicações financeiras de clientes, segundo as normas Recolhe e cuida de informações cadastrais e dados estatísticos Operacionaliza equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário Adota ações para o cumprimento das metas determinadas à unidade onde trabalha

Assine o Correio do Estado