MP investiga banco por número baixo de caixas e funcionários em MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou inquérito civil contra a agência do Banco Bradesco em Cassilândia, que estaria com número insuficiente de caixas eletrônicos e funcionários, acarretando em filas de espera demoradas e longas, com maioria sendo idosos.

De acordo com o documento, a denúncia chegou às mãos do órgão em setembro do ano passado, do qual relatava que a agência em questão, localizada na Rua Domingos de Souza França, na região central do município, estava com um número limitado de funcionários e muitos caixas eletrônicos inoperantes, além do tratamento ser considerado “desumano”.

“A agência possui um número limitado de funcionários e também de caixas eletrônicos, o que obriga os clientes a ficarem horas e horas nas filas aguardando atendimento. No início de todo mês, as filas ficam quilométricas, pois são vários idosos que necessitam de ajuda para utilizar os caixas eletrônicos para sacarem o seu dinheiro”, relatou a denunciante anônima.

O relato também afirmou que a agência apresenta um número alto de clientes, especialmente por ser o banco em que todos os servidores municipais recebem os seus salários, além de diversos idosos que por ali também recebem os seus benefícios previdenciários.

Conforme a Lei nº 2.085/2000, do Estado de Mato Grosso do Sul, as instituições bancárias que atuam no Estado devem realizar o atendimento à população no prazo de 15 minutos.

Em inspeção realizada pelo MPMS, em março deste ano, constatou-se que havia três máquinas no auto-atendimento, mas apenas duas estavam operando, já que uma delas estava “sob manutenção”. Em um dos caixas, uma funcionária prestava auxílio aos idosos. No momento da visita, 10 pessoas aguardavam na fila, aguardando para utilização do equipamento.

Diante do relatado na denúncia e no observado pelos fiscalizadores do órgão, foi solicitado que o banco se pronunciasse dentro de 10 dias, explicando os motivos para tais problemas encontrados na agência.

Em resposta, o Bradesco explicou que, na época da denúncia, houve o fechamento de uma agência do Banco Santander na cidade, o que levou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a transferir por volta de mil beneficiários para receber seus benefícios nesta agência. Ainda, esses novos clientes transferidos “buscaram abertura de conta, pois se sentiram desassistidos pelo fechamento da agência Santander”.

O banco também justificou que o fechamento dos postos de atendimento do Bradesco em Itarumã (GO) e Caçu (GO), ambas cidades que ficam a menos de 100 quilômetros de Cassilândia, também resultou no aumento da demanda da agência alvo da investigação.

Mesmo assim, no início deste mês, a promotora Mayara Santos de Sousa determinou pela instauração do inquérito civil, solicitando duas informações ao banco: o tempo, em média, de espera dos clientes da agência para atendimento e para utilização dos caixas eletrônicos; e a inexistência de registro eletrônico do horário de entrada e saída dos clientes do estabelecimento.

A abertura do procedimento investigativo foi publicada oficialmente no Diário Oficial do órgão, na edição da próxima segunda-feira (22).

Assine o Correio do Estado