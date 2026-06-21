Plantação de girassol volta a fazer sucesso, mas em um novo endereço

Campo de girassóis está localizado na Fazenda Guariroba, entre Sidrolândia e Nioaque - Divulgação/Site Região News

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Os girassóis estão de volta para embelezar as fotos e atualizar as redes sociais dos sul-mato-grossenses. Mas, desta vez, em um novo endereço.

Neste ano, o campo de girassóis não está mais localizado na Fazenda Cinco Estrelas , no Indubrasil, entre a BR-060/BR-262, próximo a Campo Grande/Terenos.

Desta vez, a plantação encontra-se na Fazenda Guariroba, entre Sidrolândia e Nioaque. O proprietário de ambas fazendas é o mesmo, João Carlos Stefanello.

Milho, na Fazenda Cinco Estrelas, que ocupou o lugar do girassol em 2026. Foto: Gerson Oliveira

Em 2026, os campo-grandenses interessados em admirar a beleza dos girassóis terão que percorrer 120 quilômetros, em um trajeto de 2 horas de carro, para chegar no local - antigamente, o campo ficava a apenas 15 quilômetros da Capital.

O campo de girassóis está localizado a 50 quilômetros do centro de Sidrolândia. O trajeto inclui 25 quilômetros pela BR-060, sentido Nioaque, e outros 25 quilômetros de estrada de chão até a lavoura.

Em entrevista ao Correio do Estado, o gerente da fazenda, Carlos de Lima Rosa, informou que o ‘ponto turístico’ mudou de endereço pois, neste ano, o milho substituiu o girassol.

“Esse ano aqui tem girassol e não milho por conta da erva daninha. Nós não estávamos conseguindo controlar o caruru, então, com os herbicidas que nós passamos no milho, nós não podemos passar no girassol, então por isso o milho. Girassol esse ano só na Fazenda Guariroba, que é outra fazenda do seu Stefanello”, disse o capataz.

Na Fazenda Guariroba, não há quem não fique encantado com o “mar amarelo”. É possível contemplar a imensidão de girassóis e fazer alguns cliques de graça e a qualquer hora do dia. A visitação está aberta ao público.

O campo de girassóis estará de volta, na Fazenda Cinco Estrelas, próximo a Campo Grande, em 2027.

COMO CHEGAR NA FAZENDA GUARIROBA - CAMPO DE GIRASSÓIS

Campo Grande está localizada a 122 quilômetros da Fazenda Guariroba. É possível chegar de carro no local em um trajeto de aproximadamente duas horas.

Veja o trajeto selecionado pelo Google Maps:

GIRASSOL

O girassol é uma planta da família Asteraceae e do gênero Heliantheae. É nativo da América do Norte. É uma planta anual, que nasce, cresce, floresce uma vez por ano e morre logo em seguida.

De acordo com o biólogo Pedro Isaac, a planta tem cerca de dois metros de altura e o recorde, já registrado no mundo, é de nove metros. Mas, em épocas de seca, pode não alcançar nem um metro.

Lavoura de girassóis em 2025, na Fazenda Cinco Estrelas, próximo a Campo Grande/Terenos. Foto: Marcelo Victor/arquivo

É rico em reserva energética e estrutural, como açúcares, proteínas e ácidos graxos, sendo estes a matéria prima do óleo.

É cultivado com matéria orgânica. "Não é das plantas mais exigentes quanto à adubação, podendo usar estrume, fertilizantes químicos e chorume de composteira, mas é bom sempre lembrar de diluir estes dois últimos e nunca usar fertilizantes demais, pois podem causar queimaduras químicas ou até intoxicar a planta", detalhou Pedro Isaac.

De acordo com o biólogo, o óleo é retirado da semente do girassol para consumo humano. “No entanto, como o maior produto consumido é o óleo, naturalmente pode causar alguns problemas, contribuindo para a obesidade, doenças cardiovasculares, entre outras”.

As sementes também são utilizadas como alimento para animais, especialmente aves de estimação como periquitos e canários.

O preço da saca de girassol (60 kg) gira em torno de R$ 65 a R$ 80 em Mato Grosso do Sul.