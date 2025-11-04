Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

Peças originais são das marcas Zara, Farm, Nike, Adidas, Arezzo, Schutz, Calvin Klein, Carter's, entre outras

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/11/2025 - 09h35
Nona edição do Bazar Chic ocorrerá neste sábado (8), das 13h às 18h, no Clube Estoril, localizado na rua Silvina Tomé Veríssimo, número 20, Jardim Autonomista, em Campo Grande.

São mais de 9 mil itens à venda, como:

  • Roupas
  • Acessórios
  • Sapatos
  • Perfumes
  • Brinquedos
  • Utilidades domésticas

Os itens são femininos, masculinos, teens e infantis, novos e seminovos, de marcas famosas e luxuosas.

As peças são da Zara, Farm, GAP, Ralph Lauren, Calvin Klein, Le Lis Blanc, Animale, Richards, John John, Reserva, Nike, Adidas, Arezzo, Schutz, Carter’s, Fábula e Tip Top.

O preço mínimo é de R$ 9, blusas femininas a partir de R$ 15, vestidos e camisas masculinas a partir de R$ 25 e bolsas a partir de R$ 29.

Os descontos chegam a até 95% em relação ao preço original de loja: alguns itens custam mais de R$ 500 nas lojas e no bazar custarão por menos de R$ 49.

São aceitos como forma de pagamento dinheiro, pix, crédito e débito.

O evento é beneficente e o dinheiro arrecadado será destinado a instituições sociais, como Casa da União Lar de Santana, Projeto “Notas de Alegria”, Programa “Pró Família”, Programa “Viva Bem” e “Varal Solidário”.

As peças são arrecadadas por meio de doações de pessoas e de lojas. Este ano, o evento contou com mais de 40 pontos de arrecadação, incluindo escolas, clínicas, academias, salões de beleza e condomínios. Todos os envolvidos na organização são voluntários, que trabalham ao longo de todo o ano.

Este fim de semana é a oportunidade para comprar roupa de marca, bonita, barata e a preços acessíveis. Além disso, é possível garantir peças luxuosas de marca famosa pagando pouco e ainda sendo solidário.

VEJA AQUI AS PEÇAS QUE ESTARÃO À VENDA NO BAZAR CHIC. 

SERVIÇO

  • Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)
  • Horário: das 13h às 18h
  • Local: Clube Estoril - Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista
  • Entrada: gratuita
  • Pagamento: dinheiro, PIX, cartão de débito e crédito* (*será cobrada taxa administrativa)
Sapatos de marcas famosas que estarão à venda no Bazar Chic. Foto: divulgação

 

HOMICÍDIO EM MARACAJU

Polícia prende suspeito de matar mulher em MS mas descarta feminicídio

O caso está sendo investigado como homicídio, pois até o momento, não há indícios de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para que seja caracterizado como feminicídio

04/11/2025 11h00

Polícia prende suspeito de matar mulher em MS mas descarta feminicídio

Polícia prende suspeito de matar mulher em MS mas descarta feminicídio FOTO: Divulgação PCMS

Nesta segunda-feira (3), um homem de 27 anos foi preso em Maracaju, distante aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande, acusado de matar de maneira brutal, Carla Adrieli Ribeiro Martins e jogado o corpo em uma ribanceira, na intenção de despistar a polícia. O crime aconteceu na última sexta-feira (31), no Bairro Vila do Ovídeo.

De acordo com as investigações, o autor do crime foi até a  antiga Estação Ferroviária do Poeirinha para comprar drogas. No local, ele encontrou Carla Adrieli Ribeiro Martins, momento em que os dois foram até uma área de mata no bairro Vila do Ovídeo para usarem os entorpecentes juntos.

No local, os dois se desentenderam por um motivo ainda desconhecido, momento em que o homem golpeou Carla com diversos socos no rosto, e logo depois, um golpe fatal que quebrou o pescoço da vítima, que faleceu na mesma hora.

Conforme apontado pela investigação até o momento, após cometer o crime, o autor jogou o corpo ribanceira abaixo, no intuito de apagar vestígios do crime. 

Prisão

Diante dos fatos, agentes da policia civil de Maracaju foram até a residência do autor do crime, e durante vistoria no imóvel, encontraram as roupas usadas pelo autor no dia do crime, que foram identificadas em imagens de câmeras de segurança, nas quais ele foi visto andando junto com Carla. No vídeo, a roupa estava suja de barro e na casa elas estavam mergulhadas em um balde com água.

Identificado como principal suspeito do crime, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e ficou à disposição do Poder Judiciário.

Em seu depoimento, ele confessou a autoria do crime, mas não disse a  motivação e a dinâmica dos fatos, circunstâncias que seguem em apuração.

Feminicídio descartado

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju informou que, apesar ed se tratar da morte de uma mulher, o caso está sendo apurado como homicídio, isso porque, até o momento, não há qualquer indício concreto de circunstância relacionada à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que possa caracterizar o feminicídio. Nesse sentido, o feminicídio está descartado.

Previsto na Lei nº 13.104/2015, o feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado por razões de gênero, como violência doméstica, discriminação ou menosprezo à condição feminina. Diferencia-se do homicídio comum por ter a condição de mulher como causa do crime, sendo considerado uma forma mais grave de violência.

Já o homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), é o ato de tirar a vida de outra pessoa, independentemente de gênero ou relação entre autor e vítima. Pode ocorrer por diversos motivos, como conflitos, vingança ou outros fatores, e sua pena varia conforme as circunstâncias e a intenção do autor.

Feminicídios em MS

De 1° de janeiro até 3 de novembro de 2024, Mato Grosso do Sul já registrou 32 feminicídios, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiiça e Segurança Pública - (Sejusp/MS), faltando ainda, quase dois meses para o ano acabar. 

A última vítima foi Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, que foi morta a facadas no bairro Colúmbia, em Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Luana foi esfaqueada na esquina de sua residência, e após os golpes, ela ainda conseguiu pedir ajuda em uma empresa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era socorrida.

Veja a lista completa e cronológica dos casos de feminicídio registrados em Mato Grosso do Sul até agora clicando aqui.

MS-345

Sem disputa, reforma da 'ponte gangorra' terá desconto de apenas R$3 mil

Restando apenas a Águia Construtora, a concorrência pelo "menor preço" começou com a proposta inicial de um valor vinte centavos abaixo do "teto" previsto pela Agesul

04/11/2025 10h45

No local, assim que um veículo pesado chegava até uma das extremidades era gerado uma espécie de

No local, assim que um veículo pesado chegava até uma das extremidades era gerado uma espécie de "degrau" do outro lado, obstáculo que passava de meio metro de altura.  FOTO: Reprodução

Com o processo de licitação prestes a chegar ao fim, a reforma do trecho que ficou conhecido como "ponte gangorra" sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, deve ter um desconto de apenas R$ 3 mil reais, já que o certame registrou apenas duas interessadas e a fase de propostas, de fato, não contou com disputa. 

Esse dito edital, conforme divulgado na edição de hoje (04) do Diário Oficial do Governo Estado, passa agora para a fase de divulgação da análise de proposta e manifestação de recurso, agendada para às 10h de quarta-feira (05). 

Com investimento previsto de R$ 3.312.721,61 para recuperar a ponte gangorra, como bem acompanha o Correio do Estado, esse certame pela Diretoria de Licitação de Obras da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (DLO) deve obter um desconto de exatos R$3.312,92 caso os valores apresentados até então se mantenham. 

Isso porque, como consta na ata eletrônica mais recente do certame, o processo em questão só registrou duas empresas inicialmente interessadas: Norte Engenharia Ltda.; e Águia Construtora, última essa que está prestes a embolsar o contrato. 

Com a concorrência aberta em 20 de outubro, foi dado o prazo para a apresentação dos documentos para habilitação antes da etapa dos lances, o que não foi cumprido dentro do período de nove dias por parte da Norte Engenharia, que teria sede no município de Itaporã, segundo consta em bancos de dados cadastrais empresariais. 

Restando apenas a Águia Construtora na concorrência, já na sessão em 30 de outubro, a disputa pelo "menor preço" começou com a empresa apresentando a proposta inicial de R$3.312.721,41, valor vinte centavos abaixo do "teto" previsto pela Agesul. 

Com a solicitação do agente para que a licitante melhorasse a proposta, o desconto obtido junto à empresa foi de apenas R$3,3 mil, com a licitação mantendo-se ainda na casa dos 3,3 milhões de reais. 

Entre licitações estaduais, o nome "Águia Construtora Ltda." aparece ligado à pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais e adequação hidráulica na MS-395 por R$ 252 mil, em Bataguassu; e pela construção de ponte do concreto armado sobre o Rio Iguatemi, com um contrato de R$ 988.032,45.

Entenda

Idealizada para encurtar em 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, a ponte sobre o Rio no distrito de Águas de Miranda não suportou o aumento do fluxo de veículos pesados e teve de ser parcialmente interditada no início de setembro deste ano. 

No local, assim que um veículo pesado chegava até uma das extremidades era gerado uma espécie de "degrau" do outro lado, obstáculo que passava de meio metro de altura. 

Esse trecho é parte de um investimento total de R$340 milhões, para pavimentação de 100 km em ligação de Anastácio até Bonito, alternativa para o motorista que saía de Campo Grande e antes dessa obra precisava seguir por Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna (Jardim) e enfim chegar ao município turístico. 

Ou seja, encurtando cerca de 40 quilômetros, essa rota a partir da Capital passou a ser por  Terenos, entrando à esquerda em Aquidauana e, alguns quilômetros depois, é necessário entrar à direita rumo ao distrito de Águas de Miranda e seguir até Bonito pela estrada.

Com orientação da Agesul à época de que a ponte aguentaria apenas veículos com até 40 toneladas, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) chegou a fazer um sistema de pare e siga na travessia e limitando a velocidade dos veículos. 

Antes disso, porém, a "gangorra" fez suas vítimas, como no caso de Rodolfo Souza Gonçalves, de 44 anos, morador da região há 27 anos, que fez um vídeo mostrando o veículo que teve os quatro pneus furados ao enfrentar o degrau. Por conta da violência da pancada, até os air-bags da picape abriram.

Segundo Janaína Quintão, moradora do distrito, a gangorra surgiu inicialmente há cerca de um ano, quando foram feitos alguns reparos. Porém, há cerca de quatro meses, com o aumento do tráfego, a situação piorou e foi denunciada incontáveis vezes. Porém, alguma providência só foi adotada depois que um motorista estourou os quatro pneus ao enfrentar o degrau. 

O incidente ocorreu e: “depois disso as autoridades finalmente reconheceram que o problema existe. Poderia ter acontecido algo muito mais grave. Se ele estivesse em alta velocidade, poderia ter caído da ponte e poderia ter morrido", diz a mulher.
**(Colaborou Neri Kaspary)

 

