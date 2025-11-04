Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

HOMICÍDIO EM MARACAJU

O caso está sendo investigado como homicídio, pois até o momento, não há indícios de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher para que seja caracterizado como feminicídio

Nesta segunda-feira (3), um homem de 27 anos foi preso em Maracaju, distante aproximadamente 160 quilômetros de Campo Grande, acusado de matar de maneira brutal, Carla Adrieli Ribeiro Martins e jogado o corpo em uma ribanceira, na intenção de despistar a polícia. O crime aconteceu na última sexta-feira (31), no Bairro Vila do Ovídeo.

De acordo com as investigações, o autor do crime foi até a antiga Estação Ferroviária do Poeirinha para comprar drogas. No local, ele encontrou Carla Adrieli Ribeiro Martins, momento em que os dois foram até uma área de mata no bairro Vila do Ovídeo para usarem os entorpecentes juntos.

No local, os dois se desentenderam por um motivo ainda desconhecido, momento em que o homem golpeou Carla com diversos socos no rosto, e logo depois, um golpe fatal que quebrou o pescoço da vítima, que faleceu na mesma hora.

Conforme apontado pela investigação até o momento, após cometer o crime, o autor jogou o corpo ribanceira abaixo, no intuito de apagar vestígios do crime.

Prisão

Diante dos fatos, agentes da policia civil de Maracaju foram até a residência do autor do crime, e durante vistoria no imóvel, encontraram as roupas usadas pelo autor no dia do crime, que foram identificadas em imagens de câmeras de segurança, nas quais ele foi visto andando junto com Carla. No vídeo, a roupa estava suja de barro e na casa elas estavam mergulhadas em um balde com água.

Identificado como principal suspeito do crime, ele foi preso em flagrante pelo crime de homicídio e ficou à disposição do Poder Judiciário.

Em seu depoimento, ele confessou a autoria do crime, mas não disse a motivação e a dinâmica dos fatos, circunstâncias que seguem em apuração.

Feminicídio descartado

A Delegacia de Polícia Civil de Maracaju informou que, apesar ed se tratar da morte de uma mulher, o caso está sendo apurado como homicídio, isso porque, até o momento, não há qualquer indício concreto de circunstância relacionada à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, que possa caracterizar o feminicídio. Nesse sentido, o feminicídio está descartado.

Previsto na Lei nº 13.104/2015, o feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado por razões de gênero, como violência doméstica, discriminação ou menosprezo à condição feminina. Diferencia-se do homicídio comum por ter a condição de mulher como causa do crime, sendo considerado uma forma mais grave de violência.

Já o homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940), é o ato de tirar a vida de outra pessoa, independentemente de gênero ou relação entre autor e vítima. Pode ocorrer por diversos motivos, como conflitos, vingança ou outros fatores, e sua pena varia conforme as circunstâncias e a intenção do autor.

Feminicídios em MS

De 1° de janeiro até 3 de novembro de 2024, Mato Grosso do Sul já registrou 32 feminicídios, conforme dados da Secretaria de Estado de Justiiça e Segurança Pública - (Sejusp/MS), faltando ainda, quase dois meses para o ano acabar.

A última vítima foi Luana Cristina Ferreira Alves, de 32 anos, que foi morta a facadas no bairro Colúmbia, em Campo Grande.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Luana foi esfaqueada na esquina de sua residência, e após os golpes, ela ainda conseguiu pedir ajuda em uma empresa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu enquanto era socorrida.

