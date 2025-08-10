Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Tragédia

Bebê de 1 ano morre afogado ao cair em piscina de casa em Dourados

A menina chegou a ser levada para o UPA, mas não resistiu

Taynara Menezes

10/08/2025 - 14h19
Uma bebê de 1 ano morreu afogada na tarde de ontem (9), após cair na piscina da casa onde morava, no bairro Sitioca Bela Vista, em Dourados, há 226 km da Campo Grande. 

Conforme informações do site Dourados News, a menina estava em casa com os pais quando conseguiu abrir a porta da residência, que dá acesso ao quintal e a piscina, saiu caminhando e acabou caindo na piscina.

A criança foi retirada da água e levada às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, mas não resistiu e teve a morte confirmada pela equipe médica.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

Afogamentos

No final do mês passado, um menino, de 1 ano e 2 meses, também morreu afogado mas, em um balde d’água, em sua própria casa, no Jardim Macaúbas, em Campo Grande. O bebê foi  encontrado submerso  pelo irmão, o pai tentou reanimá-lo, mas ele já estava sem vida.

Em janeiro deste ano, outro bebê, de 1 ano e 11 meses, morreu ao se afogar na piscina de uma residência em Coxim - município localizado a 253km de Campo Grande.

O incidente aconteceu em uma casa onde a família passava o dia. Em certo momento, a criança teve acesso a um portão e entrou na área da piscina sem que ninguém percebesse. Tempo depois, a avó foi procurá-lo e o encontrou dentro da água.

A criança foi retirada às pressas de dentro da piscina, e a família buscou socorro imediato, mas não resistiu.  Os casos levantam alertas aos pais que água, sendo em grande ou pouca quantidade, sempre oferecerá riscos aos pequenos, por tanto, todo cuidado é pouco. 

Dicas

O Corpo de Bombeiros orienta alguns cuidados e atitudes que podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Supervisão e Segurança da Área
  • Não deixe a criança sozinha: A supervisão de um adulto é essencial, mesmo que a criança saiba nadar. 
  • Supervisão ativa: Alguém deve estar observando a todo momento, pois um adulto também pode ter um mal-estar e precisar de ajuda. 
  • Cercar a piscina: Instale uma grade ou cerca para evitar o acesso livre de crianças e animais à área da piscina. 
  • Guarda-vidas: Em clubes ou hotéis, procure locais com a prevenção de guarda-vidas. 

 

INÉDITO

Primeiro 'Samu Indígena' do Brasil é inaugurado no interior de MS

Com equipe bilíngue, objetivo é que o serviço funcione 24 horas por dia e alcance 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

10/08/2025 13h45

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani

Ao todo, o Samu Indígena será composto por 14 profissionais, sendo que sete falam guarani Foto: João Risi / MS

Em evento neste sábado (9), no Dia Internacional dos Povos Indígenas, foi inaugurado o primeiro ‘Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Indígena' do Brasil, na reserva Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

O investimento inédito foi anunciado no final de abril, durante entrega de ambulâncias em Campo Grande, como reportado pelo Correio do Estado. Ontem, a cerimônia de inauguração contou com a presença do governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, e também representantes do Governo Federal, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Dourados.

Inédito no País, a ideia é que o serviço funcione 24 horas por dia para atender cerca de 25 mil indígenas das etnias Guarani, Kaiowá e Terena. Ao todo, a estrutura será composta por 14 profissionais, sendo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Desses, sete são profissionais indígenas que falam guarani. Além disso, cada espaço da base do Samu Indígena também recebeu o nome do ambiente na língua local.

A estrutura terá uma ambulância exclusiva - sob investimento anual de R$ 341 mil para o custeio do serviço móvel -, o que fará com que o tempo médio de espera para atendimento aos povos indígenas reduza pela metade, já que antes a comunidade era atendida pela unidade do Samu 192 de Dourados. 

Ademais, o atendimento será integrado à Central de Regulação do Samu convencional, permitindo encaminhamento para hospitais de referência que também contam com profissionais capacitados em guarani, como o Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD).

“Trazer o primeiro Samu Indígena do Brasil em uma data tão simbólica [Dia Internacional dos Povos Indígenas] reafirma o compromisso do governo federal com a saúde dos povos originários. Esse modelo pioneiro tem potencial para se espalhar por todo o país”, destacou o secretário Weibe Tapeba, que representou o ministro Alexandre Padilha e lideranças indígenas.

Ao Samu 192 do município de Dourados, o repasse federal anual será de R$ 2,2 milhões. O montante contempla a Central de Regulação Urbana (CRU), duas Unidades de Suporte Básico (USB), uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e duas motolâncias. O serviço também atenderá os povos indígenas em casos de urgência e emergência.

*Com informações de assessoria

Cidades

Incêndio em loja de calçados mobilizou 7 viaturas para evitar danos em comercios vizinhos

Fogo começou por volta das 4h30 da manha deste domingo no Atacadão PraGata, na Avenida Guri Marques

10/08/2025 13h25

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento Foto: Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções destruiu a loja e depósito de calçados do Atacadão PraGata, localizado na Avenida Gury Marques, região sul de Campo Grande, na madrugada deste domingo (10). A ocorrência mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros e exigiu uma operação intensa para evitar que as chamas se alastrassem para comércios vizinhos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por vizinhos, por volta das 4h30. No local, a corporação já encontrou o prédio tomado pelas chamas. Foram utilizados cerca de 50 mil litros de água no combate ao fogo, que durou várias horas e contou com a escada Magirus, usada para atuar de forma aérea na contenção do fogo.

O teto do imóvel acabou desabando devido à intensidade das chamas, a equipe de bombeiros precisou agir de maneira ágil e estratégica para impedir que o incêndio se propagasse para os estabelecimentos comerciais vizinhos, um risco real, visto que a localização do atacadão é em uma área de forte atividade comercial.

Fumaça saindo pelo teto do estabelecimento                                                                                                                Sete viaturas foram mobilizadas para conter as chamas

Segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o interior do prédio abrigava grande quantidade de materiais de alta inflamabilidade, o que agravou a situação. “Havia muito material que facilita a propagação do fogo, como caixas de sapato, couro, entre outros itens altamente combustíveis”, informou a equipe. 

Mesmo com os esforços intensivos das equipes, o Atacadão PraGata foi completamente destruído. Nenhuma vítima foi registrada, e não houve feridos durante a operação de combate.Até o momento, os responsáveis pelo estabelecimento ainda não divulgaram uma estimativa oficial dos prejuízos.

 A previsão é de que o prédio permaneça interditado por tempo indeterminado, agora, o caso será investigado para determinar as causas do incêndio, que ainda não foram esclarecidas.

