Bebê de 1 ano morre afogado ao cair em piscina de casa em Dourados

Uma bebê de 1 ano morreu afogada na tarde de ontem (9), após cair na piscina da casa onde morava, no bairro Sitioca Bela Vista, em Dourados, há 226 km da Campo Grande.

Conforme informações do site Dourados News, a menina estava em casa com os pais quando conseguiu abrir a porta da residência, que dá acesso ao quintal e a piscina, saiu caminhando e acabou caindo na piscina.

A criança foi retirada da água e levada às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados, mas não resistiu e teve a morte confirmada pela equipe médica.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

Afogamentos

No final do mês passado, um menino, de 1 ano e 2 meses, também morreu afogado mas, em um balde d’água, em sua própria casa, no Jardim Macaúbas, em Campo Grande. O bebê foi encontrado submerso pelo irmão, o pai tentou reanimá-lo, mas ele já estava sem vida.

Em janeiro deste ano, outro bebê, de 1 ano e 11 meses, morreu ao se afogar na piscina de uma residência em Coxim - município localizado a 253km de Campo Grande.

O incidente aconteceu em uma casa onde a família passava o dia. Em certo momento, a criança teve acesso a um portão e entrou na área da piscina sem que ninguém percebesse. Tempo depois, a avó foi procurá-lo e o encontrou dentro da água.

A criança foi retirada às pressas de dentro da piscina, e a família buscou socorro imediato, mas não resistiu. Os casos levantam alertas aos pais que água, sendo em grande ou pouca quantidade, sempre oferecerá riscos aos pequenos, por tanto, todo cuidado é pouco.

Dicas

O Corpo de Bombeiros orienta alguns cuidados e atitudes que podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja: