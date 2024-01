O Bioparque Pantanal, um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, segue com as portas fechadas para manutenção até a próxima segunda-feira (8). Conforme informado pela assessoria do parque, a manutenção ocorre anualmente nos tanques, bem como, possíveis reparos no prédio.

A população sul-mato-grossense e os turistas de todo o mundo, podem agendar a visita ao Bioparque a partir de terça-feira (9), pelo site oficial do empreendimento ou indo pessoalmente ao local, conforme a capacidade diária de lotação.

Cabe destacar que conforme noticiado anteriormente pleo Correio do Estado, o maior aquário de água doce do mundo chegou ao fim de 2023 com visitas de 358.606 turistas de 76 municípios de MS, 3,5 mil municípios do Brasil, 27 estados brasileiros (26 unidades federativas + Distrito Federal) e 120 países.

Além disso, o complexo também recepcionou 68.536 estudantes de 1.242 instituições de ensino espalhadas em mais de 70 municípios do Estado.

O local abriga mais 40 mil animais de 359 espécies. Teve 49 espécies reproduzidas em 2023, sendo o cascudo-viola, espécie ameaçada de extinção, o mais importante, com primeiro registro de reprodução no mundo.

Bioparque

O complexo oferece uma experiência que vai além da contemplação, um verdadeiro mergulho no conhecimento sobre a biodiversidade do bioma pantaneiro e também traz a representação dos cinco continentes.

Outro destaque são os animais como a famosa sucuri Gaby Amarantos, pintado Adriano, jaú Maria Fernanda e lobinha Delinha são destaques do local.

A inclusão também está presente no Bioparque Pantanal. Com o projeto ‘Bioparque para todos – Iguais na diferença’, o espaço proporciona a todos um ambiente inclusivo e acessível.

Profissionais capacitados, tecnologias assistivas e protocolos de atendimento são diferenciais no dia a dia do complexo e fazem a diferença para pessoas com deficiência, autistas ou neurodivergentes.

Logo na entrada do complexo, o balcão de acessibilidade está à disposição do visitante com cadeiras de rodas, material em braile, tablets com audiodescrição.



