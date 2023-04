Bioparque Pantanal recebe encontro nacional do Detran

ESTUDOS

Prova é só em dezembro, mas por ser longa, aplicada em dois dias, exige preparação com antecedência

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão abertas em junho, mas o prazo para pedir isenção da inscrição já começou. Com o início dos prazos, os estudantes já começam a se preparar para a prova, que garante ingresso no Ensino Superior e a possibilidade de bolsas de estudo através da nota obtida.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de dezembro deste ano.

Nessa segunda-feira (17) foi aberto o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição, por meio da página do participante, até o dia 28 deste mês.

Os interessados em realizar o Enem 2023, isentos ou não, deverão realizar sua inscrição no período de 5 a 16 de junho.

Apesar de parecer longe, as provas do Enem são longas, sendo realizadas em dois dias, e o conteúdo é extenso e complexo, o que exige preparação com antecedência e dedicação no estudo.

As provas são ainda mais importantes porque muitos estudantes usam como forma de ingresso no ensino superior ou para conseguir bolsas de estudo. Como para isto existem notas de corte, é necessário ter um bom desempenho na prova.

Para uma boa performance, é necessário não apenas estudar, mas manter uma boa organização. O coordenador do Ensino Médio do Elite Rede de Ensino, Leonardo Meneguini, preparou uma lista com sete dicas voltadas aos estudantes, para colocar em prática desde agora.

Confira dicas para se preparar com eficiência para o Enem:

Organize seu tempo: crie um plano de estudos com um cronograma diário, semanal e mensal incluindo todos os tópicos que precisam ser estudados. Reserve tempo suficiente em cada assunto e tente seguir o planejamento com disciplina;

Estabeleça metas realistas: é importante definir metas alcançáveis e específicas para cada sessão de estudo. Isso manterá você motivado e o ajudará a acompanhar o seu progresso;

Pratique: resolva muitas questões de anos anteriores do Enem, isso ajudará a entender o formato e os tipos de perguntas que são feitas. Você também poderá avaliar seu desempenho e identificar as áreas em que precisa melhorar;

Mantenha-se atualizado: leia notícias diariamente com o objetivo de se manter por dentro dos acontecimentos atuais e dos debates em andamento na sociedade. Isso poderá ajudar na preparação para a prova de redação e, também, a entender a aplicação dos conceitos teóricos em situações práticas;

Foque nas habilidades: o Enem não testa apenas o conhecimento teórico, mas também habilidades como raciocínio lógico, interpretação de texto e resolução de problemas. Certifique-se de que seu plano de estudos inclua exercícios que desenvolvam essas habilidades;

Descanse o suficiente: estudar excessivamente pode levar a fadiga mental e física. É importante reservar tempo para descansar, dormir bem e fazer atividades relaxantes a fim de ajudar a manter a mente e o corpo saudáveis;

Lembre-se de que o Enem é uma prova extensa e desafiadora. Portanto, comece a se preparar com antecedência e siga um plano de estudos bem organizado.

Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o Prouni (Programa Universidade para Todos).

Os estudantes já podem solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2023. Resultado sai em 8 de maio.



Para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem 2023 ou justificar a ausência na edição de 2022, o participante deve informar o número de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a sua data de nascimento.



Pode solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Enem 2023 o participante que esteja cursando a última série do ensino médio neste ano, de qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública.

Também tem direito ao benefício o inscrito que cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, que tenha renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.



Estudante membro de família de baixa renda e que declara situação de vulnerabilidade socioeconômica também pode solicitar a isenção. É preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Nesse caso, o interessado deverá informar o seu NIS (Número de Identificação Social) único e válido.



A aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de ausência na edição de 2022 não garante a inscrição no exame.