Novo Ensino Médio é uma "conspiração contra os filhos da classe trabalhadora", diz deputado estadual

Economia

A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás), anunciou R$ 35 milhões em investimentos no setor.

O anúncio ocorreu nesta terça-feira (11), e os repasses serão destinados a construção de 34 quilômetros de redes de ramais de distribuição de gás natural e 3,5 mil ligações aos clientes, em um orçamento que se estende até 2028.

Em média, os repasses da companhia se estabelecem em torno de R$ 5,8 milhões por ano. Os números foram elencados pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck , e o secretário-executivo Bruno Bastos em reunião com o presidente da empresa, Rui Pires dos Santos, uma vez que a MSGás está vinculada à Semadesc atualmente.

Na avenida Ministro João Arinos, em Campo Grande, estão sendo construídos 5 quilômetros de ramais até a saída para Três Lagoas . "Atendemos hoje 14,5 mil unidades consumidoras nos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e cogeração e nosso projeto é continuar com a política de expansão preconizada pelo nosso governador Eduardo Riedel”, afirmou Pires.

No encontro, foram debatidas ainda as medidas para ampliar a viabilização do uso do gás natural em todos os setores da economia, com destaque para o setor de celulose e os novos empreendimentos que estão se instalando no Estado.

O secretário Jaime Verruck enalteceu o papel da MSGÁS no desenvolvimento econômico do Estado. "O Governo Riedel colocou a importância do gás como fator de desenvolvimento econômico e social. Com a expansão de ramais na Capital os resultados já apareceram e temos metas audaciosas de crescimento”, disse.

De acordo com Verruck as medidas atendem não apenas Campo Grande, mas o interior do Estado. “Temos uma forte presença principalmente em Três Lagoas, mas vamos expandir com projetos em cidades como Dourados, Sidrolândia e outros municípios. MS busca um Estado desenvolvido, sustentável e incluindo as pessoas", finalizou.

