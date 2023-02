Bolsas de pesquisa terão reajuste de 25% a 200%

VIAGEM

Segundo a concessionária, entre ontem(17) e neste sábado(18) serão mais de cinco mil viajantes no terminal

Em época de aproveitar o feriado prolongado do Carnaval, 23 mil passageiros devem transitar durante os dias de festividades no Terminal Rodivário de Campo Grande, Antônio Mendes Canale.

De acordo com a concessionária que administra a rodoviária, os destinos mas procurados dos passageiros neste feriado são as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá e Brasília.

Para atender a demanda de viagens, que aumenta em feriados prolongados no terminal, a Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande está em operação especial, e caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para atender a demanda de passageiros.

Algumas orientações serão repassadas para os passageiros que vão aproveirar a folga para viajarem. Todos os viajantes, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto.

Embarque de crianças e adolescentes desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos, precisam de autorização, que podem ser solicitadas através do site do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS).

Se o viajante apresentar algum sintoma relacionado à Covid-19, será necessário entrar em contato com a empresa rodoviária para remarcar a viagem. O passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da sua passagem.

A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

Limite de bagagem

São permitidos segundo a concessioária, até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. É recomendado que o passageiro identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone.

É importante que o viajante chegue ao terminal, pelo menos, 30 minutos antes do horário marcado na passagem.

Operação Carnaval

Nesta sexta-feira (17), a partir das 18h, o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) se deu início à "Operação Carnaval 2023" em todas as rodovias estaduais.

A ação tem como objetivo coibir infrações nas estradas, reforçando o efetivo e proporcionando segurança aos motoristas. Aproximadamente 100 policiais farão a fiscalização das rodovias em Mato Grosso do Sul.

O policiamento reforçado em todo o Estado foi adotado para atender o aumento do fluxo de viajantes e turistas durante o período de Carnaval, com atenção redobrada para as rodovias que dão acesso a municípios e áreas com maior fluxo turístico, como a região de Bonito, Rio Verde de Mato Grosso, Ponta Porã, Distritos de Palmeiras e Piraputanga, entre outros.

A operação, que se encerra no dia 22 de fevereiro às 12h, terá como foco a fiscalização e combate à algumas das principais infrações de trânsito nas rodovias, como dirigir sob o efeito de álcool, ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, conduzir veículo sem ser habilitado, entre outras.