Bombeiros resgatam cadela de grande porte prensada entre muros; vídeo

FURTO DE ENERGIA

Vídeos publicados pela parlamentar mostram equipes da Sisep mexendo no poste de luz em frente ao Ponto Bar, onde ocorreria o evento "4º Sarau Delas", impedido pela Prefeitura devido a falta de alvará ambiental

A vereadora Luiza Ribeiro (PT) publicou vídeos em sua rede social que mostram equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) supostamente fazendo o rebaixamento de energia na Rua Dr. Temistocles, na Esplanada Ferroviária.

"A Prefeitura informou que o embargo ocorreu por ausência de licença prévia (mas nunca antes houve exigência dessa licença ambiental prévia para eventos de mesma dimensão tradicionalmente realizados ali). Alegou também irregularidade na ligação de energia, informando que “alguém” fez furto de energia, e passou a acusar as organizadoras de terem feito o gato”, disse a vereadora em sua publicação.

Confira a publicação a seguir, com os vídeos que a vereadora se refere ao furto de energia, praticado pela própria Prefeitura.

Evento cancelado

Uma ação de fiscalização, realizada no sábado (29), fechou um evento que celebraria o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, na Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras, na região central de Campo Grande.

Equipes da Planurb, Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar e da concessionária Energisa estiveram presentes.

De acordo com a Prefeitura de Campo Grande, os fiscais alegaram que a estrutura instalada não tinha a devida autorização ambiental. O Executivo informou também que, durante a fiscalização, foi identificada uma ligação provisória de energia conectada diretamente à rede pública, prática popularmente conhecida como "gato". A Energisa constatou que não havia solicitação ou autorização para a ligação e interrompeu o fornecimento irregular.

Com isso, a Semades notificou os responsáveis e determinou a paralisação da atividade. Segundo a Planurb, a notificação ocorreu exclusivamente pela ausência da autorização ambiental e não corresponde à aplicação de multa.

De acordo com a organização do 4° Sarau Delas, o evento possuía autorização da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para a interdição da via.A programação correspondia ao 4º Sarau Delas – Prêmio Márcia Zen 2026, realizado em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Apesar da organização não ser da Prefeitura, o Executivo aparecia como "apoio institucional" nas publicações.

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