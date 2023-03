Bonito vai decretar situação de emergência por causa das chuvas

CORUMBÁ

Denúncias apontavam para crime ambiental na região do Paraguai Mirim, onde água é cristalina

Equipes de forças de segurança federal e estadual e agentes de fiscalização de órgãos da União realizaram operação ao longo desta terça-feira (28) para apurar suspeita de mineração ilegal sendo realizada no Pantanal, na região do Paraguai Mirim, que fica a mais de 3 horas de viagem em embarcação rio Paraguai acima. O monitoramento feito de forma sigilosa tentou surpreender criminosos.

Durante a fiscalização do local, foram encontradas áreas com supressão vegetal, vestígios de atividade de mineração e um ribeirinho trabalhando em condições precárias. Nenhum responsável pelas atividades foi encontrado no momento da fiscalização.

A Polícia Federal prossegue com a investigação para identificar o responsável pela propriedade. “Com base na diligência, a Polícia Federal segue com suas investigações, podendo configurar para os envolvidos crimes de garimpo ilegal, trabalho em condição análoga à escravidão, desmatamento e outros possíveis crimes ambientais associados”

Para garantir que houvesse a fiscalização desde as primeiras horas do dia, houve a mobilização de policiais militares ambientais, policiais da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo do Estado (CGPA), policiais federais da delegacia de Corumbá, além de fiscais do Ibama e da Agência Nacional de Mineração (ANM). A apuração teve início por volta das 7h e foi encerrada perto das 16h.

A região onde houve a averiguação é de difícil acesso, com áreas alagadas. O uso do helicóptero da CGPA foi empregado para garantir que a fiscalização ocorresse na maior área possível. Por meio terrestre, fiscais e policiais seguiram orientação aérea para identificar possíveis irregularidades.

“Depois de denúncias sobre possível mineração ilegal no Pantanal, operação aérea, fluvial e terrestre no Pantanal foi realizada preventivamente às infrações relativas à denúncia de mineração ilegal e também contra outros crimes ambientais no Pantanal, nos municípios de Corumbá e Ladário.Inicialmente, a operação realizada com uso de um helicóptero, lanchas e viaturas objetivou ao atendimento da denúncia sobre mineração ilegal, que estaria ocorrendo na região do Paraguai Mirim. As equipes sobrevoaram e percorreram a região da denúncia e felizmente não foi encontrada nenhuma atividade de mineração ilegal e nem outros crimes ambientais”, detalhou a PMA, em nota.

Os fiscais também estavam com drone, o que permitiu registrar parte de área do Paraguai Mirim onde houve a varredura para identificar possíveis crimes ambientais.

Essa área é conhecida por se tratar de um oásis de águas cristalinas, com presença de atividades de ecoturismo por conta desse atrativo. Também há algumas comunidades espalhadas ao longo do curso do rio, que pode ser acessado tanto pelo município de Corumbá, como por Ladário.

Além da apuração ligada à mineração ilegal, a PMA fez atuação preventiva contra pesca predatória. A partir de 1º de março a pesca volta a ser autorizada nos rios de Mato Grosso do Sul além da modalidade pesque-solte.

“A PMA continuará realizando operações conjuntas com a Coordenadoria de Policiamento Aéreo não só no Pantanal, mas em outras regiões do Estado, especialmente para prevenir e reprimir os crimes de desmatamentos ilegais, extração ilegal de madeira, carvoarias ilegais, localização de possíveis erosões”, detalhou a corporação.

Assine o Correio do Estado