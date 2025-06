BR-262 é palco de mais uma tragédia na região pantaneira

Todos os veículos pegaram fogo e pararam em um local com faixa contínua, mas as causas oficiais da tragédia não foram divulgdas

Pelo menos duas pessoas morreram carbonizadas em um grave acidente na tarde deste sábado na BR-262, entre as cidades de Aquidauana e Miranda, na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. Os três veículos pegaram fogo e as mortes foram confirmadas somente depois que os bombeiros conseguiram controlar as chamas, segundo informações do site Princezinha News, de Aquidauana.

Até o início da noite não havia informações precisas sobre o resposável pela tragédia, mas nas imagens é possível ver que a carreta ficou paradada sua faixa de rolamento e parcialmente no acostamento.

Os carros de passeio, por sua vez, ficaram na outra pista, indicando que o acidente possivelmente foi resultado de uma ultrapassagem mal-sucedida de um dos motoristas do carro de um dos carros. No local existe faixa contínua, indicando a proibição a ultrapassagens.

O caminhão transportava carvão vegetal, o que pode contribuiu para as chamas demorassem para serem controladas.

Os veículos pegaram fogo logo após a colisão, deixando a rodovia completamente interditada nos dois sentidos. Uma longa fila de carros se formou na região, enquanto equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal e perícia trabalham no local para controlar a situação e apurar as causas da tragédia.

Vídeos nas redes sociais mostram que o tráfego na rodovia seguia mesmo depois da colisão e do fogo tomando conta dos veículos.

Outras imagens mostram o local já interditado e atuação dos bombeiros utilização máquinas pesadas para tentar retirar os veículos e a carreta com carvão da rodovia.

Até o começo da noite as vítimas não haviam sido identificadas. Nem mesmo havia informação se as vítimas estavam no mesmo carro ou em veículos diferentes.

O clima é de consternação entre motoristas e moradores da região, acostumados com o intenso fluxo da BR-262, que já soma diversas ocorrências graves nos últimos meses.

REPETIÇÃO



No mais recente caso, ocorrido no dia 15 de junho, morraram uma médica de 27 anos e um idoso de 84 anos na colisão entre uma carreta com minérios e um ônibus da Andorinha que havia saído de Campo Grande rumo a Corumbá. Morreram Andrezza Felski e Marcelino Florentino Filho.

Foi uma colisão lateral próximo ao buraco das piranhas. Por conta do impacto, uma barra de ferro de soltou da carreta, entrou no ônibus a atingiu os passageiros. Uma crianças de seis anos também sofreu ferimentos e continua internada na Santa Casa de Campo Grande.