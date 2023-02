Brasil enviará equipes de resgate e medicamentos para Turquia após terremoto

ENSINO SUPERIOR

Exame Nacional do Ensino Médio foi realizado em 13 e 20 de novembro ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi atencipado e será divulgado nesta quinta-feira (9). Anteriomente, a publicação das notas estava prevista para sair na próxima segunda-feira (13).

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que 28.413 candidatos de Mato Grosso do Sul compareceram às duas provas do ENEM e, com isso, podem conferir o resultado hoje.

Vale ressaltar que treineiros poderão visualizar o resultado apenas em abril deste ano. As inscrições do Sisu, Prouni e Fies também deve ser adiantadas.

De acordo com o relatório, dos 44.684 inscritos, 28.413 compareceram aos dois dias de prova e 16.271 faltaram, em Mato Grosso do Sul.

O ENEM Impresso teve 43.415 inscritos e o ENEM Digital 1.269 candidatos. Confira os números de presentes e faltosos, em ambos modelos:

Inscritos Presentes Faltosos % de presentes Impresso - 1º dia 43.415 29.852 13.563 68,8% Impresso - 2º dia 43.415 27.904 15.511 64,3% Digital - 1º dia 1.269 572 697 45,1% Digital - 2º dia 1.269 509 760 40,1% Total 44.684 28.413 (em ambas as provas) 16.271 63,5%

As provas foram realizadas em 13 e 20 de novembro e aplicadas em 1.084 salas, de 139 locais, em 41 municípios do Estado.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

A UFMS, UEMS e UFGD oferecem, juntas, 4.288 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – edição 2023.

A UFMS oferta 2.100 vagas em 153 cursos. A UEMS oferece 1.264 vagas em 64 cursos, sendo 708 para vagas de ampla concorrência e 556 para cotas. Já a UFGD oferta 924 vagas em 32 cursos, sendo 454 para ampla concorrência e 170 para cotas.

ENEM

O Exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. O período de inscrições foi de 10 a 21 de maio de 2022 e a taxa cobrada foi de R$ 85,00.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Prouni (Programa Universidade para Todos) e Financiamento Estudantil (Fies).

A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.

As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

Universidades

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 114 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1.621 docentes; 1.867 técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 60 anos de história e 43 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus.

Os municípios que abrigam os campus são Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sisu. As aulas começarão em 6 de março.

UEMS

A UEMS tem 8 mil estudantes de graduação e 725 de pós-graduação. Também possui 64 cursos de graduação, entre bacharelado, licenciatura e tecnológicos. Além disso, tem dois doutorados, 14 mestrados e 18 cursos de Especialização lato sensu.

A instituição está presente em 15 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os municípios que abrigam polos da universidade são Dourados, Amambaí, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Coxim, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UEMS são por meio de vestibular e Sisu.

UFGD

A UFGD tem 5.919 estudantes matriculados em 33 cursos de graduação presenciais; 1.429 mestrandos e doutorandos matriculados em 29 cursos de pós-graduação; 500 docentes e 1,5 mil técnicos administrativos em educação.

A sede da instituição é em Dourados, município localizado a 230 quilômetros de Campo Grande.

O segundo semestre de 2022 será retomado em 23 de janeiro de 2023. O primeiro semestre de 2023 começará em 15 de maio de 2023.

As formas de ingressar na UFGD são por meio de vestibular e Sisu.