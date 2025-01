Brasil tem maior nº de casos de Covid dos últimos 10 meses

Cidades

Modalidade tem objetivo de financiar, por meio de entidades privadas sem fins lucrativos, a produção de novas residências

Residências do Minha Casa, Minha Vida em MS Paulo Ribas, Correio do Estado

O Ministério das Cidades autorizou a contratação de 1.452 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida Entidades no Brasil. A informação foi publicada nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial da União.

A modalidade tem como objetivo a concessão de financiamento subsidiado — por meio de entidades privadas sem fins lucrativos — para a produção de novas moradias.

Em Mato Grosso do Sul, serão contratadas 209 moradias, distribuídas em quatro municípios do estado. Ao todo, serão 50 unidades em Douradina; 50 unidades em Juti; 59 em Coxim e mais 50 em Sonora.

Serão beneficiados cerca de 5,8 mil brasileiros de 19 municípios, em 12 estados.

Além de Mato Grosso do Sul, mais 150 moradias em Goiás completam as contratações na região Centro-Oeste. Já no Norte, serão construídas 150 residências no Pará e 50 no Tocantins.

No Nordeste, 350 novos lares serão erguidos no Maranhão, 102 na Bahia, 100 em Alagoas, 100 em Pernambuco, 50 no Ceará e 50 no Piauí.

Completam a lista de beneficiários as regiões Sudeste e Sul, com 50 unidades habitacionais para São Paulo e 91 para o Rio Grande do Sul. Mais informações, podem ser obtidas diretamente na Portaria MCid Nº 80.

Como participar do Minha Casa, Minha Vida

O programa Minha Casa, Minha Vida é direcionado para famílias residentes em áreas urbanas com renda bruta familiar mensal de até R$ 8 mil e renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil que vivem em áreas rurais.

Para concorrer a um imóvel, a família deve estar inserida em uma das três faixas de renda abaixo:

Reprodução, Ministério das Cidades

Vale destacar que os interessados em obter uma moradia pelo Minha Casa, Minha Vida devem seguir alguns passos essenciais. O primeiro e mais importante é estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), um banco de dados do Governo Federal que identifica famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para se inscrever, basta procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em seu município. Caso já possua inscrição no CadÚnico, é fundamental mantê-la atualizada, pois a seleção dos beneficiários leva em consideração os dados constantes nesse sistema.