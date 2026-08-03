Brasil terá delegacia da PF na Bolívia para combater PCC e CV

O ministro do Governo da Bolívia, Marco Oviedo, anunciou a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira no país para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado e ao narcotráfico na região de fronteira. - Foto: Reprodução

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O governo da Bolívia anunciou um novo passo na cooperação bilateral com o Brasil para enfrentar o avanço das organizações criminosas que atuam na faixa de fronteira entre os dois países. A principal medida será a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira em território boliviano, iniciativa que busca ampliar o compartilhamento de informações de inteligência e fortalecer as investigações contra grupos ligados ao narcotráfico e ao crime organizado.

O anúncio foi feito pelo ministro do Governo da Bolívia, Marco Oviedo, que explicou que a presença permanente da Polícia Federal permitirá uma atuação mais integrada entre as forças de segurança dos dois países, especialmente diante do aumento da violência registrado nas regiões fronteiriças.

Segundo o ministro, o novo modelo de cooperação também prevê a presença de representantes da Polícia Boliviana no Brasil, estabelecendo um canal permanente para o intercâmbio de dados estratégicos e ações coordenadas.

"Haverá um escritório permanente da Polícia Federal na Bolívia. Também teremos uma representação da Polícia Boliviana no Brasil para manter um fluxo contínuo de inteligência e informações, além do apoio logístico oferecido pelo governo brasileiro por meio da Polícia Federal", afirmou Oviedo.

De acordo com o ministro, a iniciativa faz parte dos entendimentos firmados durante uma reunião realizada em abril entre o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, quando os dois governos acertaram o fortalecimento da cooperação na área de segurança pública.

Segundo Marco Oviedo, a expectativa do governo boliviano é de que os primeiros passos para a implementação da iniciativa sejam colocados em prática nas próximas duas semanas.

Nesse período, os dois países deverão iniciar a execução do projeto que prevê a instalação do escritório permanente da Polícia Federal na Bolívia, além da estruturação dos mecanismos de cooperação e compartilhamento contínuo de informações entre as forças de segurança.

Plano "Fronteiras Seguras"

Além da instalação do escritório permanente da Polícia Federal, o governo boliviano informou que colocará em prática nas próximas semanas o programa "Fronteiras Seguras", destinado a ampliar a fiscalização e intensificar operações de combate ao tráfico de drogas, armas e outros crimes transnacionais.

O plano prevê reforço dos controles em cidades consideradas estratégicas para o narcotráfico, entre elas Cobija, Guayaramerín, San Matías e Puerto Suárez, municípios localizados próximos à fronteira brasileira.

Segundo Oviedo, essas localidades são apontadas como importantes corredores utilizados por organizações criminosas para o transporte de drogas e a movimentação de integrantes de facções.

"O objetivo é realizar operações conjuntas entre a Polícia Boliviana e a Polícia Brasileira para impedir a circulação de criminosos e enfraquecer as rotas utilizadas pelo tráfico", destacou.

Escalada de violência preocupa autoridades

O anúncio ocorre em meio ao aumento da violência no departamento de Santa Cruz, onde uma sequência de homicídios elevou o nível de alerta das autoridades bolivianas.

Entre as vítimas está um subtenente da Polícia Boliviana, assassinado após atuar em investigações contra grupos criminosos na região de San Matías, município vizinho ao estado de Mato Grosso do Sul.

Em resposta, o governo boliviano mobilizou mais de 200 policiais para reforçar a segurança e intensificar as investigações em San Matías e, posteriormente, em San Ignacio de Velasco.

Disputa entre facções internacionais

Segundo o governo da Bolívia, a atual onda de violência é consequência da disputa entre grandes organizações criminosas sul-americanas pelo controle das rotas internacionais do narcotráfico.

As autoridades apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) disputam o domínio dos corredores utilizados para o envio de drogas ao Brasil e a outros mercados internacionais, transformando a região de fronteira em um dos principais focos de tensão na segurança pública sul-americana.

A instalação de uma base permanente da Polícia Federal brasileira na Bolívia representa uma mudança significativa na cooperação entre os dois países e sinaliza uma estratégia de atuação mais integrada contra organizações criminosas que operam além das fronteiras nacionais.

A expectativa dos governos é que o compartilhamento contínuo de inteligência e a realização de operações conjuntas aumentem a capacidade de repressão ao narcotráfico e reduzam a influência das facções na região fronteiriça.

Operação reforça cooperação entre os países

O fortalecimento da cooperação entre Brasil e Bolívia ocorre em um momento de intensificação das ações contra o crime organizado na região de fronteira.

Nesta segunda-feira (3), uma operação conjunta entre forças de segurança dos dois países resultou na prisão de Neno Rasuk, apontado pelas autoridades como um dos alvos de investigações relacionadas ao crime organizado transnacional.

A captura reforça a estratégia de integração entre os governos e evidencia a importância do compartilhamento de inteligência para combater facções e organizações criminosas que atuam além das fronteiras nacionais.