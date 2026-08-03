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Segurança na Fronteira

Brasil terá delegacia da PF na Bolívia para combater PCC e CV

Medida integra acordo firmado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Rodrigo Paz e prevê troca contínua de inteligência, operações conjuntas e reforço da segurança na faixa de fronteira.

Welyson Lucas

03/08/2026 - 19h05
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O governo da Bolívia anunciou um novo passo na cooperação bilateral com o Brasil para enfrentar o avanço das organizações criminosas que atuam na faixa de fronteira entre os dois países. A principal medida será a instalação de um escritório permanente da Polícia Federal brasileira em território boliviano, iniciativa que busca ampliar o compartilhamento de informações de inteligência e fortalecer as investigações contra grupos ligados ao narcotráfico e ao crime organizado.

O anúncio foi feito pelo ministro do Governo da Bolívia, Marco Oviedo, que explicou que a presença permanente da Polícia Federal permitirá uma atuação mais integrada entre as forças de segurança dos dois países, especialmente diante do aumento da violência registrado nas regiões fronteiriças.

Segundo o ministro, o novo modelo de cooperação também prevê a presença de representantes da Polícia Boliviana no Brasil, estabelecendo um canal permanente para o intercâmbio de dados estratégicos e ações coordenadas.

 "Haverá um escritório permanente da Polícia Federal na Bolívia. Também teremos uma representação da Polícia Boliviana no Brasil para manter um fluxo contínuo de inteligência e informações, além do apoio logístico oferecido pelo governo brasileiro por meio da Polícia Federal", afirmou Oviedo.

De acordo com o ministro, a iniciativa faz parte dos entendimentos firmados durante uma reunião realizada em abril entre o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, quando os dois governos acertaram o fortalecimento da cooperação na área de segurança pública.

Segundo Marco Oviedo, a expectativa do governo boliviano é de que os primeiros passos para a implementação da iniciativa sejam colocados em prática nas próximas duas semanas.

Nesse período, os dois países deverão iniciar a execução do projeto que prevê a instalação do escritório permanente da Polícia Federal na Bolívia, além da estruturação dos mecanismos de cooperação e compartilhamento contínuo de informações entre as forças de segurança.

Plano "Fronteiras Seguras"

Além da instalação do escritório permanente da Polícia Federal, o governo boliviano informou que colocará em prática nas próximas semanas o programa "Fronteiras Seguras", destinado a ampliar a fiscalização e intensificar operações de combate ao tráfico de drogas, armas e outros crimes transnacionais.

O plano prevê reforço dos controles em cidades consideradas estratégicas para o narcotráfico, entre elas Cobija, Guayaramerín, San Matías e Puerto Suárez, municípios localizados próximos à fronteira brasileira.

Segundo Oviedo, essas localidades são apontadas como importantes corredores utilizados por organizações criminosas para o transporte de drogas e a movimentação de integrantes de facções.

"O objetivo é realizar operações conjuntas entre a Polícia Boliviana e a Polícia Brasileira para impedir a circulação de criminosos e enfraquecer as rotas utilizadas pelo tráfico", destacou.

Escalada de violência preocupa autoridades

O anúncio ocorre em meio ao aumento da violência no departamento de Santa Cruz, onde uma sequência de homicídios elevou o nível de alerta das autoridades bolivianas.

Entre as vítimas está um subtenente da Polícia Boliviana, assassinado após atuar em investigações contra grupos criminosos na região de San Matías, município vizinho ao estado de Mato Grosso do Sul.

Em resposta, o governo boliviano mobilizou mais de 200 policiais para reforçar a segurança e intensificar as investigações em San Matías e, posteriormente, em San Ignacio de Velasco.

Disputa entre facções internacionais

Segundo o governo da Bolívia, a atual onda de violência é consequência da disputa entre grandes organizações criminosas sul-americanas pelo controle das rotas internacionais do narcotráfico.

As autoridades apontam que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) disputam o domínio dos corredores utilizados para o envio de drogas ao Brasil e a outros mercados internacionais, transformando a região de fronteira em um dos principais focos de tensão na segurança pública sul-americana.

A instalação de uma base permanente da Polícia Federal brasileira na Bolívia representa uma mudança significativa na cooperação entre os dois países e sinaliza uma estratégia de atuação mais integrada contra organizações criminosas que operam além das fronteiras nacionais.

A expectativa dos governos é que o compartilhamento contínuo de inteligência e a realização de operações conjuntas aumentem a capacidade de repressão ao narcotráfico e reduzam a influência das facções na região fronteiriça.

Operação reforça cooperação entre os países

O fortalecimento da cooperação entre Brasil e Bolívia ocorre em um momento de intensificação das ações contra o crime organizado na região de fronteira.

Nesta segunda-feira (3), uma operação conjunta entre forças de segurança dos dois países resultou na prisão de Neno Rasuk, apontado pelas autoridades como um dos alvos de investigações relacionadas ao crime organizado transnacional.

A captura reforça a estratégia de integração entre os governos e evidencia a importância do compartilhamento de inteligência para combater facções e organizações criminosas que atuam além das fronteiras nacionais.

 

operação gutemberg

Negociata dos livros paradidáticos chegou a todos os municípis de MS

Um dos principais negociadores da venda de material paradidático fazia questão de dizer que mantinha conversas "em todos" os municípios

03/08/2026 18h15

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No dia da Operação Gutemberg, em 7 de julho, os investigadores apreenderam R$ 227 mil com os alvos da investigação

No dia da Operação Gutemberg, em 7 de julho, os investigadores apreenderam R$ 227 mil com os alvos da investigação

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No Procedimento Investigatório Criminal (PIC) da Operação Gutemberg, o Ministério Público menciona 29 prefeituras de Mato Grosso do Sul em contratos, documentos, movimentações financeiras, planilhas e conversas relacionadas com as fraudes da venda de livros paradidáticos da editora Avante.

Mas, na denúncia contra 17 supostos envolvidos, aceita nesta segunda-feira pela Justiça, os investigadores revelam que o grupo fazia questão de enfatizar que negociava com todos os municípios.

No documento entregue à Justiça, a promotoria diz que “ao ser perguntado pela comparsa RHAYNE, em 02/02/2023, com quais cidades estavam “em andamento de venda”, o denunciado GABRIEL TAQUINO respondeu “nos 70 municípios”, indicando que o vendedor de livros escolares não sabe que o Estado tem 79 municípios ou que cometeu um erro de digitação ao escrever 70.

No diálogo entre Rhayane e o advogado Gabriel Taquino, que atuava como vendedor de livros da editora, ela diz que “precisa saber porque teremos outro vendedor que está mexendo alguns municípios, pra não dar conflito”. De imediato ele diz que “nós estamos nos 70 municípios. Em todos, inclusive com a Assomasul”, fazendo referência à associação dos municípios.

Em outro trecho da denúncia também fica claro que o grupo estava confiante em fechar negócio com a Secretaria de Estado de Educação. “É um negócio que não seja tão importante, mas o valor é bom, é 12, no mínimo 12 milhões no estado, no mínimo, até 42 se comprar tudo, se comprar só um pouco, 12. Faz a conta, é legal”.

E a expectativa era ficar com 5% deste valor. Se conseguisse fechar contrato de R$ 42 milhões, a comissão seria de R$ 2,1 milhões. Mas, mesmo que conseguisse vender somente por R$ 12 milhões,  Gabriel Taquino  garantiria comissão de R$ 600 mil.


As investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) encontrou contratos que somam em torno de R$ 27,4 milhões. O principal ciclo de atuação ocorreu em 2022, período que concentra referências a 26 das 29 prefeituras que apareceram no inquérito.

Nesta segunda-feira, o juiz da 2ª Vara Criminal de Campo Grande aceitou denúncia e 17 envolvidos na investigação viraram réus. 
A decisão que tornou os investigados réus foi publicada no Diário Oficial da Justiça desta segunda-feira (3), mas o processo corre em sigilo.

Os 17 denunciados respondem pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva. 

Se tornaram réus:

Rossana Paroschi Jafar
Rhayane Souza Fanaia
Giovanni Paroschi Jafar
Olivia Paroschi Jafar
Felipe Paroschi Jafar
Heyder Bartz
Francisco Anizio dos Santos
Ed Carlo Brito Burgatt
Jéssyca Duarte Burgatt
Gabriel Taquino de Paula
Joatan Gomes Peixoto
Matheus Oliveira Peixoto
Valesca Thais Albuquerque Teixeira
Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior
Douglas Henrique Melo
Paulo Rogério de Melo
Inácio da Silva Espíndola

MARACUTAIA

Deflagrada em 7 de julho, a Operação Gutenberg desmantelou um esquema de corrupção que, segundo o Ministério Público, destinava vagas para consultas, exames, cirurgias e internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS)  a municípios que compravam livros da Editora Avante. Os contratos eram fechados sem licitação e não há comprovação de que o material didático realmente era entregue.

Um do principais envolvidos no esquema de troca de vagas hospitalares pela propina proveniente da venda dos livros era Ed Carlo Brito Burgattm, ex-chefe da central de regulação de vagas do Governo do Estado. Ele perdeu o cargo um dia após a deflagração da operação Gutemberg.

A Prefeitura de Dourados foi a que mais gastou sem licitação com a Souza & Fanaia Comércio de Livros e Serviços, a Editora Avante. O município reúne R$ 13 milhões em contratos com a empresa, divididos em dois acordos: o primeiro, de R$ 4,3 milhões, em setembro de 2023; o segundo, de R$ 8,6 milhões, em julho de 2024.

Depois dela aparece Campo Grande, que gastou R$ 3,2 milhões pelo projeto Craque na Vida, aplicado em escolas municipais em maio de 2024. Também aparecem na lista Ladário (R$ 1,2 milhão), Miranda (R$ 1 milhão), Ivinhema (R$ 874,1 mil), São Gabriel do Oeste (R$ 640,1 mil), Caarapó (R$ 589,3 mil), Deodápolis (R$ 474,8 mil), Bonito (R$ 357,6 mil), Sonora (R$ 302,2 mil), Nova Alvorada do Sul (R$ 256,2 mil), Porto Murtinho (R$ 249,9 mil) e Anaurilândia (R$ 207,6 mil). 

Bem-Estar

Campo Grande deve receber unidade de mega academia

Unidade ainda não teve endereço confirmado oficialmente, mas um dos locais cotados fica onde funcionava o antigo Hipermercado Extra

03/08/2026 17h28

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Futuro centro de treinamento

Futuro centro de treinamento reprodução: projeto/render

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Com uma academia a cada esquina, Campo Grande vai ganhar mais um mega empreendimento do ramo. Nos últimos anos, o mercado fitness tem crescido na Capital e já tem gente brincando que as academias estão entrando na mesma disputa das farmácias: basta abrir uma rua para aparecer mais uma.

Uma nova mega academia deve entrar nesse cenário. A unidade, que ainda não teve o endereço confirmado oficialmente, será construída do zero e promete uma estrutura de alto padrão, com equipamentos modernos, funcionamento 24 horas, estacionamento e espaços voltados tanto para atletas quanto para quem busca melhorar a qualidade de vida.

O Correio do Estado apurou que um dos possíveis locais para receber o empreendimento é o terreno onde funcionava o antigo Hipermercado Extra, na Rua Maracaju. O prédio que existia no endereço foi demolido em abril e atualmente o espaço se transformou em um grande canteiro de obras.

A confirmação oficial do endereço e do cronograma de implantação ainda não foi divulgada pela empresa responsável pelo projeto.

A nova operação faz parte da expansão de uma marca já conhecida no segmento de treinamento de alta performance em outras cidades brasileiras. A proposta é trazer para Campo Grande um modelo diferente das academias tradicionais, com foco em estrutura, comunidade e experiência para os frequentadores.

Diferentemente de outras unidades, o projeto da Capital será construído desde o início, permitindo uma estrutura planejada especialmente para o funcionamento da academia. A expectativa é que a obra tenha um prazo maior justamente pela complexidade da implantação.

A escolha de Campo Grande acompanha um movimento de crescimento do setor fitness na cidade, que tem recebido novos empreendimentos voltados ao público que busca desde treinos convencionais até espaços mais especializados.

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