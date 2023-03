AGORA VAI

Secretário de Infraestrutura, Domingos Sahib, afirma que ordem de serviço será emitida nesta quinta-feira (30)

Secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingo Sahib Neto, afirmou que a previsão do início das obras - localizadas na esquina da Av. José Antônio com Fernando Corrêa da Costa e Lago do Amor -, apontada inicialmente para essa semana, tiveram seu início adiado para a próxima segunda-feira (03 de abril).

Segundo Domingos, apesar da previsão não ter se concretizado, foi possível acelerar os processos e a nota de serviço deverá ser emitida ainda hoje (30).

Ainda, sobre os prazos para execução das obras, Domingos frisa que a ponte sobre o Córrego Prosa deve ser finalizada em até 30 dias, enquanto o Lago do Amor deverá levar cerca de quatro meses.

Com isso, é previsto que o problema da Fernando Correa seja corrigido até o começo de maio, enquanto o Lago deve ser finalizado apenas em agosto.

Ambas tiveram processo de contratação emergencial publicados - ainda na última sexta-feira (24), em edição extra do Diogrande -, com obras executadas por duas empresas diferentes: "CCO Infraestrutura LTDA" e a "Engevil Engenharia LTDA".

Elas ficaram encarregadas pelas obras do Lago do Amor, para recomposição estrutural do aterro, vertedouro, muro de contenção e seu complementos; e da rua José Antônio, reforço da fundação da ponta sobre o córrego prosa e recuperação estrutural do canal, respectivamente.

Conforme detalhado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande, de quarta-feira (29), a Engevil deverá receber R$ 710 mil para reparar a ponte; enquanto a CCO receberá R$ 3,8 milhões pelas obras do Lago do Amor.

Retrospecto das crateras

Sendo o estrago "mais velho" de 2023, a cratera do Lago do Amor foi aberta pela força das chuvas, registradas ainda em 04 de janeiro, responsável por transformar ruas em rios com os 92,6 milímetros registrados em seis horas seguidas de chuva.

Além de deixar trecho da Rachid Neder com a Ernesto Geisel completamente alagado, a chuva abriu cratera na passarela de pedestre do Lago do Amor, que foi ganhando novas proporções com cada nova chuva, passando a engolir parte da ciclovia.

Depois disso, o começo de janeiro marcou a abertura da cratera na esquina da Avenida Fernando Corrêa, com o solapamento que causou afundamento do solo justamente embaixo da ponte sobre o Córrego Prosa.

Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de Campo Grande foi consultada quanto ao prazo máximo para início das obras, assim como a estimativa de tempo até a entrega e valores empenhados em contratos, porém, até o fechamento dessa matéria não obtivemos retorno.

Assine o Correio do Estado