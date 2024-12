Caixa passa compra de namorada de R$ 1,9 mil por R$ 13 e ambas são presas

Mato Grosso do Sul

Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas. O acidente ocorreu no final da manhã de hoje, no km 576 da BR-163, e as causas estão sendo investigadas

Três pessoas morreram na manhã desta segunda-feira (2) em um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na BR-163, entre os municípios de Bandeirantes e São Gabriel do Oeste. Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas. O acidente será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 11h, no km 576, quando os veículos colidiram frontalmente.

Com o impacto da batida, a caminhonete ficou completamente destruída. As três vítimas que estavam no veículo menor morreram no local. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves, foi atendido pelas equipes da CCR MSVia e encaminhado ao hospital de São Gabriel do Oeste. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Por causa do acidente, a BR-163 foi parcialmente interditada, com bloqueio de meia faixa. O trânsito na região flui normalmente após equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizarem um desvio para que os condutores possam seguir a viagem.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil do município.

