veja o vídeo

Vídeo feito na noite desta terça-feira mostra as chamas fora de controle tomando conta das margens da BR-262, a principal rodovia do Pantanal

Imagem feita na noite desta terça-feira na BR-262, entre a cidde de Miranda e o chamado Buraco das Piranhas, no Pantanal de Corumbá, mostra as dimensões de um incêndio que avança desde o último sábado pelo Pantanal e que nesta quarta-feira (15) continuava fora de controle. Segundo um morador da região, tudo começou após uma espécie de explosão em um transformador da rede de energia.

O vídeo, postado nas redes sociais do Instituto do Homem Pantaneiro, foi feito na noite desta quarta-feira por um motorista que seguia pela rodovia no sentido Corumbá a Miranda e mostra duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal monitorando a região, mas sem interromperem o tráfego.

Segundo Lucas da Silva Valter, pescador que mora no Passo do Lontra, o fogo começou no último sábado, depois de um curto-circuito em um transformador da rede de energia elétrica. Toda a região ficou sem abastecimento até a manhã desta quarta-feira (15), quando o serviço foi restabelecido, segundo ele.

E, depois que o fogo começou, pelo menos dez volutários, todos com cursos de combate a incêndios e com equipamentos como abafadores e assopradores, conseguiram evitar que as chamas atingissem as cerca de 25 residências e os quatro hotéis do local.

De acordo com Lucas, o fogo chegou a poucos metros das residências e se não fosse a atuação rápida e o treinamento dos voluntários, tudo teria sido destruído. A situação foi tão assustadora, segundo ele, que nem tempo para fazer alguma imagem teve.

Mas apesar do esforço, não conseguiram acabar com o fogo, que ultrapassou o Rio Miranda e desde então já percorreu cerca de 20 quilômetros rumo à cidade de Miranda, inclusive atingindo as margens da BR-262, onde foram feitas as imagens da noite desta terça-feira (14).

O fogo também destruiu dezenas de quilômetros de vegetação ao longo das margens da chamada Estrada Parque, transformando a região em cenário semelhante ao registrado em 2020. Essa Estrada Parque é percorrida todos os anos por milhares de turistas que visitam o Pantanal, principalmente pelos estrangeiros.

A diferença é que naquele ano o fogo se alastrou em agosto e setembro, período tradicionalmente de estiagem. Em novembro, normalmente, as chuvas já transformaram a região e o risco de incêndios está descartado.

De acordo com Lucas Valter, que diz ter presenciado o curto-circuito no transformador, bombeiros chegaram à região cerca de seis horas depois do começo do fogo, mas tudo o que conseguiram fazer foi fazer algumas barreiras e evitar que atinja imóveis de fazendas da região.

Dezenas de brigadistas e voluntários estão nesta quarta-feira na região combatendo o foco. Porém, por causa do vento, a baixa umidade do ar e do forte calor, o fogo continua fora de controle, de acordo com Lucas.

Explosão de um transformador no dia 07 de novembro provocou incêndio em um hotel no Passo do Lontra

Ainda de acordo com o pescador, a explosão do transformador no último sábado foi o segundo caso semelhante no Passo do Lontra. Quatro dias antes, outro equipamento explodiu e causou um incêndio no Parque Hotel Passo do Lontra. Naquele dia, o fogo foi controlado tanto no hotel quando na vegetação do entorno.

EMERGÊNCIA

Nesta terça-feira, Corumbá registrou 43,3 graus, a mais alta temperatura do do dia no País. Foi a segunda maior temperatura do ano no Estado, ficando atrás somente dos 43,4 graus do dia 17 de outubro em Porto Murtinho.

E, por conta desta queimada, o Governo do Estado decretou situação de emergência nesta terça-feira nos municípios de Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Miranda e Aquidauana.

Segundo o Governo estadual, houve aumento de 95,8% na área queimada do Pantanal, em relação ao mesmo período do ano passado, sendo a maioria em Corumbá (74,8%), seguido por Aquidauana (12,8%) e Porto Murtinho (10%).

O parecer técnico da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil relata que a ocorrência desses focos de incêndio é favorável à declaração da situação de emergência. Desta forma, foi decretado a emergência pelo prazo de 90 dias nos cinco municípios.

Com o decreto, o governo fica autorizado a dispensar licitação para contratos de aquisição de bens necessários a atividades de resposta de eventuais desastres, prestação de serviços e obras relacionadas.

Também fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre, reabilitação

do cenário e reconstrução.

Além disso, poderá ser feita a convocação de voluntários, para reforçar as ações de resposta ao desastre e

a realização de campanhas de arrecadação de recursos perante a comunidade.

Em caso de algum risco iminente, as autoridades administrativas e agentes de defesa civil responsáveis pelas ações de resposta aos desastres poderão adentrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação e usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

