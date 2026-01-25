Calor ganha força e será extremo durante a semana, com temperaturas acima de 40°C

Calor será extremo em MS e grande parte do Brasil na última semana de janeiro - Foto: Reprodução / Metsul Meteorologia

O calor, que tem predominado em Mato Grosso do Sul nas últimas semanas, ficará ainda mais intenso na última semana de janeiro, com temperaturas podendo ultrapassar os 40°C em vários municípios do Estado.

De acordo com o Climatempo, a combinação entre circulação de ventos quentes, tempo mais aberto e o sol forte típico desta época do ano favorece o aumento considerável dos termômetros nos próximos dias.

Assim, a previsão indica que a semana terá dias muito quentes, com máximas acima da média para o período, especialmente nesta segunda (26) e terça-feira (27).

O calor se intensifica especialmente durante a tarde, quando a presença de ar quente e seco em baixos níveis da atmosfera permite um aquecimento rápido ao longo do dia, elevando significativamente as temperaturas.

As máximas podem passar de 40°C especialmente na região oeste do Estado, em municípios como Corumbá e Porto Murtinho. O calor deve ser ainda maior pois há sensação de abafamento, que também aumenta nas horas mais quentes do dia.

Apesar do calor intenso, há previsão de pancadas de chuva, que devem voltar a ocorrer já no início da semana, nesta segunda-feira, e podem ajudar a aliviar temporariamente a sensação térmica em algumas regiões.

O Instituto Nacional de Meteorologia tem alerta vigente de perigo potencial de tempestades para os 79 municípios do Estado, com risco de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

As chuvas, no entanto, devem ser típicas de verão, que são fortes e rápidas, além de irregulares. Assim, mesmo com as precipitações, a umidade relativa do ar deve ser baixa, com índices entre 20% e 40%, especialmente no período da tarde.

As temperaturas previstas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), por região, para esta segunda-feira devem ser de:

Sul / Conesul / Grande Dourados: 19°C a 37°C

Pantanal e Sudoeste: 25°C a 39°C

Bolsão / Norte / Leste: 21°C a 37°C

Campo Grande: 23°C a 36°C

Recomendações para o calor intenso

Com a elevação das temperaturas, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde, especialmente nos períodos mais quentes do dia.

Algumas recomendações importantes dos órgãos de meteorologia e saúde incluem: