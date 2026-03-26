Motoristas de aplicativo podem ter pontos de apoio em Campo Grande

Durante a sessão, vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta quinta-feira (26), a criação de pontos de apoio que serão instalados em locais estratégicos da cidade.
O Projeto de Lei (PL) 11.704/25, que trata da instalação das estruturas em locais estratégicos da Capital, tem como prioridade áreas de grande fluxo de passageiros e locais de espera.
Segundo o texto do projeto, esses espaços devem contar, sempre que possível, com infraestrutura mínima para atender às necessidades dos motoristas, como banheiro e espaço para descanso.
A proposta também estabelece, para esses locais, estacionamento rotativo para motoristas cadastrados, oferta de wi-fi gratuito, tomadas, segurança e iluminação adequada.
O projeto, de autoria dos vereadores Fábio Rocha e Beto Avelar, explica que a ideia é estabelecer parcerias público-privadas, convênios ou aproveitar espaços existentes.
Outras capitais do país contam com pontos de apoio, como Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Em algumas delas, foram firmadas parcerias com empresas de aplicativos.
Esses locais são espaços projetados para atender às necessidades dos trabalhadores que passam horas dentro do veículo. Em instalações de outras cidades, o ponto conta com calibrador de pneus, estações de carregamento de celular e micro-ondas.
Outras cidades, como São Paulo (SP) e Santo André (SP), também discutem projetos semelhantes. Nesses casos, há a proposta de inclusão de banheiros com chuveiros e vestiários, que auxiliam na atuação dos profissionais.
Pontos de apoio mais estruturados - Comparação por cidade
|Cidade
|Principais equipamentos oferecidos
|Forma de gestão / responsabilidade
|Horário / regime típico de funcionamento
|Rio de Janeiro (RJ)
|Estacionamento, área de descanso, sanitários, bebedouro, calibrador de pneus, estações de recarga e microondas
|Projeto da Prefeitura; pontos instalados em viadutos e corredores de tráfego
|Funcionamento mínimo das 10h às 22h, inclusive fins de semana
|Fortaleza (CE)
|Vagas sinalizadas, área de descanso/convivência, banheiros, bebedouros, armários, totens de recarga e calibrador de pneus
|Projeto municipal, com infraestrutura em viaduto e parceria com mobilidade urbana
|Espaço projetado para funcionar 24 horas
|Brasília (DF)
|Vestuários, sala com internet sem fio, pontos de recarga de celular, sanitários, área de descanso
|Lei distrital obriga empresas de apps a construírem pontos em parceria com o poder público
|Detalhes de horário por ponto; foco em organizar fluxo de trabalho
|São Paulo (SP) – iniciativas em debate
|Propostas de pontos com área de descanso, sanitários, recarga de celular e sinalização específica
|Projetos municipais discutindo responsabilidade compartilhada com empresas e órgãos de trânsito
|Em definição; ainda em fase de projeto / debate
|Amazonas (AM) – lei estadual
|Banheiros, chuveiros, vestiários e salas de descanso, via urbanização de viadutos e praças
|Lei estadual obriga apps a criar pontos, usando espaços públicos urbanizados
|Detalhes de horário por local; foco em cobertura urbana
O projeto ainda passará por mais uma discussão na Casa de Leis e, caso seja aprovado, seguirá para a sanção da prefeita Adriane Lopes (PP).