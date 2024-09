Calor intenso faz pontos de hidratação se tornarem sensação no desfile de 7 de Setembro

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Neste sábado (7), em Campo Grande, o desfile de 7 de Setembro em celebração o Dia da Independência do Brasil contou com um verdadeiro ponto de alívio para os participantes e espectadores em meio ao intenso calor desta manhã. Com a umidade relativa do ar caindo para níveis críticos entre 5% e 20% no período da tarde e temperatura acima dos 30°C os pontos de hidratação instalados ao longo do percurso foram amplamente procurados, oferecendo um refresco essencial.

Ao todo foram três pontos de hidratação instalados pela Águas Guariroba para os participantes do desfile. O evento conta com a participação de 23 organizações civis e militares, que desfilam pela Rua 13 de Maio, no centro da Capital. Com uma expectativa de público de cerca de 10 mil pessoas e uma duração prevista de 2 horas, a presença de múltiplos pontos de hidratação está sendo amplamente utilizada pela população.

A aposentada, Maria Cristina Alves, uma das expectadoras da apresentação, chegou logo cedo ao local e relata que a iniciativa é muito importante. "Achei ótimo, está muito calor. É o mínimo que eles têm que oferecer para a população né?!. Está aprovado”, afirma.

Apesar dos pontos com água gratuita, entre os diversos produtos ofertados por vendedores ambulantes nas proximidades do evento a água ainda é o principal item comercializado. O vendedor de 45 anos que preferiu não de identificar relata que desde o início da manhã já abasteceu sua caixa térmica pelo menos 5 vezes.

"Calculo que já tenho vendidos mais de 120 garrafinhas de água mineral. A pesar desse calor castigar a gente está sendo bom para os negócios", comenta o comerciante.

Os três bebedouros com água gelada, disponíveis gratuitamente, estão localizados em pontos estratégicos, com maior concentração de pessoas: um na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio e os outros dois em pontos próximos, entre as Ruas Antônio Maria Coelho e 15 de Novembro.

DESFILE

O desfile, com início programado para às 8h10, iniciou com uma hora de atraso com a revista à tropa militar nos altos da Rua 14 de Julho, após a Avenida Mato Grosso, realizada pelo governador Eduardo Riedel e pelo chefe do Comando Militar do Oeste (CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Em seguida, o governador e o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO) foram para o palanque oficial, localizado na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 13 de Maio, onde foi dada a autorização para o início do desfile.

Durante o evento, em frente ao palanque das autoridades, ocorreu a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do Município, o acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria por estudantes da rede pública, e a execução do Hino da Independência.

RECOMENDAÇÃO

Devido à previsão de temperaturas alcançando 38°C e umidade relativa do ar extremamente baixa, recomenda-se ao público: