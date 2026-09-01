Sead oferece oficinas teóricas e práticas de R$ 135 mil para mulheres chefes de família

Mulheres chefes de famílias poderão realizar oficinas teóricas e práticas que serão oferecidas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD) no município de Corumbá. O projeto é parte do Programa Florescer e recebe o fomento de R$ 135 mil para realizar as capacitações profissionais.
Divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (01), o termo de fomento busca promover a qualificação do público para incluir produtivamente mulheres chefes de famílias em situação de vulnerabilidade no mercado empreendedor e de trabalho para geração de renda.
As oficinas serão teóricas e práticas, nas áreas de:
- culinária;
- panificação;
- costura;
- informática;
- e empreendedorismo.
A ação é parceria da SEAD com a Associação Innova Corumbá, que atua como uma organização sem fins lucrativos desde 2014 com o acolhimento e empoderamento de mulheres vulneráveis socialmente, mantendo o Projeto Ela por Ellas no município e também em Ladário.
A data de vigência do Termo de Fomento são de 12 meses a contar da data de assinatura, realizada ontem ao fim do mês de agosto, em que a coordenadora do projeto Juliane Dias Lemos da Silva, e a secretária-executiva da SEAD, Taciana Afonso Silvestrini Arantes assinaram o acordo financeiro.
O valor de R$ 135 mil deve ser repassado da parceira pública para a privada em parcela única.