Câmara aprova doação de área do município para novo câmpus do IFMS

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, nesta quinta-feira (30), doação de área do Município à União, para construção de mais um câmpus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

O imóvel, que pode ser transferido da Prefeitura para o Governo Federal, está localizado na Avenida Gury Marques, bairro Centro Oeste, região Anhanduizinho, em Campo Grande.

A área foi avaliada em R$ 5,5 milhões. O investimento para construção do novo prédio é estimado em R$ 17 milhões. Com a aprovação da área, o Ministério da Educação já deve liberar o recurso. A obra deve ser concluída em 60 meses.

A nova unidade terá capacidade inicial para 1,4 mil estudantes, com oferta de cursos técnicos, cursos superiores tecnológicos e formação inicial e continuada.

O objetivo é atender a demanda por educação pública nas regiões do Bandeira e Anhanduizinho.

O Projeto de Lei 12.125/25, que autoriza a prefeitura a desafetar área de domínio público municipal e doar à União, foi aprovado na manhã desta quinta-feira (30), em sessão ordinária na Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, número 1600, bairro Jatiúca Park, em Campo Grande.

A pró-reitora de ensino do IFMS, Cláudia Santos Fernandes, afirmou que a concorrência para entrar na instituição é grande e agradeceu a parceria da Casa de Leis.

“Este novo campus vai abarcar de 1.400 a 2.000 estudantes presenciais. No campus de Campo Grande para cada vaga que a gente oferta, mais ou menos nove ou dez estudantes ficam de fora. Então a gente sabe que tem um público”, detalhou a pró-reitora.

A expectativa é que o projeto seja sancionado pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP).

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) é uma instituição de ensino pública federal, que faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Possui câmpus em 10 municípios de MS: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Oferece cursos ténicos, superiores, de Formação Inicial e Continuada (FIC), pós-graduação e assistência estudantil.