Câmara derruba veto de prefeita e mantém proibição de atletas trans em competições esportivas

Veto proíbe a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento

21/10/2025 - 14h30
A Câmara dos vereadores derrubou o veto da prefeita Adriane Lopes (PP) ao Projeto de Lei 11.526/25, e estabeleceu que o sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em competições esportivas oficiais realizadas em Campo Grande.

O veto proíbe a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento. 

Foram 17 votos pela derrubada do veto e oito favoráveis à manutenção do projeto de autoria do vereador Rafael Tavares (PL), que contou com apoio de André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante).

Cabe destacar que em justificativa, a prefeita havia dito que o tema é de competência da União e concorrente aos Estados e ao Distrito Federal,.

Em contrapartida,  os autores argumentam que “esta Lei não busca excluir atletas transgêneros do esporte, mas assegurar igualdade de condições nas competições, incentivando a criação de categorias específicas para esses competidores, se necessário”.

Anteriormente, a Associação das Travestis e Transsexuais e Mato Grosso do Sul (ATTMS), que é presidida por Cris Stefanny Venceslau, exaltou o veto ao projeto, dizendo que tal assunto ultrapassa a pauta LGBTQIAPN+, parabenizando a figura de Adriane Lopes. 

"Pela coragem de não se deixar levar por pressões, por entender que a lei é para todos e deve ser respeitada na sua essência. Parabéns por ter tido fibra e coragem de uma mulher sábia, em respeitar não a pauta ( LGBTQIAPN+), mas respeitar seres humanos que merecem Dignidade e Cidadania, respeitar as leis e a constituição", citou em suas redes sociais. 

Entenda

Na Capital, o estopim que levou à aprovação do projeto que proíbe atletas trans em competições esportivas na Câmara Municipal foi a recusa de atletas, do time Leoas de Campo Grande, de pisar no gramado contra a equipe Fênix pela Taça Tony Gol.

Com uma atleta transgênero de 24 anos no time, a técnica Solange Rosa, mais conhecida como Sol, de 39 anos, chegou a afirmar que o projeto de lei só buscava tirar vantagem da competidora e que pautar o assunto sem discussões aprofundadas seria puro preconceito.

"No futebol feminino a gente joga com homens, somos treinadas por homens e, no entanto, nunca debatemos isso. O que aconteceu no episódio do dia 6 [recusa das Leoas de entrar em campo] foi puro preconceito. Então, eu vejo que, ao aprovar essa lei, eles estão simplesmente jogando uma atleta na cova dos leões", argumentou Sol.

Antes desse episódio, vários outros jogos aconteceram normalmente sem esse tipo de intercorrência que pegou todas as atletas de surpresa, já que a jogadora em questão treina e joga no clube há quatro anos. 

Colaboraram Leo Ribeiro e Laura Brasil 

Fatalidade

Homem de 62 anos morre tentando parar caminhão desgovernado

Trabalhando há 40 dias na empresa, a vítima acabou sendo atropelada na tarde desta terça-feira (21), no bairro Pioneiros

21/10/2025 17h16

Um caminhoneiro, identificado como José Alves Santana, de 62 anos, que trabalhava há 40 dias em um depósito, morreu na tarde desta terça-feira (21) após tentar parar o caminhão que começou a descer a rua, se desequilibrar e ser atropelado, na rua Ana Luiza Souza, no bairro Pioneiros.

A proprietária do estabelecimento, que preferiu não se identificar, relatou que o motorista tinha mais de 40 anos de experiência e classificou o episódio como uma fatalidade.

Informações preliminares levantadas pela reportagem do Correio do Estado apontam que o caminhão estava estacionado quando começou a se mover. Nesse momento, o caminhoneiro tentou parar o veículo que só não foi mais adiante por ter atingido o carro da proprietária do depósito. 

A equipe da perícia está no local. Segundo informações da Polícia Civil, dados preliminares indicam que, em uma tentativa de segurar o caminhão, a vítima caiu e acabou sendo atropelada. O corpo ficou embaixo do eixo dianteiro, e a vítima não resistiu, vindo a óbito no local.

Para retirar o corpo, o caminhão precisou ser levantado por um guincho.

Fatalidade

Assessora da Procuradoria da República morre em acidente que bloqueou a BR-163

Identificada como Fernanda Barbosa Paimel, ela também trabalhou como professora na UEMS

21/10/2025 16h29

Foi identificada como Fernanda Barbosa Paimel, de 27 anos, a vítima que não resistiu ao acidente que envolveu quatro veículos na manhã desta terça-feira (21), na BR-163, entre as cidades de Juti e Naviraí, municípios localizados a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Fernanda foi professora temporária na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Naviraí, onde lecionou Direito Penal. Atualmente, atuava como assessora chefe, vinculada à Procuradoria da República (PRM) de Dourados.

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) decretou luto de três dias pelo falecimento da servidora, sem suspensão das atividades, conforme a Portaria PR/MS n° 157.

Confira a nota na íntegra

“Nota de pesar e decreto de luto oficial pelo falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) manifesta, com profundo pesar, o falecimento da servidora Fernanda Barbosa Paimel, ocorrido nesta terça-feira, 21 de outubro. A servidora ocupava o cargo de Assessora-Chefe Nível IV e estava lotada na Procuradoria da República no Município de Dourados.


O MPF/MS se solidariza com colegas, amigos e, em especial, com os familiares, rendendo homenagem à servidora Fernanda Barbosa Paimel pelos relevantes serviços prestados em prol da Instituição e da sociedade”.
 

Segundo a assessoria da Polícia Federal, a via, que precisou ser interditada por volta das 9h20 nos dois sentidos, somente foi liberada em torno das 13h30. Além disso, a condutora do Fiat Toro, de 30 anos, e os motoristas das carretas passaram pelo teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Acidente

A vítima morreu, e outras pessoas sofreram ferimentos, sendo uma lesão grave, em um acidente que envolveu quatro veículos por conta da colisão de duas carretas, uma caminhonete e um carro de passeio.

Segundo a PRF, a assessora do MPF estava em um Gol. O ocupante de outro veículo, uma caminhonete Toro, ficou preso nas ferragens e foi socorrido por agentes da concessionária e por bombeiros de Naviraí. Os dois ocupantes das carretas saíram ilesos.

Testemunhas relataram que uma carreta estava parada em um trecho de “pare e siga”. Atrás estavam a picape Fiat Toro e o Gol. Desgovernada, outra carreta que seguia no mesmo sentido bateu nos dois carros. O Gol foi jogado para fora da pista, e a Toro parou embaixo da carreta da frente.

Fiat Toro foi parar parcialmente sob o caminão que estava parado à sua frente. Ocupante sofreu ferimentos graves (site ligadonanoticia)

