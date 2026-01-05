Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CONCURSO PÚBLICO

Câmara dos Deputados abre concurso com salário de mais de R$ 30 mil

Prova acontece em Campo Grande e em todas as capitais do país, com vagas destinadas a quem tem diploma em qualquer área de formação

Noysle Carvalho

05/01/2026 - 11h26
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na última terça-feira (30), a Câmara dos Deputados divulgou no Diário Oficial da União, o concurso público para preencher as vagas de Analista Legislativo, com especialidade em Processo Legislativo e Gestão, e de Técnico Legislativo, com especialidade em Assistente Legislativo e Administrativo.

Para ambos, é necessário que o candidato tenha diploma de conclusão de curso, em qualquer área, desde que seja devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições para o processo seletivo iniciaram a partir das 10h desta segunda-feira (05).

Com prazo até o dia 26 de janeiro, os interessados deverão realizar a inscrição por meio do link: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_25_ns, site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pelo concurso.

Para concretizar a participação e continuidade no processo seletivo é necessário realizar o pagamento da taxa de inscrição, para o cargo de Analista Legislativo o custo é de R$ 130,00, já para Técnico Legislativo, o valor é de R$ 100,00. 

Ainda há a possibilidade de solicitar isenção da taxa. Para isso, o período é de hoje (05), início das inscrições, até o dia 12 de janeiro. Então, entre os dias 19 e 27, será o período de verificação se a solicitação foi aceita, e para pedidos de interposição contra indeferimentos.

No dia 27 de janeiro será divulgado o resultado final de isenção aceitas, e o prazo final para pagar a taxa de inscrição é no dia seguinte, 28 de janeiro.

Provas

Neste ano, todas as capitais do Brasil terão locais para o método de avaliação, que é por meio de prova objetiva, marcada para o segundo domingo de março, no dia 8.

No exame serão avaliados habilidades e conhecimentos gerais e específicos, com 180 questões no total, sendo 90 para cada área (gerais e específicas), além de uma prova discursiva, também marcada para o mesmo dia. Todas com caráter eliminatório e classificatório.

O edital prevê as provas objetivas no período da manhã, e a prova discursiva no período vespertino.

A última terá duração de 3 horas e consiste em: duas questões sobre temas de conhecimentos específicos, que devem ser respondidas em até 20 linhas cada, valendo 30 pontos ao somar as duas; e uma peça de natureza técnica sobre temas de conhecimentos específicos, que devem ser respondida em até 50 linhas, valendo 30,00 pontos.

Vagas

Com exigência de 40 horas semanais, são 70 oportunidades de vagas imediatas, além de cadastro reserva, todas destinadas exclusivamente para atuação em Brasília (DF).

Conforme o edital do concurso, serão 35 vagas imediatas para o cargo de analista e 35 para o cargo de técnico, divididas entre ampla concorrência - 22 vagas; candidatos pretos e pardos - 9 vagas; pessoas com deficiência (PCD) - 2 vagas; e candidatos indígenas e quilombolas - 1 vaga cada.

O salário exato para Analista Legislativo é de R$ 30.853,99, que deve planejar, orientar e executar tarefas administrativas e legislativas relativas à atuação institucional da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo, como:

  • apoio técnico e administrativo nas áreas de gestão de pessoas e de processos, de materiais e de patrimônio, de licitações e contratos, de orçamento e finanças, de tecnologia da informação, de comunicação social e em outras áreas que forneçam o suporte necessário ao funcionamento da Câmara dos Deputados;
  • assistência à Mesa, às Comissões, às Lideranças e à Administração em matéria constitucional, regimental, de técnica legislativa e de procedimentos administrativos;
  • fornecimento de subsídios à elaboração de documentos de natureza legislativa e administrativa;
  • coleta de dados e informações, sua organização e atualização, relativos a matéria legislativa, administrativa, financeira e orçamentária, além das atribuições previstas no art. 4º da Resolução nº 8/2023-CD.

Já o salário exato para Técnico Legislativo é de R$ 21.008,19, que deve planejar, controlar e executar tarefas administrativas/legislativas relativas à atuação técnica, operacional e material ao desempenho institucional da Câmara dos Deputados, como:

  • assistir as unidades administrativas, inclusive a Mesa, as Comissões e as Lideranças; 
  • elaborar e analisar documentos e relatórios para suporte aos trabalhos legislativos ou administrativos;
  • desenvolver planos e projetos relativos à administração de recursos materiais, humanos, orçamentários, financeiros e informacionais, além das atribuições previstas no art. 4º da Resolução nº 8/2023-CD.

Assine o Correio do Estado

feminicídio tentado

Homem é capturado após esfaquear e deixar mulher em estado grave

Indivíduo de 61 anos agrediu a convivente 17 anos mais nova após noite de bebedeira, tentando fugir entre municípios no interior do MS

05/01/2026 11h14

Compartilhar
Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos Reprodução/PCMS

Continue Lendo...

Longe menos de cem quilômetros da Capital, um indivíduo de 61 anos foi capturado e preso enquanto tentava fugir por entre municípios no interior do Mato Grosso do Sul, após esfaquear sua convivente no domingo (04) e deixar essa mulher em estado grave durante o último fim de semana.

Segundo informado pela Polícia Civil, o crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anos, identificada inicialmente pelas iniciais C.S.S. 

Através de agentes da Polícia Militar, os policiais civis foram informados de que uma mulher teria dado entrada em um hospital do município, ferida a golpes de faca, o que fez com que as forças de segurança fossem imediatamente acionadas. 

Esse acusado foi preso por agentes das polícias Militar, Rodoviária Federal e Civil, em ação conjunta entre as delegacias tanto de Ribas do Rio Pardo quanto de Água Clara, município para o qual o homem se dirigiu após o crime.

Entenda

Por meio de diligências os policiais identificaram o destino do indivíduo, que levantaram tratar-se de um homem que mantinha um "relacionamento de natureza casual" com a vítima e ambos estariam bebendo ainda no sábado (03) para domingo (04). 

Já na manhã de ontem (04), conforme a PC em nota, esse casal teria começado a discutir entre si, momento em que o homem teria se munido de uma faca e partido para cima da mulher, desferindo golpes contra a vítima. 

Depois disso, ele teria tomado rumo à Água Clara a bordo de um Fiat Cronos, com a polícia do município avisada e, prontamente, montando cerco para tentar capturar o até então suspeito. 

Avistado o automóvel de cor branca, o homem foi abordado por volta de 11h do domingo (04), ao lado de sua filha maior de idade como passageira, momento em que foi dada voz de prisão e feita a condução do acusado. 

Em complemento, a PC reforça em nota que esse indivíduo não possuía antecedentes ligados à casos de violência doméstica ou familiar, nem mesmo qualquer medida protetiva em seu desfavor. 

Até a manhã desta segunda-feira (05) a mulher continua internada em estado grave, e o caso segue sendo investigado pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo. 

Números da violência

Compilados os dados do ano passado em balanço, Mato Grosso do Sul encerrou 2025 com 39 feminicídios, o terceiro pior índice da série histórica, atrás apenas de 2022 e 2020, com 44 e 40 vítimas respectivamente. 

Dados compilados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), através da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que faltando 17 dias para "virar" o ano, até 14 de dezembro de 2025 o MS registrava 20.637 vítimas de violência doméstica. 

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anosReprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Enquanto isso no presente, o gráfico de barras com dados atualizados até 04 de janeiro revela uma triste realidade, tanto sobre 2025 quanto sobre 2026, já que os 12 últimos meses fecharam o ano como o pior índice da série histórica em número de vítimas de violência doméstica em Mato Grosso do Sul: 21:882. 

Crime aconteceu no município de Ribas do Rio Pardo, longe aproximadamente 96,8 quilômetros de Campo Grande, vitimando uma mulher de 44 anosReprodução/Monitor da Violência/Sejusp-MS

Em complemento, o cenário não parece apresentar uma melhora ou qualquer tendência de queda, já que os quatro primeiros dias deste 2026 já registraram 278 vítimas de violência doméstica, uma média diária de 69 mulheres neste ano, diante aproximadamente 59 vítimas por agressões a cada dia no MS em 2025. 

Assine o Correio do Estado

TRAGÉDIA

Criança de 2 anos morre após se afogar em piscina em MS

Vítima foi retirada da água, mas não resistiu; caso será investigado

05/01/2026 11h00

Compartilhar
Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local

Equipes de atendimento foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no local Freepik

Continue Lendo...

Uma criança de apenas dois anos morreu na tarde deste domingo (4) após se afogar em uma piscina no município de Vicentina, distante 248 quilômetros de Campo Grande. O caso causou comoção entre moradores e familiares da vítima.

Segundo informações preliminares, a criança estava em uma residência quando foi encontrada submersa na piscina. Familiares retiraram o menino da água e tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu.

O óbito foi constatado ainda no local. A Polícia Científica foi acionada e realizou a perícia para levantar as circunstâncias do acidente.

O caso será investigado.

*Com informações do portal MS News* 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6918, sábado (03/01)

2

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)
loteria

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6030-5 de hoje, sábado (03/01)

3

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão
Cidades

/ 2 dias

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão

4

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"
ENTREVISTA

/ 2 dias

"Acredito que devemos passar de três milhões de hectares de florestas nos próximos 10 anos"

5

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.
Correio B+

/ 23 horas

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 05 e 11 de janeiro. Momento de cautela e atenção.

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?