Cidades

duque de caxias

Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

Delegado afirma que as circunstâncias ainda não foram totalmente esclarecidas, mas que uma das hipóteses é que o atrop

Glaucea Vaccari e Laura Brasil

Glaucea Vaccari e Laura Brasil

17/09/2025 - 18h20
O funcionário da concessionária responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo de Campo Grande, CG Solurb, Cipriano Pereira Quinhones, 60 anos, pode ter sido atropelado pelo caminhão da própria empresa. Ele morreu em acidente na tarde desta quarta-feira (17), durante trabalho na Avenida Duque de Caxias.

O delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, da 6ª Delegacia de Polícia Civil, disse que uma das hipóteses é que o caminhão da Solurb tenha atropelado o funcionário, mas que as investigações continuam, não sendo descartadas outras possibilidades.

"A gente sabe, a gente já pode afirmar de forma mais certa que foi um veículo de grande porte. A gente não sabe ainda se foi exatamente o veículo da empresa onde ele trabalhava, mas seria um veículo de porte semelhante. Não é um porte pequeno, nem um veículo de carga muito leve também", disse o delegado.

Perícia foi feita no local e, preliminarmente, também no caminhão, para apontar se as marcas encontradas no corpo da vítima são compatíveis com as rodas do veículo. Na análise inicial, o delegado disse que há uma característica que é "bem contundente" com o veículo da empresa.

"É compatível, mas a gente não pode falar categoricamente que foi o caminhão da empresa. É um pneu relativamente comum em caminhões desse porte. A gente identificou um possível vestígio [no caminhão], mas não consigo falar contundemente o que seria, porque a gente coletou amostra para saber se é material genético e humano", afirmou.

O acidente aconteceu no momento em que a vítima fazia trabalho de coleta de restos de mato capinado, no sentido bairro-centro, próximo ao início da Afonso Pena. Uma das rodas passou na cabeça e ele morreu na hora. O corpo da vítima ficou caído em frente ao caminhão.

Os colegas, no entanto, não souberam precisar à polícia o que teria ocorrido e uma das informações era de que um carro teria atropelado o homem e fugido sem prestar socorro. Esta hipótese, de que seria um veículo de passeio, está descartada. "De forma bem genérica, é um caminhão", disse Suzumura.

O delegado afirmou que o motorista do caminhão e demais testemunhas, são outros funcionários da concessionária e colegas de Cipriano, deram informações desencontradas e serão chamados a depor formalmente na delegacia.

O prazo para conclusão do laudo da perícia é de 10 dias. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde também passará por perícia.

Além disso, a polícia está em busca de câmeras de monitoramento da região que possam ter registrado o acidente, para ajudar a esclarecer o caso.

Solurb lamenta

Em nota, a CG Solurb informou que lamenta o falecimento do colaborador e que está colaborando com a polícia para esclarecer a dinâmica do acidente. 

Confira a nota na íntegra:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador em decorrência de um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (17/09), na Avenida Duque de Caxias.

O trabalhador foi vítima de um atropelamento, circunstância que resultou em seu óbito no local. As autoridades competentes, juntamente com a Polícia, estão realizando a devida perícia para esclarecer a dinâmica do acidente, que ainda não está completamente compreendida.

Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e colegas de trabalho, reiterando nosso compromisso de acompanhar de perto as apurações e prestar todo o apoio necessário".

Crise

MP classifica como "gravíssima" a falta de medicamentos em Campo Grande e cobra soluções

Servidores da SESAU admitiram as falhas e alegaram que já foram abertas licitações para compra dos insumos faltantes

17/09/2025 17h30

Para o MP, falta de medicamentos na Capital é

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 32° Promotoria de Justiça de Saúde Pública, realizou na última terça-feira (16) uma reunião a respeito do desabastecimento de medicamentos na rede pública de Campo Grande. O encontro faz parte de inquérito civil que apura falhas na gestão da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

A reunião foi conduzida pela Promotora de Justiça Daniella Costa da Silva e contou com a presença da Promotora Daniela Cristina Guiotti, Coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde (Naes) e do Promotor Marcos Roberto Dietz, da 76ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública. 

Também estiveram presentes servidores da Sesau, da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria de Licitações e Contratos. 

Daniella destacou que a investigação tem como foco o recorrente desabastecimento de medicamentos que fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune).

Segundo a Promotora, foram constatados a falta sistêmica de medicamentos bem como a ausência de integração entre os sistemas de controle de estoque e de gestão em inspeções já realizadas em unidades de saúde, unidades de pronto atendimento (UPA) e em almoxarifados. 

Os representantes da SESAU informaram que o município está implantando o novo sistema eletrônico e-SUS AF, com uma previsão de conclusão em até 60 dias.

Eles reconheceram as falhas e relataram que já foram realizadas licitações e compras emergenciais, além de negociações com fornecedores para a quitação de débitos e regularização do fornecimento dos insumos.

A Promotora Daniela Guiotti classificou a situação como “gravíssima”, especialmente por causa da falta de medicamentos psicotrópicos e alertou que caso não haja respostas efetivas, o MP poderá adotar medidas judiciais. 

Para o Promotor Marcos Dietz, o desabastecimento leva a um aumento da judicialização, gerando custos ainda maiores para a gestão pública. 

Em conclusão, foi estabelecido o prazo de 15 dias úteis para que a Secretaria Municipal da Fazenda apresente informações detalhadas a respeito dos débitos de fornecedores.

Também foi acordado que o Comitê de Gestão de Saúde Pública deve entregar um relatório com a lista atualizada de fornecedores, o andamento dos processos licitatórios e o cronograma de implantação do novo sistema. 

O Ministério Público reforçou ao município a necessidade de adotar medidas imediatas e concretas para normalização dos estoques e garantir a continuidade do atendimento à população que usa e depende do SUS. 

Falta de remédios

A falta de medicamentos em Campo Grande é um problema recorrente no município. A situação de forma específica, como a de mães de crianças com deficiência terminou sendo judicializada e, no dia 9 de janeiro, a então secretária  municipal de saúde, Rosana Leite, admitiu o problema. 

Em agosto deste ano, no dia 20, a Sesau abriu licitação para a compra de dezessete categorias de medicamentos no valor de R$6,2 milhões. 

Ao Correio do Estado, a Secretaria informou que serão distribuídos ítens entre as seguintes classes terapêuticas: 

  • Antibióticos;
  • Anti-inflamatórios e analgésicos;
  • Analgésico/antitérmico – adjuvante (hemostático);
  • Antiarrítmico/Cardiovascular;
  • Anti-hipertensivo de emergência/Ocitócico;
  • Anti-eméticos/Antialérgicos;
  • Soluções de suporte/Reposição hidroeletrolítica;
  • Corticosteroides.

No dia seguinte, mais uma licitação foi aberta, prevendo um valor de R$1.285.851,63 para aquisição de mais medicamentos para atender à rede municipal de saúde (Remus). 

Às vésperas do aniversário da cidade, no dia 25, uma terceira licitação foi aberta, prevendo o empenho de mais R$13.576.113,02 com a mesma finalidade, com o intuito de atender todas as unidades do Remus pelo próximo ano. Neste último caso, há um total de 25 itens previstos, como: 

  • Amoxicilina + Clavulanato 
  • Captopril 
  • Carvedilol 
  • Complexo B 
  • Ginkgo bilob
  • Ibuprofeno 
  • Losartana potássica
  • Sulfato ferroso 
  • Prednisona, entre outros

Das quantidades, medicamentos como Amoxicilina + Clavulanato, usado em tratamentos de infecções bacterianas, tem um total mínimo de 241.890 unidades a serem adquiridas, sendo necessária a compra de no mínimo 2,2 milhões de unidades de Ibuprofeno e pelo menos 5,6 milhões de "losartanas", a abertura deste pregão deve ser a última entre os três processos, prevista para acontecer em 08 de setembro. 

*Colaborou Leo Ribeiro
 

CAOS NO TRÂNSITO

Comerciantes rejeitam obra do corredor de ônibus e solicitam modelo antigo na Rua Bahia

Grupo solicita a volta do modelo com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito

17/09/2025 16h45

Estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, de acordo com titular da Sisep

Gerson Oliveira

Nesta terça-feira (16), a obra inacabada do corredor de ônibus da Rua Bahia voltou a ser pauta na Tribuna da Câmara Municipal de Campo Grande. Comerciantes da região solicitam a volta do modelo antigo da via, com mais uma pista de rolamento e a faixa de ônibus ao lado direito.

O empresário Marcio Ocampos, a convite do vereador André Salineiro (PL), representou um grupo de comerciantes da região que reclamam da obra. 

“Estou dando voz a quem vive no bairro. Estamos vendo o trânsito caótico, não está bom nem para os motoristas, nem para os ônibus. Há três anos surgiu o projeto de construir o corredor de ônibus e virou o caos de uma obra inacabada”

Além da indignação pela demora para concluir a obra, Marcio e o grupo levantaram outras considerações em reuniões:

  • trânsito de Campo Grande está cada vez mais numeroso e complexo;
  • ter diminuído uma pista de rolamento vai ao contrário de tudo que uma cidade inteligente precisa;
  • faixa da esquerda destinada aos ônibus vai contra o que a cidade precisa;
  • fluxo dos veículos não obedece a destinação dos ônibus e os mesmos circulam pela pista da direita;
  • pontos de ônibus no meio das vias nas ruas Bandeirantes e Brilhante são modelos equivocadamente copiados e que deram certos em outras cidades, mas que não são a realidade da cidade. 

O grupo solicita a reversão do modelo e afirma que não terá grande gasto financeiro e de tempo ao município.

Em agosto deste ano, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli afirmou que a estimativa de custo para concluir esses corredores é de R$ 100 milhões, entretanto, 40% desse valor, ou seja, R$ 40 milhões, deveria vir do Município

O projeto na Rua Bahia, primeiro trecho do corredor norte, que liga a Avenida Afonso Pena com o Terminal General Osório, envolve quatro estações, localizadas nas esquinas com as ruas da Paz, Antônio Maria Coelho, das Garças e das Paineiras. 

Processos anteriores

Em maio de 2021, o juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, negou liminar para suspender as obras do corredor do transporte coletivo, devido ao risco da Prefeitura de Campo Grande perder o financiamento de R$ 120 milhões.

Além disso, em fevereiro de 2024, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) rejeitou uma ação movida por 12 pessoas, que tramitava na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande.

A ação constava que não houve debate recente sobre o tema e que faltaram estudos para mostrar que a mudança na via não provocava impactos. A Justiça manteve sentença que considerou regular a criação do corredor de ônibus na Rua Bahia.  

Projeto e atraso

O projeto foi aprovado em 2011 com a elaboração do primeiro Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. A proposta segue diretrizes da Lei Federal nº 12.587/2012, que obriga os municípios a adotar políticas voltadas à mobilidade urbana sustentável.

Previstos no Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande, em vigor desde 2015, as obras dos corredores de ônibus na capital só começaram em 2016. 

“O que impede a continuidade das obras são as ações judiciais que param o processo. Muitas vezes, quando ganhamos a causa, o empresário vencedor da licitação já não quer mais seguir, pois o valor está defasado", afirma a diretora-adjunta da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Andréa Figueiredo.

