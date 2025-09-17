Caminhão da Solurb pode ter atropelado funcionário que morreu, diz polícia

O funcionário da concessionária responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo de Campo Grande, CG Solurb, Cipriano Pereira Quinhones, 60 anos, pode ter sido atropelado pelo caminhão da própria empresa. Ele morreu em acidente na tarde desta quarta-feira (17), durante trabalho na Avenida Duque de Caxias.
O delegado Sam Ricardo Aranha Suzumura, da 6ª Delegacia de Polícia Civil, disse que uma das hipóteses é que o caminhão da Solurb tenha atropelado o funcionário, mas que as investigações continuam, não sendo descartadas outras possibilidades.
"A gente sabe, a gente já pode afirmar de forma mais certa que foi um veículo de grande porte. A gente não sabe ainda se foi exatamente o veículo da empresa onde ele trabalhava, mas seria um veículo de porte semelhante. Não é um porte pequeno, nem um veículo de carga muito leve também", disse o delegado.
Perícia foi feita no local e, preliminarmente, também no caminhão, para apontar se as marcas encontradas no corpo da vítima são compatíveis com as rodas do veículo. Na análise inicial, o delegado disse que há uma característica que é "bem contundente" com o veículo da empresa.
"É compatível, mas a gente não pode falar categoricamente que foi o caminhão da empresa. É um pneu relativamente comum em caminhões desse porte. A gente identificou um possível vestígio [no caminhão], mas não consigo falar contundemente o que seria, porque a gente coletou amostra para saber se é material genético e humano", afirmou.
O acidente aconteceu no momento em que a vítima fazia trabalho de coleta de restos de mato capinado, no sentido bairro-centro, próximo ao início da Afonso Pena. Uma das rodas passou na cabeça e ele morreu na hora. O corpo da vítima ficou caído em frente ao caminhão.
Os colegas, no entanto, não souberam precisar à polícia o que teria ocorrido e uma das informações era de que um carro teria atropelado o homem e fugido sem prestar socorro. Esta hipótese, de que seria um veículo de passeio, está descartada. "De forma bem genérica, é um caminhão", disse Suzumura.
O delegado afirmou que o motorista do caminhão e demais testemunhas, são outros funcionários da concessionária e colegas de Cipriano, deram informações desencontradas e serão chamados a depor formalmente na delegacia.
O prazo para conclusão do laudo da perícia é de 10 dias. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde também passará por perícia.
Além disso, a polícia está em busca de câmeras de monitoramento da região que possam ter registrado o acidente, para ajudar a esclarecer o caso.
Solurb lamenta
Em nota, a CG Solurb informou que lamenta o falecimento do colaborador e que está colaborando com a polícia para esclarecer a dinâmica do acidente.
Confira a nota na íntegra:
"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador em decorrência de um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (17/09), na Avenida Duque de Caxias.
O trabalhador foi vítima de um atropelamento, circunstância que resultou em seu óbito no local. As autoridades competentes, juntamente com a Polícia, estão realizando a devida perícia para esclarecer a dinâmica do acidente, que ainda não está completamente compreendida.
Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e colegas de trabalho, reiterando nosso compromisso de acompanhar de perto as apurações e prestar todo o apoio necessário".