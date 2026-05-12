Caminhão rompe mureta na ponte da BR-163 e afunda no Rio Vacaria

Na noite desta segunda-feira (11), um caminhão caiu no Rio Vacaria após romper o guard rail da ponte, na BR-163, próximo ao distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local dos fatos, o trânsito foi interditado temporariamente durante a madrugada e as buscas por vítimas seguem na região.
equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Motiva Pantanal e Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante realizaram as primeiras buscas, porém ninguém foi localizado. Apenas uma mochila foi encontrada e estava imersa na água.
De acordo com a página local, Rio Brilhante em Tempo Real, marcas na proteção lateral da ponte indicam que o veículo seguia seguido Rio Brilhante a Nova Alvorada do Sul no momento do acidente.
As equipes desceram pela barranca do rio até próximo a água e de acordo com o relato da equipe apenas parte do que seria os pneus do caminhão está a vista, o restante totalmente submerso.
As buscas com barcos e mergulho deverão ocorrer nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12). A PRF e a Motiva permaneceram no local durante toda a noite, sinalizando para os motoristas que seguiam na BR-163. Apenas meia pista teve liberação de tráfego de veículos.
A Polícia Militar Ambiental (PMA) também esteve no local para verificar o vazamento de óleo no Rio Vacaria.
Um caso parecido ocorreu em 2018, quando uma carreta bi trem afundou no Rio Vacaria, no km 344 da BR-163. O motorista dormiu ao volante, perdeu o controle do veículo, rompeu o guard rail da ponte e caiu dentro do rio.
O local não possui acostamento e a estrutura é estreita, o que dificulta a passagem de veículos grandes. Habitantes da região solicitam por alargamento da estrada e relatam que acidentes deste tipo é recorrente no trecho.
Um outro caso ocorreu próximo de Ivinhema, quando um carro com uma família de três pessoas caiu no Rio Vacaria. Segundo depoimento do condutor, ao tentar desviar de outro veículo, acabou perdendo o controle do automóvel, bateu na mureta de proteção da ponte e caiu dentro do rio.
Apenas o motorista conseguiu sair do veículo e se salvar. A esposa e a filha dele afundaram junto com o veículo e morreram no local.