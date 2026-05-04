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Saída para Sidrolândia

Caminhão-tanque tomba em rotatória e interdita BR-060

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o motorista ainda não identificado foi encaminhado com escoreações leves a uma unidade de saúde da Capital

Alison Silva e Karina Varjão

Alison Silva e Karina Varjão

04/05/2026 - 14h15
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Por volta das 12h desta segunda-feira (4), um caminhão-tanque carregado com álcool tombou ao tentar contornar a rotatória da BR-060, na saída de Campo Grande para Sidrolândia. Por  hora, a rodovia segue interditada nos dois sentidos. Até às 15h, o congestionamento na via era de aproximadamente 5km. 

Conforme apurado pelo Correio do Estado, cerca de 10 mil litros de combustível se espalharam pela pista o motorista ainda não identificado foi encaminhado com escoreações leves a uma unidade de saúde da Capital. O caminhão pertence à Drogaria São Leopoldo. 

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Os acessos à BR-262 também estão bloqueados momentaneamente, ocorrência acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal (PF). 

Além de interdição total das vias, parte do combustível intacto foi transferido para outro caminhão. A orientação da Polícia Federal é de que os motoristas evitem acessar à região e consequentemente busquem rotas alternativas, além de redobrarem atenção. 

*Atualizado às 15h

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Retomada

PRF libera trânsito após 4h de interdição por tombamento de caminhão-tanque na BR-060

Caminhão tombou ao tentar contornar a rotatória da BR-060, na saída de Campo Grande para Sidrolândia

04/05/2026 16h15

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Após 4h de interdição total, a Polícia Rodoviária Federal liberou a retomada do fluxo de trânsito na BR-060, então paralisado pelo tombamento de um caminhão-tanque, acidente ocorrido por volta das 12h desta segunda-feira (4).

Conforme apurado pelo Correio do Estado, o caminhão tombou ao tentar contornar a rotatória da BR-060, na saída de Campo Grande para Sidrolândia. Até às 16h, a rodovia seguia interditada nos dois sentidos, em congestionamento que chegou a 5km de extensão. 

O acidente causou o derramamento de 10 mil litros de combustível, enquanto o motorista, não identificado, foi encaminhado com escoreações leves a uma unidade de saúde da Capital. O veículo pertence à Drogaria São Leopoldo. 

Os acessos à BR-262 também foram bloqueados momentaneamente, ocorrência acompanhada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Federal (PF). 

Parte do combustível intacto foi transferido para outro caminhão. A Polícia Federal orientou que os motoristas evitassem acessar à região e consequentemente buscassem rotas alternativas.  

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Flagrante

DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS

Homem de 51 anos é preso em flagrante em Caarapó; carga avaliada em R$ 850 mil seria levada de Ponta Porã para São Paulo

04/05/2026 16h02

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DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS

DOF apreende quase 2 mil pneus novos escondidos em carga irregular em MS Divulgação

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Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira apreenderam, nesta segunda-feira (27), uma carga irregular de pneus durante fiscalização na rodovia MS-156, na zona rural de Caarapó.

Ao todo, foram recolhidos 1.990 pneus novos e 754 pneus usados que estavam sendo transportados em um caminhão modelo Volvo FH 12. Um homem de 51 anos foi preso em flagrante.

A ação ocorreu durante um bloqueio policial de rotina realizado na região. Durante a abordagem, os militares interceptaram um caminhão trator acoplado a um semirreboque tipo baú. Na fiscalização inicial, o condutor apresentou nota fiscal que informava o transporte exclusivo de pneus usados.

No entanto, ao realizarem uma vistoria minuciosa no interior do veículo, os policiais constataram que pneus novos de diversas medidas estavam escondidos entre a carga, em desacordo com a documentação apresentada.

A irregularidade levantou suspeitas de prática criminosa relacionada ao transporte e possível comercialização ilegal dos produtos.

Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que a carga havia saído de Ponta Porã e teria como destino o estado de São Paulo. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante.

O autor, com o caminhão e toda a carga apreendida, foi encaminhado à Polícia Federal em Dourados, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.

De acordo com o DOF, o prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 850 mil.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com foco no combate a crimes transfronteiriços e no reforço da segurança nas regiões de fronteira.

O DOF mantém ainda um canal direto para denúncias anônimas, por meio do telefone 0800 647-6300, reforçando a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade

Abaixo, o vídeo da carga apreendida:

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