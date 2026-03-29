Brasil já registra 15 óbitos por chikungunya em todo o território nacional neste ano, com Mato Grosso do Sul já respondendo por sete dessas mortes até antes do fim de março. - Divulgação

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Através do monitoramento das arboviroses feito pelo Ministério da Saúde, os dados mais recentes mostram que Mato Grosso do Sul atingiu o sétimo óbito por Chikungunya, o que faz com que 2026 feche o mês de março com a doença sete vezes mais letal se comparado com o pior ano de toda a série histórica.

Arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, vetor também da Dengue e Zika, a Chikungunya apresenta sintomas que costumam ser avassaladores, e a diferença das demais doenças citadas está no tempo que leva desde o primeiro relato do que os pacientes sentem até a data do óbito, que em boa parte das vezes costuma vitimar a pessoa no intervalo de até três semanas.

Conforme os dados do painel mantido pelo Ministério da Saúde, o Brasil já registra 15 óbitos por chikungunya em todo o território nacional neste ano, com Mato Grosso do Sul já respondendo por sete dessas mortes até antes do fim de março.

Números alarmantes

Se comparado com os boletins epidemiológicos divulgados pela Gerência Técnica de Doenças Endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nota-se que até o dia 02 de abril de 2025, por exemplo, essa arbovirose só havia vitimado um sul-mato-grossense em um mesmo intervalo de tempo deste ano.

Aqui cabe explicar que, Mato Grosso do Sul terminou 2025 com o maior número de vítimas por Chikungunya em toda a série histórica, sendo que o ano passado, inclusive, já acumulou o equivalente ao dobro dos óbitos da última década, como bem acompanha o Correio do Estado, 17 mortes no total que marcam o pior índice desde que a doença passou a ser catalogada pela SES.

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, por exemplo, é possível notar que a série histórica iniciada em 2015 começa com apenas um registro de óbito naquele ano. Até 2024 a arbovirose iria vitimar um total de apenas oito sul-mato-grossenses.

Com 2016 e 17 passando sem qualquer registro de morte por Chikungunya em Mato Grosso do Sul, a doença só voltou a vitimar um paciente em 2018, ano em que três pessoas morreram em decorrência dessa arbovirose. Porém, nos quatro anos seguintes (de 2019 a 2022) ela voltaria a sumir do radar do sul-mato-grossense.

Essa "explosão" dos casos de Chikungunya em 2025 passou a ser observada já desde o início do ano passado, quando até o começo de março Mato Grosso do Sul já anotava 2.122 casos prováveis.

Chikungunya em 2026

Há tempos, segundo a SES, em Dourados há transmissão ativa dentro das aldeias, o que pressiona os serviços de saúde locais, de onde veio a primeira das vítimas a manifestar os sintomas, um homem de 73 anos, ainda em 04 de fevereiro.

Sem qualquer comorbidade, esse senhor faleceu cerca de um mês depois dos primeiros sinais da Chikungunya, e já em 13 de fevereiro uma douradense de 69 anos também relatava o início dos sintomas, paciente essa com hipertensão arterial e diabetes, com a data do óbito registrada após cerca de 12 dias.

Depois, dois bebês foram vítimas de chikungunya em Mato Grosso do Sul neste ano de 2026. Na ordem cronológica, a terceira morte pela arbovirose em MS este ano trata-se de um bebê de 03 meses, que relatou os primeiros sinais em 06 de março e faleceu quatro dias depois.

Além desse, um bebê de apenas um mês que aparece com a data de óbito registrada em 24 de março e início de sintomas cinco dias antes também foi vítima da Chikungunya.

A arbovirose ainda matou um outro homem, de 72 anos, que era morador de Bonito e possuía hipertensão arterial e diabetes.

No "epicentro" da doença em MS, em Dourados a atual situação causada pelo surto de chikungunya motivou o decreto de estado de emergência em saúde pública por parte do Executivo Municipal.

Inicialmente concentrada na área da Reserva Indígena, a disseminação da doença já atinge bairros como Jardim dos Estados, Novo Horizonte e a região do Jóquei Clube, apontados como áreas com maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti.

**(Colaborou Karina Varjão)

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