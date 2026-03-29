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Números alarmantes

MS fecha março com chikungunya sete vezes mais letal que o pior ano da série histórica

Com sete mortes antes do fim de março neste ano, até o dia 02 de abril de 2025, por exemplo, essa arbovirose só tinha vitimado um sul-mato-grossense em um mesmo intervalo de tempo

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/03/2026 - 16h31
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Através do monitoramento das arboviroses feito pelo Ministério da Saúde, os dados mais recentes mostram que Mato Grosso do Sul atingiu o sétimo óbito por Chikungunya, o que faz com que 2026 feche o mês de março com a doença sete vezes mais letal se comparado com o pior ano de toda a série histórica. 

Arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, vetor também da Dengue e Zika, a Chikungunya apresenta sintomas que costumam ser avassaladores, e a diferença das demais doenças citadas está no tempo que leva desde o primeiro relato do que os pacientes sentem até a data do óbito, que em boa parte das vezes costuma vitimar a pessoa no intervalo de até três semanas.

Conforme os dados do painel mantido pelo Ministério da Saúde, o Brasil já registra 15 óbitos por chikungunya em todo o território nacional neste ano, com Mato Grosso do Sul já respondendo por sete dessas mortes até antes do fim de março. 

Números alarmantes

Se comparado com os boletins epidemiológicos divulgados pela Gerência Técnica de Doenças Endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES), nota-se que até o dia 02 de abril de 2025, por exemplo, essa arbovirose só havia vitimado um sul-mato-grossense em um mesmo intervalo de tempo deste ano.

Aqui cabe explicar que, Mato Grosso do Sul terminou 2025 com o maior número de vítimas por Chikungunya em toda a série histórica, sendo que o ano passado, inclusive, já acumulou o equivalente ao dobro dos óbitos da última década, como bem acompanha o Correio do Estado, 17 mortes no total que marcam o pior índice desde que a doença passou a ser catalogada pela SES. 

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, por exemplo, é possível notar que a série histórica iniciada em 2015 começa com apenas um registro de óbito naquele ano. Até 2024 a arbovirose iria vitimar um total de apenas oito sul-mato-grossenses.

Com 2016 e 17 passando sem qualquer registro de morte por Chikungunya em Mato Grosso do Sul, a doença só voltou a vitimar um paciente em 2018, ano em que três pessoas morreram em decorrência dessa arbovirose. Porém, nos quatro anos seguintes (de 2019 a 2022) ela voltaria a sumir do radar do sul-mato-grossense.

Essa "explosão" dos casos de Chikungunya em 2025 passou a ser observada já desde o início do ano passado, quando até o começo de março Mato Grosso do Sul já anotava 2.122 casos prováveis. 

Chikungunya em 2026

Há tempos, segundo a SES, em Dourados há transmissão ativa dentro das aldeias, o que pressiona os serviços de saúde locais, de onde veio a primeira das vítimas a manifestar os sintomas, um homem de 73 anos, ainda em 04 de fevereiro. 

Sem qualquer comorbidade, esse senhor faleceu cerca de um mês depois dos primeiros sinais da Chikungunya, e já em 13 de fevereiro uma douradense de 69 anos também relatava o início dos sintomas, paciente essa com hipertensão arterial e diabetes, com a data do óbito registrada após cerca de 12 dias.

Depois, dois bebês foram vítimas de chikungunya em Mato Grosso do Sul neste ano de 2026. Na ordem cronológica, a terceira morte pela arbovirose em MS este ano trata-se de um bebê de 03 meses, que relatou os primeiros sinais em 06 de março e faleceu quatro dias depois.

Além desse, um bebê de apenas um mês que aparece com a data de óbito registrada em 24 de março e início de sintomas cinco dias antes também foi vítima da Chikungunya. 

A arbovirose ainda matou um outro homem, de 72 anos, que era morador de Bonito e possuía hipertensão arterial e diabetes. 

No "epicentro" da doença em MS, em Dourados a atual situação causada pelo surto de chikungunya motivou o decreto de estado de emergência em saúde pública por parte do Executivo Municipal. 

Inicialmente concentrada na área da Reserva Indígena, a disseminação da doença já atinge bairros como Jardim dos Estados, Novo Horizonte e a região do Jóquei Clube, apontados como áreas com maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti.
**(Colaborou Karina Varjão)

 

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Previsão

Semana será quente com pancadas de chuvas isoladas em MS

Bolha de ar quente deve elevar as temperaturas até a quarta-feira (1º) com chuvas isoladas em pequenos volumes no Estado

29/03/2026 15h30

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Final de semana foi de onda de calor em todo MS

Final de semana foi de onda de calor em todo MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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O tempo em Mato Grosso do Sul deve ser de calor intenso nesta próxima semana. Isso por causa de uma bolha de calor que atingiu o Estado neste final de semana, elevando significativamente as temperaturas. 

O fenômeno, posicionado entre o Paraguai e o Norte da Argentina, vem avançando pelo território brasileiro e favorece a persistência de ar quente sobre parte do Centro-Sul do País. 

Com isso, as máximas devem permanecer altas no Estado até, pelo menos, a quarta-feira (1º), variando entre 38ºC e 40ºC em todas as regiões. 

Em Campo Grande, a previsão do Climatempo é de sol com aumento de nuvens durante o dia, mas sem chuva entre segunda-feira (30) e terça-feira (31). Na quarta (1º) e na quinta (2), podem ocorrer pancadas isoladas na parte da tarde, com volumes que não devem ultrapassar os 5 milímetros. 

Já em Três Lagoas e região, as chuvas podem acontecer a partir de terça-feira e seguir com pancadas até o final da semana. Mesmo assim, as temperaturas continuam altas, com máximas de 31ºC todos os dias. 

Na região Sul, Cone-Sul e na Fronteira, o tempo fica seco durante a semana toda, com pancadas leves de chuva somente na quinta-feira. As máximas previstas são de 33ºC e as mínimas chegam a 19ºC na madrugada de quarta-feira. 

Na Grande Dourados, a chuva também só chega na quarta-feira, com médias de volumes chegando a 12 milímetros até o próximo fim de semana. As máximas variam entre 32ºC e 33ºC e as mínimas chegam a 21ºC. 

Em Corumbá e região, não são esperadas chuvas durante a semana, mesmo com aumento de nuvens durante o dia. As temperaturas chegam a 34ºC e as mínimas variam entre 23ºC e 25ºC. 

Outono

No outono, as chuvas são menos frequentes e a umidade relativa do ar diminui gradativamente.

Conforme o prognóstico, o próximo trimestre, de abril a junho, será marcado chuvas abaixo da média.

Análise do comportamento do clima ao longo de anos feita pelos meteorologistas do Cemtec indica que entre abril e junho as chuvas na maior parte de Mato Grosso do Sul variam entre 150 e 400 milímetros, sendo em quantidade mais elevada na região Sul, de 400 a 500 mm, e menor na região Nordeste, não ultrapassando 150 mm.

As previsões meteorológicas indicam que, neste ano, as precipitações ficarão abaixo das médias históricas no Estado.

Os modelos climáticos indicam, ainda, alta probabilidade de manutenção de condições de neutralidade no clima durante o trimestre de abril, maio e junho de 2026.

Conforme o Cemtec, há indícios de intensificação gradual das condições de El Niño, fenômeno que consiste no aquecimento das águas do Oceano Pacífico e que causa impactos no clima em todo o Planeta. A influência de El Niño deve ser sentida com mais intensidade a partir do trimestre julho a setembro, podendo favorecer a ocorrência de ondas de calor.
 

"debutando em casa"

Após Campo Grande próxima COP de espécies viaja para Alemanha

Com sua primeira edição ocorrendo em 1985, em Bonn, na Alemanha, o evento trienal deve "voltar para a casa" para celebrar 15 anos com a próxima edição

29/03/2026 15h05

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Signatário da COP15 desde 2015, essa foi a 1ª vez do Brasil como País sede, a presidência a partir dessa COP, que mantém-se nesta cadeira até a próxima dessa conferência que ocorrerá em 2029

Signatário da COP15 desde 2015, essa foi a 1ª vez do Brasil como País sede, a presidência a partir dessa COP, que mantém-se nesta cadeira até a próxima dessa conferência que ocorrerá em 2029 Arquivo/Correio do Estado/Álvaro Rezende

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Confirmado neste domingo (29) durante a Plenária final da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, pelo presidente João Paulo Capobianco, após Campo Grande a próxima COP desse modelo deve viajar e ser realizada na Alemanha, em 2029. 

Presidida pelo secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, a conferência trienal faz parte de um tratado da Organização das Nações Unidas assinado em 1979, no âmbito do Programa ONU para o Meio Ambiente (Pnuma), com sua primeira edição ocorrendo em 1985, em Bonn, na Alemanha, e deve "voltar para a casa" na próxima edição.

Signatário da COP15 desde 2015, essa foi a 1ª vez do Brasil como País sede, sendo que as terras tupiniquins já sediaram outras conferências entre as partes. 

Aqui é importante esclarecer que a COP15, por exemplo, leve essa nomenclatura em referência a quantidade de vezes que foi realizado, seguindo padrão da Organização das Nações Unidas, com a COP30 exemplificando a 30ª edição da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). 

"A Alemanha tem o prazer de oferecer o País para ser anfitrião da COP16 em 2029, honrados em receber a todos em Bonn, para celebrar o 15° aniversário da convenção de CMS [sigla do termo inglês 'Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals'] de animais selvagens", disse a representante da Alemanha.  

Em seguida, a proposta foi acolhida pela secretária-executiva da CMS, Amy Fraenkel, que em nome da Convenção apontou a felicidade de receber a oferta. 

"A importância de Bonn para a convenção, é o berço desse tratado, então se cedido neste local é maravilhoso. obrigada pela oferta generosa, será um prazer trabalhar com vocês", complementou. 

Debate sobre espécies

Vale lembrar que o Brasil assume a presidência a partir dessa COP, e mantém-se nessa cadeira até a próxima dessa conferência que ocorrerá em 2029, já que a convenção de espécies migratórias tem esse período longo, onde o País pretende trazer maiores contribuições.

Em resumo, as COPs tratam-se de Conferências que acontecem a cada três anos e que são a principal instância de decisão da Convenção (CMS), onde 133 partes se reúnem para definir as prioridades e o orçamento para tratar das espécies migratórias.

Nas COPs são discutidos orçamentos, aprovados planos de ação, bem como também são atualizadas as listas que relacionam as espécies protegidas, adotando resoluções e decisões que orientam políticas públicas e iniciativas de conservação ao redor do mundo. 

Dessa COP15 são esperadas uma série de decisões em prol das espécies migratórias, com o tema "Conectando a Natureza para Sustentar a Vida", que prevê que medidas sejam adotadas para proteger não somente os destinos, mas as rotas migratórias e também os pontos de parada. 

 

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