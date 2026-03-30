Caminho do Imaculado Coração de Maria entra no calendário oficial do Estado - Crédito:Santuário Imaculado Coração de Maria

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A peregrinação que envolve quatro municípios do Estado, percorrendo o Caminho do Imaculado Coração de Maria, entrou para o calendário oficial nesta segunda-feira (30), com lei sancionada pelo governo de Eduardo Riedel.

Com cerca de 12 edições, o caminho inicia em Bataguassu e termina no Santuário Imaculado Coração de Maria, localizado em Nova Andradina.

O trajeto do Caminho do Imaculado Coração de Maria compreende o seguinte roteiro: 1 - Bataguassu; 2 - Anaurilândia; 3 - Batayporã; 4 - Nova Andradina.

A Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, de autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União), passou pela apreciação dos demais parlamentares.

A inclusão da procissão no calendário oficial de Mato Grosso do Sul tem como objetivo incentivar mais devotos a participarem do ato de fé, propiciando um momento de reflexão, espiritualidade e devoção mariana.

A partir disso, as igrejas católicas interessadas poderão incluir o Caminho do Imaculado Coração de Maria em seu calendário anual de comemorações e festividades, promovendo a divulgação junto às suas comunidades e organizando manifestações religiosas e culturais ao longo do percurso da peregrinação.

O Governo do Estado sancionou a Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, que inclui, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, o Caminho do Imaculado Coração de Maria.

O evento será realizado na última semana de maio.

Histórico

O Caminho do Imaculado Coração de Maria é inspirado no Caminho da Fé, compreendido entre cidades de Minas Gerais e de São Paulo, por onde peregrinos, todos os anos, se dirigem à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo.

O percurso soma cerca de 160 km, sendo dividido entre estradas de asfalto e de terra, passando por áreas urbanas e rurais.

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