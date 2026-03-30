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Caminhada de Fé

Caminho do Imaculado Coração de Maria entra no calendário oficial do Estado

A peregrinação ocorre na última semana de maio e conta com a participação de comunidades marianas de quatro municípios

Laura Brasil

30/03/2026 - 13h33
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A peregrinação que envolve quatro municípios do Estado, percorrendo o Caminho do Imaculado Coração de Maria, entrou para o calendário oficial nesta segunda-feira (30), com lei sancionada pelo governo de Eduardo Riedel.

Com cerca de 12 edições, o caminho inicia em Bataguassu e termina no Santuário Imaculado Coração de Maria, localizado em Nova Andradina.

O trajeto do Caminho do Imaculado Coração de Maria compreende o seguinte roteiro: 1 - Bataguassu; 2 - Anaurilândia; 3 - Batayporã; 4 - Nova Andradina.

A Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, de autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União), passou pela apreciação dos demais parlamentares.

A inclusão da procissão no calendário oficial de Mato Grosso do Sul tem como objetivo incentivar mais devotos a participarem do ato de fé, propiciando um momento de reflexão, espiritualidade e devoção mariana.

A partir disso, as igrejas católicas interessadas poderão incluir o Caminho do Imaculado Coração de Maria em seu calendário anual de comemorações e festividades, promovendo a divulgação junto às suas comunidades e organizando manifestações religiosas e culturais ao longo do percurso da peregrinação.

O Governo do Estado sancionou a Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, que inclui, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, o Caminho do Imaculado Coração de Maria.

O evento será realizado na última semana de maio.

Histórico

O Caminho do Imaculado Coração de Maria é inspirado no Caminho da Fé, compreendido entre cidades de Minas Gerais e de São Paulo, por onde peregrinos, todos os anos, se dirigem à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo.

O percurso soma cerca de 160 km, sendo dividido entre estradas de asfalto e de terra, passando por áreas urbanas e rurais.

 

 

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CAMPO GRANDE

Campo Grande sedia 1ª corrida da Polícia Penal Federal em junho

A prova terá duração de 1h30 e troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral e forças de segurança

30/03/2026 12h20

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Os participantes também poderão contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit

Os participantes também poderão contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit Paulo Ribas

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A prática esportiva como ferramenta de integração social e promoção da saúde é o foco da 1ª Corrida da Polícia Penal Federal em Mato Grosso do Sul, que será realizada no dia 6 de junho, em Campo Grande.

Com largada prevista para as 18h, no Parque dos Poderes, o evento é aberto ao público e reúne diferentes modalidades, incluindo caminhada e corridas de 5 km e 10 km, permitindo a participação de atletas iniciantes e experientes.

A iniciativa busca aproximar a instituição da sociedade, além de incentivar hábitos saudáveis entre servidores, colaboradores e a comunidade em geral.

A programação contempla caminhada de 5 km, com participação livre, além das provas de corrida. Para o percurso de 5 km, a idade mínima é de 14 anos, enquanto a prova de 10 km exige idade mínima de 16 anos, ambas considerando participantes que completem a idade até 31 de dezembro deste ano. Menores de 18 anos deverão apresentar autorização dos responsáveis para retirada do kit.

A duração máxima da prova será de 1h30.

As inscrições têm valor fixo de R$ 80, com descontos específicos. Policiais penais federais, além de profissionais da categoria técnica e administrativa, terão 30% de abatimento. Idosos e doadores de sangue têm direito a 50% de desconto, mediante comprovação.

Os participantes também poderão contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada do kit.

A estrutura do evento inclui camiseta, número de peito, chip de cronometragem, medalha de participação, além de pontos de hidratação ao longo do percurso, suporte médico e seguro para os atletas.

A premiação prevê troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral e forças de segurança, tanto no masculino quanto no feminino, nas distâncias de 5 km e 10 km. Também haverá reconhecimento por faixa etária, contemplando os três melhores tempos líquidos em diferentes grupos.

Entre as regras, a organização destaca a proibição de acompanhamento por terceiros durante a prova e orientações sobre descarte correto de resíduos, sob pena de desclassificação.

Inscrições e outras informações estão disponíveis no link (clique aqui)

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Apreensão

Por R$ 5 mil, casal aceita levar R$ 2,3 milhões em cocaína no estepe e acaba preso em MS

A carga milionária tinha como destino o estado de Goiás

30/03/2026 11h45

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26 tabletes de cocaína foram apreendidos em estepe de caminhonete

26 tabletes de cocaína foram apreendidos em estepe de caminhonete Divulgação

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No último sábado (28) em uma ação conjunta entre a PM de Camapuã e o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), resultou na apreensão de 27,1 quilos de cocaína, na BR-060. O transporte era feito por caminhonete Toyota Hilux, foram presos em flagrante um homem de 52 anos e uma mulher de 48 anos. 

A abordagem aconteceu após os policiais do DOF receberem uma denúncia informando de que havia um casal fazendo o transporte de cocaína em uma camionete, com destino para Goiás. 

Após a denúncia, as equipes do DOF juntamente com os policiais do 2º Pelotão da PM de Camapuã, iniciaram as devidas medidas na região para localizar o veículo na rodovia. 

Depois de localizarem o automóvel suspeito de fazer o transporte, foi realizada uma vistoria minuciosa no veículo e foram encontrados no estepe da caminhonete 26 tabletes de cocaína. 

Posteriormente ao ser questionado, o condutor do veículo afirmou que receberia R$ 5 mil, para realizar o translado dos entorpecentes de Campo Grande à Goiânia (GO), além disso o material encontrado tinha um valor estimado em R$ 2,3 milhões e juntamente com os autores, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Camapuã. 

A operação envolvendo os policiais do DOF ocorreu por meio do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que foca na proteção de fronteiras e divisas contra o tráfico e contrabando de drogas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o MJPS, além da Operação Ágata Tempestade no Oeste I, em conjunto com o Exército Brasileiro.
 

 

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