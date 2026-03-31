Caminhonete roubada é largada com 2 toneladas de drogas em milharal

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Através do trabalho de agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), uma caminhonete que era produto de roubo foi localizada na tarde de segunda-feira (30) e, após fuga do suspeito, apreendida depois de ser abandonada com mais de duas toneladas em meio a um milharal no interior do Mato Grosso do Sul.

Toda essa ação começou em uma estrada vicinal do distrito douradense batizado de Itahum, quando em patrulhamento pela região os policiais militares do DOF tentaram abordagem a uma Toyota Hilux.

Sem obedecer a ordem para que parasse, o motorista em questão começou uma fuga, que estendeu-se até a região chamada de Capão do Meio, que fica aproximadamente oito quilômetros do centro do distrito de Itahum.

Logo em seguida esse veículo furtado foi abandonado em meio a um milharal, com os agentes executando buscas pelo suspeito que fugiu a pé pela região, mas não tiveram sucesso, sendo apreendida apenas a caminhonete carregada da carga de ilícitos.

Conforme o DOF, o carregamento estava acomodado tanto no compartimento de carga como no interior da caminhonete, chegando a despencar quando um agente abre a porta traseira do veículo, como é possível observar no vídeo da apreensão.

Através da verificação pela identificação da caminhonete, os agentes identificaram que a Toyota Hilux em questão apresentava placas falsas, com registro de furto em no município mineiro de Contagem, ainda em 30 de maio do ano passado.

Após apreensão, o carregamento de substância análoga à maconha totalizou 2.150 quilos, avaliada em cerca de R$4,5 milhões e encaminhada para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados.

Maconha em óleo de soja

Para além dessa apreensão de mais de dois mil quilos de maconha, o DOF indicou ainda a apreensão de mais quase duas toneladas, ainda na tarde de ontem (30), encontradas pelos agentes em uma carreta em trecho da rodovia BR-163, próximo ao distrito douradense de Vila Vargas.

Conforme repassado, a abordagem no trecho da rodovia conseguiu parar um caminhão semirreboque, no qual o motorista responsável apresentava elevado nível de nervosismo e respostas sobre seu itinerário que, segundo os agentes policiais, eram contraditórias.

Diante disso, foi feita vistoria ao compartimento de carga, no qual os militares notaram o característico odor semelhante ao de carregamentos de maconha.

Reprodução/DOF-MS

Os agentes encontraram um montante que totalizou 81 fardos escondidos, que estavam entre paletes que carregavam os produtos lícitos, óleo de soja nesse caso.

Em conversa com os agentes, esse motorista de 36 anos confessou que carregou a carga de óleo de soja em uma empresa de Dourados. Posteriormente o veículo foi levado até um barracão para que a droga fosse acomodada.

Esse indivíduo foi encaminhado, junto da droga e do veículo, até a mesma unidade da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

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