Cidades

Dezembro Laranja

Campanha contra o câncer de pele leva atendimento gratuito em Mato Grosso do Sul

A ação faz parte de uma campanha nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e fará atendimentos em Campo Grande e Dourados

Karina Varjão

Karina Varjão

11/12/2025 - 16h45
A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove no próximo sábado (13) o Dia do Atendimento Gratuito, uma das ações realizadas durante o Dezembro Laranja voltado ao combate ao câncer de pele. 

Em parceria com o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP) e o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP), o mutirão tem o objetivo de identificar de forma precoce lesões suspeitas de câncer de pele e orientar a população sobre prevenção e cuidados essenciais. 

Os atendimentos serão feitos de forma gratuita das 9h às 15h, no Hospital Adventista do Pênfigo em Campo Grande, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2590 e na cidade de Dourados, no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, na Rua Ivo Alves da Rocha, 558.

“Todas as pessoas que tiverem algum problema na pele que surgiu a pouco tempo, uma lesão que esteja sangrando facilmente, um caroço, uma mancha que mudou muito de comportamento nos últimos meses, poderão ter atendimento de forma gratuita pelos médicos e voluntários durante todo o período da ação”, afirmou o médico dermatologista, Dr. Günter Hans Filho. 

A ação faz parte de uma iniciativa nacional da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com a participação de 2 mil dermatologistas voluntários em mais de 100 pontos espalhados por todo o país. 

Qualquer pessoa poderá fazer uma avaliação de saúde da pele. Em Campo Grande, para ser atendido, basta comparecer ao posto de atendimento portando um documento de identificação. 

A triagem será por ordem de chegada, com distribuição de fichas a partir das 7h. O atendimento incluirá avaliação clínica, crioterapia, biópsias e pequenas retiradas cirúrgicas, quando necessárias.

Dezembro Laranja

O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil, representando 33% de todos os tumores malignos no País, segundo dados do Ministério da Saúde. 

Estatísticas de 2024 revelaram que 62,51% das pessoas que procuraram atendimento através da campanha da SBD afirmaram que se expõem ao sol sem proteção, e apenas 31,63% usam protetor solar regularmente. 

Além disso, uma pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 90 milhões de brasileiros nunca consultaram um dermatologista, o que representa uma parcela de 54% da população. 

A campanha voltada ao atendimento gratuito da população, que acontece desde 1999, já atendeu 600 mil pacientes e identificou mais de 75 mil casos de cânceres cutâneos. 

São fatores de risco que podem elevar os riscos de câncer de pele: 

  • Ter alguém na família que tem ou já teve câncer de pele;
  • Já ter tido muitas queimaduras de sol durante a vida, daquelas que deixam a pele muito vermelha e ardendo;
  • Ter muitas sardas ou pintas pelo corpo;
  • Ter a pele muito clara, daquelas que não se bronzeia e só fica vermelha quando exposta ao sol;
  • Já ter tido câncer de pele;
  • Ter mais de 65 anos de idade. 

O câncer de pele pode levar à morte, mas tem cura se for diagnosticado precocemente. 

 


 

Cidades

Raro: tamanduá-bandeira albino surpreende pesquisadores

Único tamanduá-bandeira albino conhecido no mundo e monitorado desde 2022 pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres, é flagrado caminhando pelo cerrado de Mato Grosso do Sul

11/12/2025 15h33

Divulgação Icas

O tamanduá-bandeira Alvinho, que chama atenção pela pelagem albina, o que torna o animal único no cerrado sul-mato-grossense e no mundo, passou por exames para verificar o estado de saúde.

O Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) monitora o animal desde agosto de 2022, quando ele foi encontrado em uma propriedade rural no município de Três Lagoas, aos oito meses de idade, pelos pesquisadores, e passou a usar um colar GPS.

À época, a veterinária Débora Yogui pontuou que esse era o segundo indivíduo com albinismo localizado na mesma região.

O primeiro indivíduo, um tamanduá-bandeira juvenil, registrado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em agosto de 2021, foi encontrado morto e com sinais de predação pelos pesquisadores do ICAS.

“Quando nós chegamos lá, ele já estava em óbito, mas conseguimos coletar amostras genéticas que foram enviadas para análise em laboratório. E agora, um ano depois, apareceu uma fêmea com um filhote pequeno (Alvin) nas costas, que também apresentava características de albinismo, e, dessa vez, conseguimos chegar até o animal para colocar um colar de monitoramento. Isso vai possibilitar a realização de um estudo inédito sobre essa característica rara nesses animais”, explicou Débora.

Com isso, Alvinho, até o momento é o único com essa característica conhecido e vivo.

O avistamento de Alvin, compartilhado no perfil do Instagram do ICAS (veja o vídeo abaixo), pegou de surpresa a trainee Aurora, que estava em sua primeira missão em campo.

Caminhando com tranquilidade, o animal demonstrou toda a sua beleza em contraste com a vegetação.

Exames

O espécime recentemente passou por exames que avaliaram o seu desenvolvimento, incluindo ultrassom para verificar os órgãos reprodutores, que nos tamanduás são internos, e avaliar se ele está pronto para a reprodução.

Também foi feito um exame de termografia, que auxilia os pesquisadores a entender de que forma a ausência de cor na pelagem influencia a termorregulação do animal.

“Estamos aguardando os resultados de ambos os exames! Por enquanto, o colar está bem posicionado e com tamanho adequado”, informou o instituto por nota.

Albinismo e adaptação

O albinismo é uma desordem genética que limita a produção de melanina, gerando animais com pelagem de coloração clara ou aloirada.

Todos os tamanduás são naturalmente sensíveis a temperaturas extremas e precisam de áreas com vegetação mais densa para se abrigar do frio ou do calor extremo.

Isso pode ser um desafio ainda maior para um tamanduá albino vivendo no Cerrado, bioma que mais sofre com o desmatamento de suas áreas nativas, diminuindo drasticamente o habitat da fauna silvestre.

Característica

Os tamanduás-bandeira normalmente possuem pelagem marrom-acinzentada com uma grande faixa preta nas costas.

Essa coloração é de extrema importância para a sua sobrevivência, pois ajuda na camuflagem contra possíveis predadores e também filtra os raios solares, proporcionando conforto térmico e protegendo esses animais do sol e do calor típicos do Cerrado.

Você sabia?

Apesar da história contada para crianças de que “formigas fazem bem para os olhos”, os tamanduás não possuem visão muito boa, ao contrário do olfato extremamente apurado, que pode ser até 40 vezes mais poderoso que o nosso.

Deste modo, com o treinamento da equipe para evitar que o animal perceba a presença humana, Alvinho, que havia feito check-up em outro encontro, desta vez seguiu seu caminho sem notar que estava sendo monitorado, caminhando em paz pela mata.

Veja o vídeo

 

 

Dia D

Governo promove 'Dia D da Saúde Inclusiva'

Ação acontece no Bioparque Pantanal nesse sábado (13), com vacinas e serviços de saúde gratuitos mediante a agendamento de vaga

11/12/2025 15h13

Dia D terá palestras e mais de 10 vacinas que seguem o calendário de imunização nacional

Dia D terá palestras e mais de 10 vacinas que seguem o calendário de imunização nacional Divulgação

No próximo sábado (13), a Secretaria de Estado e Cidadania em parceria com o Bioparque Pantanal, irá realizar o “Dia D da Saúde Inclusiva”, com atendimentos, exames, vacinação, palestras e orientações gratuitas voltadas à promoção da saúde, inclusão e cidadania.

Reconhecido pela acessibilidade e vocação educativa, o Bioparque Pantanal foi escolhido como o espaço para a realização da ação. Nesta edição, ele se torna palco para uma mobilização de cuidado e presença do Estado.

Viviane Luiza, Secretária de Estado da Cidadania, destaca que o dia será para reafirmar o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul na construção de ser um Estado verdadeiramente inclusivo.

“Reunimos uma rede de parceiros que entende que garantir direitos e promover cidadania é um trabalho coletivo. O Bioparque Pantanal, com sua essência de acessibilidade e acolhimento, dialoga diretamente com as políticas públicas que estamos fortalecendo. Neste Dia D, além de oferecer diversos serviços e atendimentos, reafirmamos que a inclusão deve orientar nossas decisões”, ressalta Viviane.

Atendimentos e exames

Para realizar os exames, a apopulação deve agendar os atendimentos previamente. Durante o acesso será a vários serviços de saúde, ofertados em parceria de instituições públicas e privadas. Com horários no período matutino e vespertino, o Dia D terá 28, 60 e 100 vagas distribuídas nos serviços disponíveis.

Sendo eles:

  • Odontologia (Amigos do Coração) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;
  • Ultrassom de mama (Onça Pintada) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;
  • Ultrassom de carótidas (Sejusp) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;
  • Mamografia (Cassems) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;
  • Preventivo (Cassems) – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde;
  • Médico da Família (Cassems) – 8 vagas pela manhã e 20 à tarde;
  • Mamografia (Hospital do Amor) – 30 vagas pela manhã e 30 à tarde;
  • Preventivo (Hospital do Amor) – 50 vagas pela manhã e 50 à tarde.

Os atendimentos podem ser agendados pelo telefone (67) 99184-6252.

Entre as palestras que estão inseridas na programação, dois momentos formativos voltados à saúde e ao neurodesenvolvimento serão abordados.

Ministrada pela Dra. Pamela Leal, nutricionista do Instituto Pamela Leal, a primeira palestra, às 09h carrega o tema: “A importância da nutrição para as pessoas com autismo”.

Já a segunda, às 10h, com a neuropsicopedagoga Ivete Goldoni Moreti abordando o tema: “Desvendando o TDAH”.

Além das duas palestras, haverá o momento de vacinação, com base no calendário nacional de imunização. Respeitando o critério de cada público, serão disponibilizadas 18 tipos de vacinas, incluindo:

  • Hepatite A e B;
  • Penta;
  • Pneumocócica 10-valente
  • VIP;
  • Rotavírus;
  • Meningocócica C
  • Febre amarela;
  • Tríplice viral;
  • Tetraviral
  • DTP
  • Varicela;
  • HPV quadrivalente;
  • dT;
  • dTpa;
  • Meningocócica ACWY;
  • Covid-19;
  • E influenza.

Inclusão

Diretora-geral do lugar que vai receber a ação, o Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destaca que para ela, abrir o espaço para o Dia D fortalece valores que fazem parte também da essência do aquário.

Ela ainda ressalta que o momento é de cuidado e atenção com famílias atípicas e pessoas com deficiência, e que o espaço reforça a necessidade da acessibilidade.

“Nosso compromisso com a inclusão vai muito além da visitação. O Dia D da Saúde Inclusiva reforça a missão do Bioparque de ser um espaço para todos, onde cada pessoa é acolhida com respeito, sensibilidade e autonomia. Trabalhamos continuamente para garantir acessibilidade, promover conhecimento e criar experiências que valorizem a diversidade humana”.

Serviço

O “Dia D da Saúde Inclusiva” será realizado neste sábado (13), das 8h às 18h com todos os serviços citados na reportagem de forma gratuita. O Bioparque fica na Avenida Afonso Pena, nº 6277, no Bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande.

