Campanha quer levar informação para que vítimas saibam sair do ciclo de violência

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) lançou, nesta quinta-feira (29), a 3ª edição da Campanha “Você Merece Um Amor Leve” contra a violência doméstica e feminicídio. O objetivo é conscientizar e informar as vítimas sobre os meios para sair de relacionamento tóxicos e abusivos.

A promotora de Justiça Lívia Carla Guadanhim Bariani explica que o campanha terá ações para estimular o enfrentamento à violência doméstica durante todo o mês de junho. O mês foi escolhido pois no dia 1º de junho é celebrado o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio.

"Todas as campanhas a gente renova porque ainda acreditamos que a falta de informação é que vem gerando, muitas vezes, esse tipo de crime [de feminicídio]", disse a promotora.

"Quando a vítima não se entende naquele relacionamento tóxico, ela não vê a necessidade de sair daquilo. Muitas vezes uma agressão, um xingamento, ela acha que aquilo é normal, até que se chega em uma violência mais grave e muitas vezes chega ao feminicídio. Então a gente enxerga que a informação é o melhor caminho para a vítima se entender nessa situação de violência e poder procurar ajuda e, com esse tipo de campanha, a gente traz um leque de possibilidades que essa mulher tem", explica Lívia.

Ainda segundo a promotora, é necessário entender também que a vítima precisa entender que está nesse ciclo para buscar ajuda e que isso não ocorre conforme ou quando as pessoas de fora querem.

"Só que para ela [vítima] pedir ajuda, a gente tem que demonstrar para ela todo o leque de possibilidades que nós temos, toda a rede que está a disposição dela, seja por medidas protetivas, casa abrigo, levar ela para onde ela tem uma outra família, outro estado, então esse é o papel fundamental das campanhas".

As informações serão difundidas através de ações em escolas e outras instituições, para atingir desde os adolescentes até o público adulto. Ações práticas incluem capacitações que serão realizadas também em escolas e palestras.

"Eu acredito que a informação consegue transformar o mundo, e a informação de qualidade vai conseguir diminuir esses índices de violência contra a mulher e os índices de feminicídio", concluiu a promotora.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, disse que o feminicídio e a violência doméstica são assuntos "espinhosos" para os gestores públicos, para o Ministério Público, para a Justiça e para a sociedade.

"O poder público municipal é limitado, mas quando nós buscamos integrar as nossas forças e os poderes, os segmentos, a rede de apoio e as instituições, nós conseguimos ir mais longe", disse, ressaltando a parceria entre os órgãos.

Adriane disse ainda que o Município ampliou um programa que se chamava Mulheres Fortes, e era voltado para meninas do ensino fundamental, conscientizando-as desde cedo sobre os ciclos da violência.

Neste ano, o programa foi passou a se chamar Meninas Fortes e Menos Fortes, para que os meninos também sejam alertados sobre comportamentos que não devem ser tomados com relação às mulheres.

"Nós começamos esse projeto para combater o feminicídio, mas também já começar educando os nossos meninos e as nossas meninas preventivamente", disse a prefeita. "Eu acredito que se todos os segmentos e instituições abraçarem esta causa, que é tão difícil de ser falada, nós vamos alcançar os indicadores necessários e diminuir, ou quem sabe zerar, o número de feminicídios em Campo Grande e Mato Grosso do Sul", acrescentou Adriane.

Além das ações, para este ano, também faz parte da campanha a dupla sertaneja May e Gabi, com a trilha sonora "Banco dos Réus".

As artistas goianas foram escolhidas pelo teor de conscientização presente em suas letras, que abordam com profundidade os sinais de um relacionamento abusivo. A música retrata o ciclo da violência, desde seus sinais iniciais até as consequências mais graves, e traz uma mensagem de alerta e empoderamento.

Dados alarmantes

Dados do Dossiê Feminicídio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul alertam para o aumento expressivo da violência contra a mulher e dos feminicídios consumados.

Segundo o dossiê, de janeiro a dezembro de 2024, foram registrados 27 feminicídios e 82 tentativas no Estado. De janeiro a maio de 2025, o dossiê aponta o registro de 14 feminicídios consumados e 20 tentativas.

Você Merece um Amor Leve

Criada em 2023, a Campanha “Você Merece Um Amor Leve” nasceu com a missão de fortalecer as redes de apoio às mulheres e estimular a sociedade a identificar e intervir em situações de violência.

Em suas edições anteriores, contou com a participação da cantora campo-grandense Karina Marques (2023) e do ator Raul Gazolla (2024), que compartilhou sua vivência pessoal com o feminicídio como forma de mobilizar o debate público sobre o tema.

Gazolla foi marido de Daniella Perez, atriz e bailarina que foi assassinada aos 22 anos de idade por Guilherme de Pádua, seu colega de trabalho, e a esposa.ssificacao-de-campanhas-vai-fazer-com-que-haja-uma-consciencia/415792/

A Campanha é realizada por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Cidadão, dos Direitos Humanos e das Pessoas com Deficiência (CAODH) e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Controle Externo da Atividade Policial (CAOCRIM).

Participam também o Grupo de Atuação Especial dos Promotores de Justiça do Tribunal do Júri (Nojúri), o Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar (Nevid), Promotorias de Justiça do interior do Estado, além da Assessoria de Comunicação (Assecom) do MPMS.

A campanha tem objetivo de se consolidar como ferramenta de conscientização e mobilização social, levando a mensagem de que o amor verdadeiro jamais machuca e que toda mulher tem o direito de viver sem medo, com respeito, liberdade e dignidade