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Campo Grande avança como cidade inteligente com tecnologia da Agetec

Capital moderniza Saúde, Educação e serviços urbanos com plataformas digitais integradas, aplicativos inovadores e gestão baseada em dados, consolidando-se como referência nacional em conectividade e eficiência pública

eduardo miranda

eduardo miranda

26/08/2026 - 10h00
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A Capital vive um processo de profunda modernização de seus serviços públicos, impulsionado pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (Agetec). Abandonando o modelo tradicional de digitalização isolada, a capital sul-mato-grossense avança rumo ao conceito de cidade inteligente.

O diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, resume a nova filosofia de trabalho da agência: “A gente não está informatizando a prefeitura. A gente não está informatizando, isso daí é coisa que era do passado”. Segundo o gestor, o objetivo principal é a construção de uma estrutura integrada: “Hoje a gente está construindo uma prefeitura que é baseada em dados e tem interconexão entre as secretarias”.

Sob essa diretriz, a Agetec experimentou um salto de produtividade expressivo, passando de um histórico de 20 projetos desenvolvidos em quatro anos para a marca de 54 projetos entregues em apenas um ano. Essa aceleração reflete o foco em resultados que beneficiem diretamente a população.

Saúde Pública Conectada

Uma das frentes mais sensíveis e bem-sucedidas desse processo de transformação ocorre na Saúde. O portal Cuida+ consolidou-se como uma plataforma que permite aos cidadãos realizarem o agendamento on-line de consultas para a assistência básica e de exames preventivos, tanto para homens quanto para mulheres.

A inovação elimina barreiras físicas e burocráticas ao possibilitar que os resultados de exames laboratoriais sejam acessados diretamente pela internet. Integrado com geoprocessamento, o sistema identifica automaticamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência mais próxima com base no endereço do usuário, facilitando inclusive o traçado de rotas.

Para otimizar o fluxo de atendimento nas urgências, a Agetec desenvolveu o mecanismo de contrarreferência, que redireciona pacientes de Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para UBSs. Estima-se que praticamente 85% das pessoas que buscam atendimento nas UPAs poderiam receber assistência nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs).

Com o novo sistema, o paciente recebe o atendimento de urgência e sai da UPA com uma consulta pré-agendada na sua UBS de referência. No horizonte próximo de melhorias, está a integração de um sistema de mensageria via WhatsApp para o envio de lembretes aos pacientes, com o intuito de diminuir as taxas de faltas nas consultas marcadas.

Paralelamente, Campo Grande obteve destaque nacional ao se tornar a primeira capital do País a ter todas as suas modalidades de atenção à saúde – englobando especialidades, UBSs, pronto atendimento e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) – registradas de forma integrada no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do governo federal. Essa transição substituiu o antigo sistema pago por uma alternativa gratuita oferecida pelo Ministério da Saúde, gerando expressiva economia financeira para os cofres municipais.

A Capital também se destaca como a única cidade brasileira com instalação municipal própria do sistema de Assistência Farmacêutica (e-SUS AF), permitindo o monitoramento de indicadores desse setor em tempo real.

Como relata William Yugo, diretor do Escritório de Projetos na Prefeitura Municipal de Campo Grande, as equipes federais visitaram o município para conhecer de perto as iniciativas de prontuário e de painéis digitais de chamada de pacientes, que otimizam o tempo dos atendimentos médicos.

Educação Digital

A modernização também reestruturou o ambiente pedagógico da Rede Municipal de Ensino (Reme) por meio do aplicativo +Escola e do sistema Avalia+. 

O +Escola atua como uma ponte de comunicação direta com os pais, disponibilizando informações em tempo real sobre a frequência escolar do estudante, notas de avaliações, calendário letivo, avisos de reuniões e até mesmo o cardápio da merenda escolar. O sistema também prevê espaço para o compartilhamento dos planos de aula e materiais didáticos lecionados pelos professores.

Na outra ponta dessa infraestrutura digital está o Avalia+, uma ferramenta que funciona como o diário de classe digital dos professores. Substituindo o antigo método de anotações em papel que posteriormente precisavam ser digitadas em sistemas de computadores fixos das escolas, o Avalia+ possibilita que os docentes façam registros de faltas e notas diretamente de seus aparelhos celulares, mitigando o retrabalho.

O sistema, que iniciou sua fase de testes como projeto-piloto em 15 unidades de ensino em março deste ano, passa por um processo de expansão progressiva que engloba o cadastramento de mais de 8.000 professores da Reme para que a obrigatoriedade de uso seja implementada em definitivo.

“A ideia é o pai conseguir entender como que está a performance do aluno”, detalha Leandro Basmage.

Segundo o presidente da autarquia, a geração desses dados servirá de norteador para a gestão pedagógica: “Ao mesmo tempo, esse é um indicador que o diretor do colégio vai gostar muito, porque ele vai entender onde que está a dificuldade, qual é o professor, e acompanhar de perto o ensino. A gente vai começar a ter indicadores que vão nos nortear para ter uma melhor performance dentro daquela unidade”, explica Basmage.

Agetec desenvolveu aplicativo para o setor da Educação Agetec desenvolveu aplicativo para o setor da Educação (Foto: Paulo Ribas)

Segurança para Mulheres

Em termos de utilidade pública e proteção social, o aplicativo Proteja+ destaca-se como um recurso voltado a mulheres sob medidas protetivas decorrentes de violência doméstica. 

O aplicativo possui um botão de pânico integrado que aciona instantaneamente a central de monitoramento da Guarda Civil Metropolitana. Como diferencial de usabilidade e segurança para momentos de extrema vulnerabilidade, a ferramenta permite o envio do alerta silencioso mediante o acionamento repetido dos botões físicos do aparelho celular, mesmo com o visor bloqueado. A tecnologia já foi testada com resultados práticos na redução de ocorrências e foi expandida para equipes de saúde, educação e conselheiros tutelares da Secretaria de Assistência Social.

+CG

Outro pilar da atuação digital é o aplicativo +CG, concebido para funcionar como uma “prefeitura no bolso” do cidadão. A plataforma unifica uma ampla gama de demandas, como a emissão de guias de IPTU, denúncias de terrenos baldios, problemas na iluminação pública e, inclusive, a campanha Infância sem Corrente, voltada a denúncias de trabalho infantil.

No âmbito dos serviços urbanos, a plataforma aprimorou o fluxo de solicitações para o tapa-buraco. Ao identificar um buraco na via pública, o cidadão pode registrar uma foto por meio do celular; o sistema realiza o geoprocessamento automático da localização pelo GPS e gera o CEP e o endereço exato, encaminhando a demanda para a equipe operacional correspondente. A digitalização visa otimizar os investimentos públicos e tornar mais eficiente a operação tapa-buraco. 

Autonomia Tecnológica

Com previsão de lançamento oficial neste aniversário de Campo Grande, o portal Smart CG trará um mapa dinâmico interativo para a população acompanhar em tempo real o andamento de serviços públicos diversos, como limpeza de bocas de lobo e retirada de galhos de árvores.

Os cidadãos poderão verificar as ordens de serviço por meio de um mapa de cores, em que marcações em vermelho sinalizam as solicitações em aberto e marcações em verde confirmam os trabalhos concluídos pelas equipes da prefeitura.

De acordo com a diretora de Desenvolvimento e Gestão de Sistemas, Cristiane Pilger, essa aceleração das entregas se tornou viável a partir de uma reformulação técnica interna. A Agetec migrou seus sistemas para uma arquitetura de serviços em vez de plataformas monolíticas, o que simplifica drasticamente a manutenção e as atualizações. Além disso, a agência reduziu a dependência de fábricas de software terceirizadas, realizando a maior parte dos desenvolvimentos com sua própria força de trabalho.

Complementando esse ecossistema, o município mantém total controle de suas operações por meio de um data center próprio de alta disponibilidade. O centro de dados conta com infraestrutura física robusta, incluindo geradores de energia redundantes, transformadores e sistemas de climatização adequados para garantir a estabilidade 24 horas por dia das aplicações municipais, operando de forma independente de serviços de nuvem externa.

A infraestrutura é acompanhada pelo programa Acessa+, que fornece conectividade gratuita à internet em postos de saúde, escolas, praças e no Mercadão Municipal. A velocidade da conexão foi ampliada recentemente de 200 MB para 600 MB para melhorar a experiência de navegação dos usuários.

O foco central da agência, como define Leandro Basmage, orienta cada nova criação técnica: “Quando a gente começa o projeto, primeiro a gente avalia: vai melhorar a eficiência da máquina? Vai. Vai melhorar pro serviço para o cidadão? Vai. Então é meio caminho andado”.

ANIVERSÁRIO DA CAPITAL

Mesmo sob chuva Corrida do Facho abre celebrações dos 127 anos de Campo Grande

Tradicional prova reuniu 24 equipes no Centro da Capital na manhã desta quarta-feira (26)

26/08/2026 09h15

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Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26)

Mesmo sob chuva, atletas participaram da tradicional Corrida do Facho na manhã desta quarta-feira (26) Marcelo Victor

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A chuva que marcou o início desta quarta-feira (26) não impediu a realização de uma das mais tradicionais provas esportivas de Campo Grande. A Corrida do Facho reuniu atletas civis e militares pelas ruas da região central como parte das comemorações pelos 127 anos da Capital. 

A competição começou às 6h, com a disputa feminina, seguida pela prova masculina, às 7h. A largada e a chegada ocorreram na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena. De lá, os atletas seguiram pela Rua Dom Aquino e Rua 14 de Julho antes de retornarem à 13 de Maio. 

Ao todo, 24 equipes foram inscritas, sendo 12 no masculino e 12 no feminino. Entre os participantes estavam grupos de corrida, assessorias esportivas, Corpo de Bombeiros Militar e equipes formadas por corredores da Capital. 

Na disputa masculina, cada equipe pôde contar com até 12 atletas, sendo dez titulares e dois reservas. Foram dez voltas, com percurso aproximado de mil metros para cada corredor. No feminino, as equipes tiveram até sete integrantes, cinco titulares e duas reservas, e a disputa ocorreu em cinco voltas, também com aproximadamente mil metros percorridos por atleta. 

O percurso foi acompanhado por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS) e fiscais de pista.

Para a educadora física Evelin Eich Ribeiro, a edição deste ano teve um significado especial. Ela participou da Corrida do Facho pela primeira vez e relatou que a chuva não prejudicou seu desempenho. Pelo contrário, o clima mais ameno tornou a experiência ainda mais agradável. 

“Foi a primeira vez que eu participei dessa corrida e eu achei muito legal”, contou Evelin. Segundo ela, a chuva não chegou a ser um problema durante a prova e o tempo mais frio até favoreceu seu desempenho.

A estreia terminou ainda melhor com a vitória da equipe. Evelin destacou que, em uma prova disputada coletivamente, o resultado individual fica em segundo plano e o objetivo passa a ser contribuir para o desempenho do grupo. 

“Eu fiquei muito feliz porque consegui ajudar a minha equipe. Nessa hora, a gente não pensa no nosso resultado, a gente pensa em fazer o máximo para conseguir ajudar a equipe”, afirmou.

A atleta disse ainda que procurou dar o máximo durante seu trecho para colocar a equipe em melhores condições na disputa e contribuir para a vitória.

As três primeiras colocadas de cada categoria recebem troféus, enquanto atletas e técnicos são premiados com medalhas. Os campeões também ficam com o Troféu Transitório, que volta a ser colocado em disputa na edição seguinte. A posse definitiva ocorre caso uma equipe conquiste a prova por três anos consecutivos ou cinco anos alternados.

Desfile cancelado

A Corrida do Facho estava programada para anteceder o tradicional Desfile Cívico-Militar em comemoração ao aniversário da cidade. O desfile, porém, foi cancelado na manhã desta quarta-feira.

Com isso, a corrida foi mantida como uma das atividades desta manhã no aniversário de 127 anos de Campo Grande. A programação comemorativa também prevê a tradicional distribuição de bolo à população.

 

ALÍVIO

São Pedro volta a contrariar institutos e manda chuva ao Pantanal

Volume foi baixo em praticamente toda a região, mas contribuiu para afastar o risco de incêncios florestais que nesta época do ano costumam causar estragos na região

26/08/2026 09h10

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Chuva atingiu também a região central do Estado e provocou o cancelamento do desfile alusivo aos 127 anos de Campo Grande

Chuva atingiu também a região central do Estado e provocou o cancelamento do desfile alusivo aos 127 anos de Campo Grande

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Por conta das previsões de estiagem severa e do temor de incêndios florestais decorrentes do El Niño, o Governo do Estado decretou, no começo de junho, emergência ambiental por 180 dias. Mas, ao contrário daquilo que apontavam os institutos de meteorologia, seguidas frentes frias trouxeram chuva à região pantaneira, que na madrugada desta quarta-feira (26) voltou a ser beneficiada por chuva leve.

A precipitação foi registrada também em outras regiões do Estado, provocando inclusive o cancelamento do desfile do aniversário de 127 anos de Campo Grande, cidade onde foram registrados até 14 milímetros.  

O maior volume na região pantaneira foi em Aquidauana, onde o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 17 milímetros entre 02 da madrugada e 08 da manhã. Em Dois Irmãos do Buriti e Maracaju, cidades que ficam próximo do Pantanal e onde existem córregos que desembocam nos rios pantaneiros, o Inmet registrou 12,2 e 14,6 milímetros, respectivamente.

Na cidade de Miranda, já no meio da planície pantaneira, o Imet apontou 4 milímetros de precipitação durante a madrugada, volume suficiente para restabelecer a umidade na vegetação e no solo, reduzindo o risco de proliferação de incêndios florestais.

Na área urbana de Corumbá, a maior cidade da região Pantaneira, o volume somou apenas 1,8 milímetro. Mas, mais ao norte, no medidor da Fazenda Eldorado, foram 5,4 milímetros. Na região da Serra do Amolar, já próximo da divisa com Mato Grosso e onde os incêndios florestais são mais difíceis de combater por conta das condicões geográficas, a chuva foi de apenas 1,8 milímetro.

Mais ao sul, no município de Porto Murtinho, a precipitação atingiu 3,2 milímetros. Volume semelhante, de 3 milímetros, ocorreu em Jardim, apontando que a chuva atingiu boa parte da região sul do Pantanal sul-mato-grossense. 

Mas, apesar do baixo volume, a chuva da madrugada desta quarta-feira ajuda a reduzir o risco de queimadas porque aparece depois de pelo menos três registros ao longo de junho e outros dois durante o mês de julho. Em junho, a soma das pancadas chegou a quase 57 milímetros na região de Miranda, sendo que a média para aquele mês é de 36 milímetros.

Em Corumbá, algumas regiões receberam até 70 milímetros em junho, sendo que a média para aqueles locais é de 17 milímetros. Em julho o volume foi menor, mas superou os 30 milímetros em boa parte do Pantanal de Corumbá. 

E por conta das condições climáticas favoráveis, até agora foi registrado somente um incêndio florestal de grandes proporções, que destrui florestas próximo do Forte Coimbra tanto do lado brasileiro quanto no lado Boliviano . 

Em 2024, ano marcado pelo calor e falta de chuvas, o fogo destruiu 370 mil hectares no Pantanal de Mato Grosso do Sul somente em junho. Em 2026, não houve registro de incêndio florestal naquele mês. Em julho, por conta das condições climáticas favoráveis, foi registrada somente uma queimada de grandes proporções, que destruiu florestas próximo do Forte Coimbra, tanto do lado brasileiro quanto no lado Boliviano . 

Mas, por conta dos prognósticos feitos em decorrência do forte El Niño, desde o dia primeiro de junho o Governo do Estado decretou situação de emergência em todo o Estado. E, conforme a administração estadual, Corpo de Bombeiros mobilizou 170 militares, 25 viaturas, 186 sopradores e 17 drones térmicos. 

Além disso, 11 bases avançadas foram instaladas em áreas de difícil acesso, como na região da Serra do Amolar, na região norte do Pantanal de Mato Grosso do SUl. Técnicos começaram a fazer monitoramento 24 horas por satélite e queimadas prescritas foram antecipadas. 

O estado de emergência ambiental permanece em vigor até o início de dezembro de 2026, podendo servir de base para a adoção de novas medidas de prevenção e resposta aos incêndios florestais durante o período mais seco do ano.


 

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