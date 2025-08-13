Campo Grande define empresa que irá revitalizar a Praça dos Imigrantes

Prefeitura firmou a contratação da H.G.W Muhlen Ltda., que apresentou a menor proposta para realizar o serviço (R$ 600 mil). - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Através da edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial de Campo Grande, o Executivo Municipal publicou o nome da empresa que ficará responsável pelo projeto de revitalização e recuperação da Praça dos Imigrantes, que fica na região central da Cidade Morena.

De um projeto que previa quase 800 mil reais para tirar do papel uma reforma esperada pelo menos desde 2022, a prefeitura firmou a contratação da H.G.W Muhlen Ltda., que apresentou a menor proposta para realizar o serviço (R$ 600 mil).

Vale lembrar que essa revitalização encontra-se em uma novela, com a retomada de um novo processo licitatório, como acompanhou o Correio do Estado, feita somente após o dia 23 de julho, quase 700 dias após uma primeira ordem de execução da obra.

Em resposta ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que o contrato, já em andamento, deve ter seus trâmites legais concluídos até o fim de agosto.

Ou seja, no mais tardar início de setembro a Pasta espera estar assinando a ordem de serviço, a partir da qual a empresa contratada terá o prazo de seis meses (180 dias totais) para execução e entrega da obra.

Entenda

Localizada no quadrilátero entre a 26 de agosto, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço e rua Imigrantes, essa praça, no "coração" da Cidade Morena", recebeu sua última reforma há cerca de 25 anos, sendo que ainda em junho de 2022 um investimento de R$ 128 mil foi anunciado para revitalização do ponto.

Já em 1º de agosto de 2023, em agenda na praça, a prefeita Adriane Lopes assinou nova ordem para execução das obras por parte da empresa Tascon Engenharia.

Nesse evento, às vésperas do ano eleitoral, a chefe do Executivo chamou a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel, e o então responsável pela pasta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, para posarem na assinatura da ordem.

Com pompa e circunstância, uma orquestra foi colocada debaixo do sol para "celebrar" a assinatura e, em menos de um ano o espaço já estava esquecido, acumulando lixo e vandalismos, como é possível visualizar no "antes e depois" abaixo.

Pelo portal de transparência das obras da Cidade Morena, a revitalização da Praça dos Imigrantes é descrita como com 63% da obra concluída, sendo que o prazo de conclusão estipulado data de 13/09/2023.

Cerca de um ano e quatro meses depois, a Praça dos Imigrantes teve calçamento arrancado, a retirada exposição permanente de artesanato do local e o estado de obras migrou de ponto o tradicional Sarau de Segunda que acontecia no local.

Praça abandonada

Longe de possuir uma piscina ou fonte em seu interior, como na Ary Coelho, a Praça dos Imigrantes têm se tornado um espaço de "banhistas", como flagrado pelo Correio do Estado em maio deste ano, já que as torneiras constantemente quebradas servem para que alguns moradores de rua realizarem sua higiene no local.

Em visita in loco, a equipe do Correio do Estado conversou com populares, que confirmaram que as raras visitas de agentes da Prefeitura acontecem de forma isolada, trazendo manutenções que não costumam durar.

Até meados de abril, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Praça dos Imigrantes havia recebido duas limpezas em 2025, a primeira em 30 da janeiro e a segunda no dia 15 do quarto mês deste ano.

Exatamente um mês após a dita limpeza da praça, no último dia 15 de maio o cenário do local já mostrava a destruição nos quiosques e um mesmo ponto de água desperdiçada - denunciada pelo Correio do Estado em fevereiro, que foi encontrado mais uma vez aberto e jorrando litros sem parar, como visualizado em uma gravação do local feita uma semana depois.

Entre pedaços de forro; potes de xampu; garrafas pet; pacotes de sabonete; roupas, o espaço que já abrigou até mesmo um sarau agora serve como ponto de acúmulo de lixo e banheiro ao ar livre para usuários de substâncias entorpecentes que trafegam pelo centro da cidade.

