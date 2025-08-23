Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

COMBATE À CHAMAS AÉREO

Campo Grande é a 2ª cidade do país a utilizar aeronave para combater incêndios

A nova medida é para ajudar a apagar focos de incêndios em áreas de vegetação urbana

Noysle Carvalho

23/08/2025 - 12h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Para combater incêndios em Campo Grande, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) iniciou uma ação inédita, com aeronaves. Com o modelo Air Tractor, a inovação já foi utilizada na última sexta-feira, na região do Paulo Coelho Machado.

O estado foi o segundo a adotar essa medida no Brasil. Antes, ela apenas era utilizada no sistema dos bombeiros do Distrito Federal.

Com o objetivo de combater os incêndios em vegetações que acontecem na capital, a aeronave também torna o combate mais ágil e eficiente, reduzindo os impactos do fogo, principalmente, em áreas de preservação.

A primeira ação ocorreu ontem em três áreas da região sul da cidade. Incluindo bairros como Itamaracá, Universitário, Moreninhas e Paulo Coelho Machado

Por meio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), o Centro de Operações e Comunicação e equipes em solo a ação utilizou 3 mil litros para cada sete abastecimentos, no total, foram lançados 20 mil litros de água nos focos de incêndio. 

O Major Vinícios dos Santos Frotté, comandante da aeronave chamada “Bombeiro 04”, que foi utilizada na operação, diz que a primeira experiência foi positiva e foi apenas o início para aprimorar as operações em Campo Grande e as manter permanentemente.

Além de destacar que a prioridade do uso das aeronaves é para o combate a incêndios florestais, o comandante ressalta que conforme a necessidade e disponibilidade, também serão utilizadas na região metropolitana da capital.

“As avaliações acontecem durante o atendimento a essas ocorrências de incêndio e depois delas. O objetivo é que o uso dessas aeronaves possa auxiliar as demais equipes que já realizam esse combate no terreno”, explicou.

Campo Grande em chamas

A capital sul-mato-grossense registrou desde julho aumento expressivo de incêndios em vegetação. Em dias críticos, o Centro de Operações chegou a receber cerca de 50 chamados, pelo 193, com o mesmo tipo de ocorrência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os fatores climáticos agravam esse cenário. Condições como calor intenso, baixa umidade relativa do ar e tempo seco, são os principais motivadores que contribuem para isso.

As rajadas de vento dessa sexta-feira (22), chegaram a 58 km/h em temperatura alta, de 35ºC e a umidade abaixo de 24%, o que favorece a propagação das chamas.

Apesar dessas contribuições, a maioria dos focos ainda é provocada por ações humanas, intencionais ou não.

A nova aquisição possui o chamado alijamento, que é o lançamento da água e os bombeiros asseguram que não há risco para a população. Mas para isso são feitos procedimentos específicos antes de cada lançamento.
As aeronaves sobrevoam o local primeiro, para fazer o voo de reconhecimento e entender com que tipo de incêndio estão lidando. E apesar da segurança, o Major Frotté recomenda que os moradores da região que estiver em chamas mantenham distância das áreas atingidas e que crianças recolham pipas durante as operações.

“Não vamos utilizar os aviões em todas as áreas. Em cada ocorrência, isso será avaliado em comunicação com as equipes das aeronaves e equipes de solo. Entendendo a localidade, cumprindo todas as exigências de segurança, como afastamento de objetos no solo, será realizado o lançamento da água. Todos esses pontos serão considerados a fim de mitigar os riscos para conseguir cumprir a missão com segurança”, afirma Major Frotté.

Vinicius Barbosa Gonçalves, também Major, fez parte da operação realizada como segundo piloto e destacou que a aeronave atua como apoio importante junto aos outros recursos já utilizados pelas frotas de combate a incêndios.

“Com a aeronave participando em conjunto com os outros recursos, tudo isso de forma integrada, conseguimos otimizar o combate para que o incêndio fosse extinto de forma rápida, garantindo mais segurança no local”, explicou.

Possibilidades de uso da aeronave

Antes de iniciar a estratégia, o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) realizou um estudo técnico de viabilidade. Essa análise, feita junto à concessionária de energia, mapeou redes de alta tensão, torres e superpostes.

Além disso, fez acordo com o órgão responsável pelo tráfego aéreo da região para garantir segurança sem prejudicar os aeroportos e outras aeronaves. Foi identificada também áreas de maior risco e recorrências de incêndio na cidade por meio de quadrantes.

Para essa operação, foram utilizadas duas aeronaves, “Bombeiro 04” e “Bombeiro 05”, cada uma com capacidade de transportar 3 mil litros de água, que podem ser lançados de uma só vez ou em frações menores.

O suporte, que fica no quartel do GOA, inclui ainda dois tanques de 20 mil litros, motobombas e mangueiras para reabastecimento, que leva de 3 a 4 minutos. Cada voo, com lançamentos, dura em média 6 minutos.
 

Direitos

Judiciário determina inclusão de cotas no concurso do TCE-MS com tutela de urgência

A medida pede a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas

23/08/2025 11h00

Compartilhar
A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) ter seus concursos públicos suspensos por falta de cotas, o judiciário concedeu uma tutela de urgência que determina a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas.

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual (MPMS), que alegaram a omissão de cotas nos editais lançados em julho deste ano.

Os concursos, que envolvem seleções para conselheiro substituto, analistas e auditores, não previam as cotas raciais, desrespeitando as políticas afirmativas de inclusão previstas na legislação estadual e federal.

A decisão judicial suspende as provas, previstas para o final de outubro, até que os editais sejam ajustados para garantir a inclusão desses grupos, conforme estabelece a Constituição Federal.

A ação foi movida após tentativas administrativas de resolver a questão sem sucesso. Danilo Hamano Silveira Campos, defensor coordenador do Núcleo Institucional da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), afirmou que a falta das cotas representa um retrocesso.

"As cotas, enquanto política afirmativa de inclusão, têm propósito relevante. A negativa de respeitá-las é um retrocesso, além de desrespeito às legislações estadual e federal e à Constituição Federal", destacou

A decisão é uma importante vitória para o movimento em defesa da inclusão e da igualdade racial, garantindo que o concurso esteja em conformidade com a legislação e as políticas de ação afirmativa.

O TCE-MS e o Cebraspe ainda não se pronunciaram sobre a decisão, e o futuro dos concursos dependerá das alterações exigidas pela Justiça.

No inicío da semana, o Correio do Estado veiculou a notícia da suspensão. Confira aqui.

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
 
Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.
No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

Assine o Correio do Estado 

 

Oportunidade

IFMS abre 200 vagas para qualificação profissional de mulheres em vulnerabilidade

A seleção faz parte do programa Mulheres Mil e acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã

23/08/2025 10h43

Compartilhar
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o Programa Mulheres Mil, que oferece 200 vagas em cursos de qualificação profissional destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, bem como vítimas de violência. A seleção acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã

Os cursos são gratuitos, com aulas presenciais e bolsa de auxílio para as candidatas selecionadas, voltados para  Formação Inicial e Continuada (FIC) e têm como objetivo oferecer novas perspectivas no mercado de trabalho.

As opções de cursos são: Cuidadora de Idosos, com 40 vagas em Campo Grande; Assistente Administrativa, com 40 vagas em Aquidauana, Corumbá e Dourados (120 vagas no total); e Agricultora Orgânica, com 40 vagas em Ponta Porã.

Com duração de quatro meses, os cursos têm carga de 3 horas semanais, realizadas três vezes por semana. Além da qualificação, as participantes que mantiverem frequência nas aulas terão direito a uma Bolsa-Formação, no valor de R$ 150 mensais, totalizando R$ 600 ao longo do curso, para custeio de transporte e alimentação.

Para se inscrever, as candidatas devem ter 16 anos ou mais e ensino fundamental completo. A seleção será realizada com base em critérios como faixa etária, renda familiar e composição do grupo familiar.

Em caso de empate, terão prioridade as mulheres com maior número de filhos menores ou maior número de dependentes.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro pelo site da Central de Seleção do IFMS. O resultado preliminar será divulgado no dia 2 de setembro, com o resultado final no dia 5 de setembro. As aulas começam no dia 9 de setembro.

Essa iniciativa visa promover a inclusão e o empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6806, quinta-feira (21/08): veja o rateio

2

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30
Solidariedade

/ 3 dias

Bazar da Receita Federal terá roupas de alto padrão por R$ 30

3

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Quina, concurso 6807, sexta-feira (22/08)

4

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2904, quinta-feira (21/08): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3475, quinta-feira (21/08): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 5 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira