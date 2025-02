Campo Grande é favorita para sediar evento global pré-COP30 da ONU

Bioparque do Pantanal seria uma das sedes do evento preparatório da COP-30 - Gerson Oliveira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, tem tudo receber um dos eventos preparatórios para a COP-30, evento global, promovido pela Organizações das Nações Unidas (ONU), que acontecerá no fim deste ano, de 10 a 21 de novembro em Belém (PA).

O evento que Campo Grande é a cidade favorita para reeber é a Conferência Sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS). Trata-se de um acordo intergovernamental que visa a conservação das espécies migratórias terrestres, marinhas e áreas.

O evento, criado em 1979 pela ONU e implementado em 1983, está entre os maiores fóruns mundiais para proteção da fauna. Em Campo Grande, o Bioparque do Pantanal e os centros de convenções da cidade devem ser a sede do evento.

Governador Eduardo Riedel, Rita Mesquita e mais autoridades do agro e do meio ambiente/Álvaro Rezende

A expectativa da secretária nacional de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Rita Mesquita, é que a capital de Mato Grosso do Sul seja a vitoriosa, na competição com outras cidades de três estados. Se confirmado, a conferência está prevista para ocorrer no mês de julho.

Rita Mesquita deu a notícia sobre o favoritismo de Campo Grande na tarde desta quinta-feira (6) ao governador Eduardo Riedel e a lideranças dos setores ambiental e agropecuário, na última reunião para criação do Fundo Clima Pantanal.

O evento, se confirmado, será um dos maiores já recebidos pela capital de Mato Grosso do Sul em seus 125 anos de históra. Está prevista a presença de ambientalistas, pesquisadores e autoridades de 142 países.

“Em março vou à Alemanha para confirmar a cidade que receberá a COP da Biodiversidade, e tomara que Campo Grande seja a escolhida, para receber debates globais, o que deve dar visibilidade às iniciativas que estão sendo feitas pelo Estado de Mato Grosso do Sul”, disse Rita Mesquita. Ela ainda acrescentou que a capital de MS é a favorita da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Ao governador Eduardo Riedel, Rita Mesquita disse que a confirmação do evento seria um reconhecimento da liderança dele no processo de preservação do Pantanal que está em curso.

“A COP da Biodiversidade é um evento gigante”, comentou o governador, ao agredecer o trabalho da representante do Ministério do Meio Ambiente.

Assine o Correio do Estado