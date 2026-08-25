Campo Grande conclui 'pacotão' de R$ 174 milhões para asfaltar bairros

Através da edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), foi homologado hoje pelo Executivo, às vésperas dos 127 anos da Capital, a contratação de empresas especializadas em um "pacotão" de mais de R$174,5 milhões para pavimentar bairros pela Cidade Morena.
Conforme o documento oficial, foram publicadas homologações referentes a 17 itens e seus respectivos licitantes vencedores, em um verdadeiro "pacotão" para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais que somam exatos: R$174.511.622,66.
Enquanto 16 itens compõem um pacote voltado para a pavimentação de vários bairros, em um montante de R$160.322.445,90, um certame específico no valor de R$14.189.176,76 (vencido pela DMP Construções Ltda.) é voltado para execução dessas obras e drenagem de águas no Complexo Lageado, para o Parque do Sol e Dom Antônio Barbosa.
Além desse, a prefeitura homologou o "pacotão" para diversos bairros, que apresenta as seguintes licitantes vencedoras e os respectivos valores a serem pagos em cada caso.
- ITEM 02 - R$ 14.436.766,76 | Meta Construtora Ltda.
- ITEM 03 - R$ 3.618.880,98 | CG3F Serviços e Construtora Ltda.
- ITEM 04 - R$ 4.969.886,52 | GRADUAL ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
- ITEM 05 - R$ 6.010.491,52 | META CONSTRUTORA Ltda.
- ITEM 06 - R$ 8.491.872,72 | SOUZA DOS SANTOS CONSTRUTORA Ltda.
- ITEM 07 - R$ 7.708.091,27 | MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 08 - R$ 11.580.993,60 | TST CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 09 - R$ 13.008.484,55 | TST CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 10 - R$ 9.584.999,00 | SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM Ltda.
- ITEM 12 - R$ 14.299.998,79 | TST CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 13 - R$ 5.222.844,06 | RELEVO ENGENHARIA Ltda.
- ITEM 14 - R$ 8.605.537,11 | MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 15 - R$ 15.009.480,60 | META CONSTRUTORA Ltda
- ITEM 16 - R$ 17.366.814,11 | DMP CONSTRUÇÕES Ltda.
- ITEM 17 - R$ 13.461.154,96 | MOBICON CONSTRUTORA Ltda.
- ITEM 18 - R$ 6.946.149,35 | RR BARROS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES Ltda.
Pacotão
Esse “mega pacote” acabou saindo mais barato que o previsto, já que foi inicialmente divulgado pelo Executivo de Campo Grande como um montante de R$ 188 milhões, sendo parte do planejamento municipal de ampliação da infraestrutura urbana, com intervenções para diversas regiões da Capital, como, por exemplo:
- Vila Nossa Senhora Aparecida,
- Vila Bosque da Saúde,
- Jardim Noroeste (Lote 3),
- Jardim Mansur,
- Jardim Auxiliadora (Etapa B),
- Complexo Itatiaia (Etapa D),
- Jardim Los Angeles,
- Porto Galo,
- Parque Residencial Lisboa,
- Guanandi II,
- Jardim Tarumã,
- Coophavila,
- Batistão,
- Jardim Santa Emília,
- Residencial Aquarius I e II,
- Jardim São Conrado,
- Jardim Aero Rancho,
- Vila Nogueira,
- Vila Aimoré,
- Vila Amapá,
- Jardim das Nações,
- Jardim Tijuca II e
- Jardim Verdes Mares.
Conforme divulgado, esses recursos fazem parte do planejamento do Executivo de Campo Grande a serem empregados para cobertura da pavimentação e drenagem. A previsão da Capital do Mato Grosso do Sul é alcançar um volume de 640 milhões de reais em investimentos até o ano de 2028.