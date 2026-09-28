Campo Grande oficializa chegada do asfalto para seis bairros

Através de sua Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Público (Sisep), foram publicados na edição de hoje (28) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) os acordos fechados pelo Executivo da Capital para levar asfalto a seis bairros distintos.
Ao todo, os extratos divulgados nesta segunda-feira (28) pela Prefeitura de Campo Grande somam R$59.587.105,55, para o custeio das seguintes frentes de obras:
- Guanandi II
- Guanandi II - 2a etapa
- Jardim São Conrado - 2ª etapa
- Jardim das Nações - 2ª etapa
- Jardim Tarumã
- Bairro Coophavila II e Bairro Batistão
Essas frentes integram o conjunto de licitações para 23 localidades, inicialmente divulgado por R$188 milhões. Porém, conforme homologado anteriormente pelo Executivo da Capital, esse 'pacotão' para asfaltar bairros saiu por R$ 174,5 mi, como bem acompanha o Correio do Estado, cerca de 14 milhões mais barato que o previsto.
Valores por bairros
Das localidades que já tiveram seus contratos divulgados hoje (28), o mais caro corresponde à segunda etapa no bairro Jardim São Conrado, obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais que devem sair por R$13.461.154,96, sendo executadas pela Empresa Mobicon Construtora Ltda.
Logo na segunda colocação aparece a frente de obras que deve levar asfalto até os bairros Coophavila II e Batistão, com um montante de R$13.008.484,55 que foram faturados pela Empresa TST Construções Ltda.
Essa mesma empresa (TST Construções) também aparece faturando o terceiro maior valor oficializado hoje (28), de R$11.580.993,60 para pavimentação asfáltica no bairro Jardim Tarumã.
Já a empresa Marcro Engenharia e Construções também arrematou dois lotes, levando o montante de R$16.313.628,31 para executar as obras referentes às duas etapas voltadas para a região do Guanandi II (R$7.708.091,2 e R$8.605.537,11 respectivamente).
Já a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Jardim das Nações será executada pela empresa Relevo Engenharia, que faturou R$5.222.844,06.
Essas vencedoras e seus respectivos valores de contratos já haviam sido divulgados, ainda em meados de agosto, sendo parte do planejamento municipal de ampliação da infraestrutura urbana, com intervenções para diversas regiões da Capital.
A previsão de Campo Grande, Capital do Mato Grosso do Sul, é alcançar um volume de 640 milhões de reais em investimentos até o ano de 2028.