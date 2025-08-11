Campo Grande recebe prêmio nacional por revitalização do Centro

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Capital sul-mato-grossense conquistou o Prêmio Cidade Caminhável 2025, na categoria Cidades Grandes, pelo projeto realizado pela Prefeitura Municipal, o Viva Campo Grande II - Requalificação do Microcentro.

O anúncio dos vencedores foi feito na última sexta-feira (8), no Dia do Pedestre, o que reforça a importância do investimento em deslocamentos seguros e sustentáveis.

A revitalização da região central de Campo Grande contou com a requalificação de mais de 80 quadras do microcentro, 35 quilômetros de calçadas acessíveis, a instalação de 400 rampas para cadeirantes, piso tátil e rebaixamento de guias, além de bancos novos, lixeiras e outros 78 conjuntos de mobiliário urbano, que tornam o passeio pela área mais confortável.

Foram plantadas 1.300 novas árvores, que ajudam a refrescar o ambiente, fazendo com que seja mais confortável permanecer no centro por mais tempo, e a sinalização foi redesenhada, trazendo mais segurança para os pedestres.

As mudanças reforçam que essa requalificação teve como foco a população que anda a pé, além da mobilidade ativa e na reconquista dos espaços públicos. As mudanças já foram percebidas e os resultados notados.

O fluxo de pedestres subiu de 17,4 mil pessoas por dia em 2018 para quase 21 mil em 2023, trazendo reconexão ao centro da cidade entre as áreas comerciais, históricas e de serviços, fortalecendo a economia local e tornando a cidade mais inclusiva.

Para a prefeita Adriane Lopes, esse reconhecimento nacional é motivo de muito orgulho para Campo Grande.

“Isso reforça a importância de continuarmos investindo em ações que valorizem o pedestre, a mobilidade e a qualidade de vida no centro da cidade. Nosso compromisso é seguir fazendo o que precisa ser feito para que a Capital seja cada vez mais acolhedora e acessível para todos”, afirma.

O Prêmio Cidade Caminhável é promovido pelo Instituto Caminhabilidade, com apoio internacional da organização Walk 21, e tem como objetivo reconhecer e premiar projetos e iniciativas realizadas por órgãos públicos em municípios brasileiros que tenham contribuído para a melhoria da caminhabilidade.

Além de Campo Grande, outras duas cidades foram premiadas nesta edição: Natal (RN), com a requalificação urbana no Contorno, com calçadas acessíveis e áreas de caminhada/corrida separadas do tráfego de veículo; e Anicuns (GO), com o projeto Escola em Movimento, um urbanismo tático para um entorno escolar seguro.

As cidades premiadas ganharão espaço em um webdocumentário, episódios especiais de um podcast e acesso a uma rede de troca de experiências sobre mobilidade ativa.

Viva Campo Grande II

O programa foi anunciado em 2017 e apresentado durante o I Seminário de Políticas Urbanas e Ambientais em Mato Grosso do Sul, nos dias 7 e 8 de dezembro do mesmo ano.

O projeto contemplou um investimento de US$56 milhões de financiamento BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e US$56 milhões de contrapartida da prefeitura e levou 5 anos para ser concluído e o objetivo era, inteiramente, o de promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida do campo-grandense.



