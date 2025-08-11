Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Capital

Campo Grande recebe prêmio nacional por revitalização do Centro

O projeto custou mais de US$110 milhões e durou 5 anos, voltado para os pedestres e na mobilidade ativa

Karina Varjão

Karina Varjão

11/08/2025 - 14h50
A Capital sul-mato-grossense conquistou o Prêmio Cidade Caminhável 2025, na categoria Cidades Grandes, pelo projeto realizado pela Prefeitura Municipal, o Viva Campo Grande II - Requalificação do Microcentro. 

O anúncio dos vencedores foi feito na última sexta-feira (8), no Dia do Pedestre, o que reforça a importância do investimento em deslocamentos seguros e sustentáveis. 

A revitalização da região central de Campo Grande contou com a requalificação de mais de 80 quadras do microcentro, 35 quilômetros de calçadas acessíveis, a instalação de 400 rampas para cadeirantes, piso tátil e rebaixamento de guias, além de bancos novos, lixeiras e outros 78 conjuntos de mobiliário urbano, que tornam o passeio pela área mais confortável.

Foram plantadas 1.300 novas árvores, que ajudam a refrescar o ambiente, fazendo com que seja mais confortável permanecer no centro por mais tempo, e a sinalização foi redesenhada, trazendo mais segurança para os pedestres. 

As mudanças reforçam que essa requalificação teve como foco a população que anda a pé, além da mobilidade ativa e na reconquista dos espaços públicos. As mudanças já foram percebidas e os resultados notados.

O fluxo de pedestres subiu de 17,4 mil pessoas por dia em 2018 para quase 21 mil em 2023, trazendo reconexão ao centro da cidade entre as áreas comerciais, históricas e de serviços, fortalecendo a economia local e tornando a cidade mais inclusiva. 

Para a prefeita Adriane Lopes, esse reconhecimento nacional é motivo de muito orgulho para Campo Grande. 

“Isso reforça a importância de continuarmos investindo em ações que valorizem o pedestre, a mobilidade e a qualidade de vida no centro da cidade. Nosso compromisso é seguir fazendo o que precisa ser feito para que a Capital seja cada vez mais acolhedora e acessível para todos”, afirma.

O Prêmio Cidade Caminhável é promovido pelo Instituto Caminhabilidade, com apoio internacional da organização Walk 21, e tem como objetivo reconhecer e premiar projetos e iniciativas realizadas por órgãos públicos em municípios brasileiros que tenham contribuído para a melhoria da caminhabilidade. 

Além de Campo Grande, outras duas cidades foram premiadas nesta edição: Natal (RN), com a requalificação urbana no Contorno, com calçadas acessíveis e áreas de caminhada/corrida separadas do tráfego de veículo; e Anicuns (GO), com o projeto Escola em Movimento, um urbanismo tático para um entorno escolar seguro. 

As cidades premiadas ganharão espaço em um webdocumentário, episódios especiais de um podcast e acesso a uma rede de troca de experiências sobre mobilidade ativa. 

Viva Campo Grande II

O programa foi anunciado em 2017 e apresentado durante o I Seminário de Políticas Urbanas e Ambientais em Mato Grosso do Sul, nos dias 7 e 8 de dezembro do mesmo ano. 

O projeto contemplou um investimento de US$56 milhões de financiamento BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e US$56 milhões de contrapartida da prefeitura e levou 5 anos para ser concluído e o objetivo era, inteiramente, o de promover o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida do campo-grandense. 


 

Cidades

Desapropriação atrasa obra de acesso das Moreninhas, diz Adriane Lopes

O projeto, que tem como principal objetivo desafogar o trânsito de avenidas próximas, não teve a previsão de conclusão divulgada

11/08/2025 14h00

Adriane Lopes, após entrega de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Adriane Lopes, após entrega de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

A prefeita Adriane Lopes (PP) comentou, após a entrega de investimentos na região do Bandeira, que o atraso na obra do chamado novo acesso às Moreninhas ocorre devido à dificuldade de desapropriação.

Segundo a chefe do Executivo Municipal, a dificuldade no avanço da obra acontece por conta da retomada de áreas.

“É uma área muito grande a ser desapropriada, e isso vem acontecendo gradativamente, mas nós estamos avançando para o final dessa desapropriação, que é justamente a parte que falta”, explicou Adriane. Ela completou:

“E o Poder Público Municipal, em parceria com o Governo do Estado, está avançando para que a gente possa, em um curto espaço de tempo, entregar à população essa obra que vai desenvolver muito a região da Guaicurus.”

A obra é importante para a região por representar uma nova via de acesso às Moreninhas e ajudar a desafogar o trânsito das avenidas Costa e Silva e Gury Marques. Adriane que entregou na manhã desta segunda-feira (11) mais de R$ 6 milhões em investimentos na região do Bandeira, não informou a previsão de entrega.

Obra esperada

No lançamento de obras em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, no dia 4 de agosto, o governador Eduardo Riedel informou que destinaria  mais recursos para a continuidade do projeto.

Como acompanhou o Correio do Estado, a segunda etapa do projeto vai ligar o final da Avenida Alto da Serra à Rua Salomão Abdala, criando conexão com as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. O investimento previsto nessa fase é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Andamento


As obras começaram em dezembro de 2022 e estão praticamente prontas, restando apenas alguns detalhes que precisam ser licitados e executados.

O asfalto está praticamente concluído e o tráfego já foi liberado. Em alguns trechos, até o passeio público está instalado. Faltam ainda a ciclovia, já iniciada em alguns pontos , os trevos de acesso na Avenida Gury Marques e a aplicação da última camada de asfalto em uma rotatória próxima à nova ponte.

O contrato inicial previa que os trabalhos fossem concluídos em 18 meses, prazo que se esgotou em junho de 2024.

A nova avenida, o recapeamento de ruas paralelas, a ampla rede de drenagem e a construção de uma ponte sobre o córrego Lageado consumiram R$ 41,3 milhões. Entretanto, em janeiro deste ano, o valor passou para R$ 53,24 milhões.

O investimento previsto para a segunda etapa é de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Em janeiro de 2023, a Agesul chegou a abrir licitação para contratação de uma empreiteira. Contudo, os trâmites foram interrompidos, e a promessa feita no final de julho de 2024 era de que uma nova licitação estava prestes a ser divulgada. Até agora, porém, não há registro de que esse processo tenha sido retomado.

Sumiço

IHP denuncia furto de equipamento que monitora onça-pintada no Pantanal

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica

11/08/2025 13h45

Foto: Divulgação / IHP

Continue Lendo...

Equipamentos utilizados para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá foram furtados entre os dias 6 e 8 de agosto, na região da Cacimba da Saúde. O desaparecimento, prejuízo estimado em R$ 6 mil, foi constatado na tarde de sexta-feira (8) durante manutenção realizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, instalados como parte das ações do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que reúne Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, o projeto Jaguarte e o próprio IHP. O objetivo dos dispositivos era afastar felinos de grande porte das áreas residenciais e coletar dados sobre seu comportamento.

Segundo o IHP, a perda compromete tanto a geração de informações técnicas necessárias para definir estratégias de mitigação de conflitos entre humanos e onças-pintadas quanto as ações práticas para afastar os animais das casas. Além disso, prejudica um trabalho conjunto estabelecido com a comunidade local desde março de 2025, quando começaram os registros de felinos na região.

Os moradores têm colaborado com os pesquisadores para garantir a coexistência entre fauna e população, ajudando a manter os equipamentos em funcionamento e comunicando avistamentos. A Polícia Civil será acionada para registrar a ocorrência.

Serviço - As autoridades reforçam que, em caso de encontro com onça-pintada, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 e seguir as orientações de segurança para evitar riscos.

